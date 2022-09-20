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Генерал Марк Міллі: США захищатимуть Польщу та кожен дюйм території НАТО

20 września 2022, 21:09

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 BiS
Generał Milley: USA będą bronić Polski i każdego cala terytorium Sojuszu
Generał Milley: USA będą bronić Polski i każdego cala terytorium SojuszuTVN24 BiS
wideo 2/4
TVN24 BiSGenerał Milley: USA będą bronić Polski i każdego cala terytorium Sojuszu

- Як неодноразово заявляв президент Джо Байден, Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Польща є країною, на яку поширюється дія п’ятої статті, - наголосив генерал Марк Міллі, найвищий американський командувач, голова Об’єднаного комітету начальників штабів в інтерв’ю Яну Нєдзялку з TVN24 BiS. Він зазначив, що російська армія "поки що зазнає поразки" в Україні, стратегічна ініціатива на українському боці, але "це не означає, що так буде продовжуватися найближчі кілька днів і тижнів". На його думку, "ця війна, швидше за все, триватиме набагато довше, ніж ми могли б очікувати'. Тому, як наголосив він, "ми дбаємо про те, щоб Україна отримала все необхідне для захисту своєї свободи".

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Генерал Марк Міллі в інтерв'ю TVN24 BiS розповів про успішний контрнаступ українських військ на сході країни. Його запитали, чи означає це, що заходи безпеки на східному фланзі НАТО якимось чином змінилися. Американський командир найвищого рангу заявив, що "Сполучені Штати залишаються відданими захисту НАТО".

- Як багато разів говорив президент Байден, Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО. Польща є країною, на яку поширюється дія п'ятої статтв, - підкреслив він. І додав, що в неділю відвідав Естонію. 

- До цього я був у Латвії, Литві та Румунії. На всі ці країни поширюється дія статті 5 НАТО, і зараз Сполучені Штати мають сили, розгорнуті в кожній із цих країн, і ми маємо намір забезпечити безпеку цих країн, сказав генерал.

Відповідаючи на запитання, чи постачатиме Захід більше зброї Україні, яка постійно вимагає цього, він послався на п’яту зустріч міністрів оборони та керівників штабів Контактної групи з питань оборони України на військовій базі США в німецькому Рамштайні у першій половині вересня.

За його словами, учасниками стали 50 країн, які "взяли зобов'язання передати Україні летальне і нелетальне озброєння". Американський генерал підкреслив, що "ми дбаємо про те, щоб Україна дійсно отримувала все необхідне для захисту своєї свободи".

Марк МілліTVN24 BiS

Генерал Міллі: стратегічний план Росії провалився

Генерал Міллі зазначив, що "безперечно, Україна вела винятково мужню боротьбу з самого початку". 

- Росія здійснила неспровоковане вторгнення 24 лютого. Вторгнення Росії було абсолютно невиправданим. Україна не погрожувала Росії, і вони напали на Україну значними силами. Ймовірно, у вторгненні брали участь від 150 до 200 тисяч російських солдатів.

Намагалися оточити Київ, намагалися вдарити з різних боків. Намагалися вийти й до Дніпра. Атаки здійснювали з Криму, а також в південному напрямку. Пробували висаджувати десант в Одесі. Але плани не вдалися, - зазначив Міллі.

"Російський стратегічний план провалився", - додав він. 

- Україна успішно захистилася завдяки мужності, наполегливості, опору, а також завдяки чудовій тактиці своїх військ, - відзначив генерал. На його думку українці "організували чудову територіальну оборону", "дуже добре використовують протитанкову та зенітну зброю".

Генерал Міллі: війна, ймовірно, триватиме набагато довше, ніж ми могли б очікувати

Американський командувач найвищого рангу на запитання про подальші дії президента Росії Володимира Путіна відповів, що не знає. 

- Наразі стратегічну ініціативу перебрали українці. Контратаки ведуться під Харковом та в Херсонській області. Однак це все ще початкова фаза контрнаступу, - підкреслив він.

Він додав, що "такі дії тривають кілька тижнів". 

- Поки що вони досягають початкових успіхів, і будемо сподіватися, що українці зможуть зберегти цей темп. Однак ми не знаємо, як відреагує Путін. Він безжальний диктатор. У нього є амбіції, певні прагнення, і він не казав, що війна закінчилася,- сказав генерал Міллі. На його думку, "ця війна, ймовірно, триватиме набагато довше, ніж ми могли б очікувати".

- Його військо поки що зазнає поразки. (Росіяни – ред.) Мають не найкраще командування, моральний дух низький, у них проблеми з забезпеченням, у них багато інших проблем. Поки що стратегічна ініціатива на українському боці, - сказав він.

- Наступальні дії росіян призупинено, але це не означає, що так триватиме наступні дні й тижні. Війна - це взаємодія двох сил. Є реакція, є відповідь. Тому весь час будуть наступи і контрнаступи, - додав генерал.

- Можу сказати, що Сполучені Штати продовжуватимуть діяти в рамках НАТО. Ми будемо, як сказав президент, захищати кожен дюйм території НАТО, - повторив він.

"Увесь світ повинен і надалі допомагати та підтримувати Україну в її боротьбі за свободу"

Відповідаючи на запитання, яке визначення повинна мати українська перемога, генерал зазначив, що президент Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг "про це вже говорили в різних виступах".

- Перемога - це коли Україна залишається вільною, процвітаючою, незалежною, суверенною державою з недоторканою територією, - сказав він.

Він підкреслив, що "увесь світ повинен і надалі допомагати та підтримувати Україну в її боротьбі за свободу". 

- Роблячи це, ми допомагаємо собі, тому що ми зміцнюємо самі принципи, на яких заснований міжнародний порядок, правила, на які він спирається, - сказав Міллі.

Interview with Gen. Mark Milley (English version)
Interview with Gen. Mark Milley (English version)TVN24 BiS
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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 BiS

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Ukraina
USA
Mark Milley
Rosja
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