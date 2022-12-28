Генерал Мєчислав Бєнєк про ситуацію на фронті в Україні. Каже про дуже важкий етап війни

Ми перебуваємо на дуже важкому етапі війни, - відзначив в ефірі TVN24 колишній заступник головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерал Мєчислав Бєнєк. Коментуючи ситуацію на фронті в Україні, він поділився думкою про те, що, на його думку, є запорукою "успішної оборони, а може навіть і перемоги" української сторони.

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- Усім здавалося, що фронт завмер, але тривають рухи з обох сторін, - сказав генерал Мєчислав Бєнєк в ефірі TVN24. "Ми перебуваємо на дуже важкому етапі війни", - зазначив він і додав, що "українська сторона дуже добре усвідомлює всі (російські - ред.) наміри і намагається їм протидіяти, наскільки це можливо".

Генерал Мєчислав Бєнєк TVN24

Становище на фронті

Військовий підкреслив, що на південному напрямку "росіяни усвідомлюють, що Україна має можливості завдати удару в напрямку Запоріжжя, а південніше - на кримському напрямку".

- У той же час росіяни, турбуючи різними уявними чи реальними діями, тренуючи свій невеликий резерв, посилений білоруськими системами та навчальними центрами, загрожують українській стороні з півночі, - роз'яснив генерал Бєнєк.

Російський солдат в Україні EPA/PAP

Він зізнався, що не очікує ще одного нападу Росії на Київ.

- У росіян не вистачає сил у цьому напрямку, а білоруси не в змозі їм допомогти, тому що білоруський лідер (Олександр) Лукашенко уникає цього як тільки може і він цього робити не буде, - сказав експерт.

- Водночас Україна також намагається показати засобами далекої дії, що "ми можемо дотягнутися і до вас", що їм вже не раз вдавалося, - зазначив він.

Бєнєк підкреслив, що зимовий період в Україні "дуже складний".

- Ще й свята, під час яких непотрібних страждань і болю зазнає мирне населення внаслідок масованих ракетних обстрілів і руйнування інфраструктури, - зазначив він.

Генерал також вів мову про "ремонтний фронт", тобто "різного роду спеціалістів, які ремонтують енергосистему, щоб дати можливість (українському населенню – ред.) пережити цю зиму".

Панорама Києва під час відключення електроенергії PAP/Vladyslav Musiienko

"Ахіллесова п'ята" Росії

Генерал Бенєк відзначив, що росіянам не вистачає сучасних компонентів, які б дозволили модернізувати стару техніку зі складів і запасів.

- Багато російської техніки було не тільки знищено, але й просто пошкоджено під час експлуатації та не відремонтовано, – зазначив він. За його словами, "обслуговування техніки, запчастини та матеріально-технічне забезпечення є ахіллесовою п’ятою армії Російської Федерації".

- Вони (росіяни - ред.) теж навчилися воювати за ці 306 днів, освоїли певні методи. І ми бачимо, що на деяких напрямках вони, на жаль, ефективно воюють, - визнав він.

Російська армія в Україні YURI KOCHETKOV/EPA/PAP

Ключ до перемоги

Він наголосив, що "Україна воює героїчно, мужньо, має артилерійські системи, має системи стеження та розвідки, має механізовані підрозділи, має систему зв’язку та управління і дуже швидко навчається".

- Давайте подивимося, скільки артилерії та зенітної техніки Україна отримала з різних напрямків, - вони її дуже швидко освоїли. Сподіваюся, що батарея Patriot, на якій, ймовірно, вже тренуються на американських базах на Заході, незабаром буде введена в бойовий стан і буде дуже важливим елементом протиповітряної оборони Києва як адміністративного центру, - сказав гість TVN24. За його оцінками, підготовка українських військових триватиме близько півроку.

За словами Бєнєка, "постачання техніки, матеріального забезпечення, палива, продовольства, медикаментів - це запорука оборонної боротьби, а може навіть і перемоги".

Генерал Мєчислав Бєнєк про ситуацію на фронті в Україні TVN24

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Autor:red.

Źródło: TVN24