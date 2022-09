Генерал Марк Міллі: США захищатимуть Польщу та кожен дюйм території НАТО

czytaj dalej

O kontrofensywie Ukraińców i możliwych dalszych posunięciach Rosjan w "Tak jest" rozmawiali eksperci: dr Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz dr Piotr Łukasiewicz, były ambasador RP w Afganistanie. - Koniec wojny po myśli Ukrainy to jest dojście co najmniej do granic z 24 lutego z tym marzeniem, żeby odzyskać Krym - stwierdził Łukasiewicz. Szeligowski z kolei sugerował, że Rosjanie będą teraz chcieli "zbudować sobie pewien przyczółek dla przyszłego ataku". Opowiedział też krótko o swojej wizycie w Kijowie i spotkaniu z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.