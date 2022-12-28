Генерал Мєчислав Бєнєк про ситуацію на фронті в Україні. Каже про дуже важкий етап війни

28 grudnia 2022, 11:50
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
"To jest klucz do walki obronnej, a może nawet do zwycięstwa"
"To jest klucz do walki obronnej, a może nawet do zwycięstwa"TVN24
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TVN24"To jest klucz do walki obronnej, a może nawet do zwycięstwa"

Ми перебуваємо на дуже важкому етапі війни, - відзначив в ефірі TVN24 колишній заступник головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерал Мєчислав Бєнєк. Коментуючи ситуацію на фронті в Україні, він поділився думкою про те, що, на його думку, є запорукою "успішної оборони, а може навіть і перемоги" української сторони.

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- Усім здавалося, що фронт завмер, але тривають рухи з обох сторін, - сказав генерал Мєчислав Бєнєк в ефірі TVN24.  "Ми перебуваємо на дуже важкому етапі війни", - зазначив він і додав, що "українська сторона дуже добре усвідомлює всі (російські - ред.) наміри і намагається їм протидіяти, наскільки це можливо".

Генерал Мєчислав БєнєкTVN24

Становище на фронті

Військовий підкреслив, що на південному напрямку "росіяни усвідомлюють, що Україна має можливості завдати удару в напрямку Запоріжжя, а південніше - на кримському напрямку".  

- У той же час росіяни, турбуючи різними уявними чи реальними діями, тренуючи свій невеликий резерв, посилений білоруськими системами та навчальними центрами, загрожують українській стороні з півночі, - роз'яснив генерал Бєнєк.

Mobilized serviceman attends a combat training at the Training Center of the Moscow Higher Combined Arms Command School of the Ministry of Defence of the Russian Federation in Noginsk, outside Moscow, Russia, 13 December 2022. Over 300,000 reservists and volunteers have been trained over two months of partial mobilization in Russia, Russian Defence Minister Sergei Shoigu said.
Російський солдат в УкраїніEPA/PAP

Він зізнався, що не очікує ще одного нападу Росії на Київ.  

- У росіян не вистачає сил у цьому напрямку, а білоруси не в змозі їм допомогти, тому що білоруський лідер (Олександр) Лукашенко уникає цього як тільки може і він цього робити не буде, - сказав експерт.  

- Водночас Україна також намагається показати засобами далекої дії, що "ми можемо дотягнутися і до вас", що їм вже не раз вдавалося, - зазначив він.

Бєнєк підкреслив, що зимовий період в Україні "дуже складний".  

-  Ще й свята, під час яких непотрібних страждань і болю зазнає мирне населення внаслідок масованих ракетних обстрілів і руйнування інфраструктури, - зазначив він.

Генерал також вів мову про "ремонтний фронт", тобто "різного роду спеціалістів, які ремонтують енергосистему, щоб дати можливість (українському населенню – ред.) пережити цю зиму".

Панорама Києва під час відключення електроенергіїPAP/Vladyslav Musiienko

"Ахіллесова п'ята" Росії

Генерал Бенєк відзначив, що росіянам не вистачає сучасних компонентів, які б дозволили модернізувати стару техніку зі складів і запасів.  

- Багато російської техніки було не тільки знищено, але й просто пошкоджено під час експлуатації та не відремонтовано, – зазначив він.  За його словами, "обслуговування техніки, запчастини та матеріально-технічне забезпечення є ахіллесовою п’ятою армії Російської Федерації".

- Вони (росіяни - ред.) теж навчилися воювати за ці 306 днів, освоїли певні методи.  І ми бачимо, що на деяких напрямках вони, на жаль, ефективно воюють, - визнав він.

Російська армія в УкраїніYURI KOCHETKOV/EPA/PAP

Ключ до перемоги

Він наголосив, що "Україна воює героїчно, мужньо, має артилерійські системи, має системи стеження та розвідки, має механізовані підрозділи, має систему зв’язку та управління і дуже швидко навчається".

- Давайте подивимося, скільки артилерії та зенітної техніки Україна отримала з різних напрямків, - вони її дуже швидко освоїли.  Сподіваюся, що батарея Patriot, на якій, ймовірно, вже тренуються на американських базах на Заході, незабаром буде введена в бойовий стан і буде дуже важливим елементом протиповітряної оборони Києва як адміністративного центру, - сказав гість TVN24.  За його оцінками, підготовка українських військових триватиме близько півроку.

За словами Бєнєка, "постачання техніки, матеріального забезпечення, палива, продовольства, медикаментів - це запорука оборонної боротьби, а може навіть і перемоги".

Generał Mieczysław Bieniek w TVN24 o sytuacji na froncie w Ukrainie
Генерал Мєчислав Бєнєк про ситуацію на фронті в УкраїніTVN24
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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Vladyslav Karpovych

Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
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