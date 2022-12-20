Генерал Крашевський: Путін задасть питання Лукашенку. Від відповіді залежатиме його подальша доля

Катажина Пелчиньська-Наленч, колишня посол Польської Республіки в Москві, обговорюючи в "Так і є" на TVN24 відносини між Білоруссю та Росією, заявила, що "простір для маневру в Лукашенка навіть не мінімальний, він мікро". - Путін навіть не запитає, чи зможе він використати сухопутний компонент, він запитає - коли? І залежно від отриманої відповіді матимемо головний показник того, як складеться доля Лукашенка, - додав генерал Ярослав Крашевський, колишній начальник Департаменту керівництва Збройними силами Бюро національної безпеки.

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Американський Інститут дослідження війни (ISW) дійшов висновку, що здатність російської армії, навіть посиленої частинами білоруських військ, підготувати та провести ефективний наступ із застосуванням механізованих підрозділів в Україні в найближчі місяці є сумнівною. У понеділок російський президент з'явився в Мінську.

Пелчиньська-Наленч: Поле для маневру в Лукашенка мікроскопічне

Про можливу участь Білорусі у війні в Україні говорили гості програми "Так і є" – колишня посол Польщі в Москві, директор Інституту "Стратегії 2050" Катажина Пелчиньська-Наленч та бригадний генерал, доктор Ярослав Крашевський, колишній керівник Департаменту керівництва Збройними силами в Бюро національної безпеки.

Пелчиньська-Наленч відзначила, що "поле для маневру в Лукашенка навіть не мінімальне, воно мікроскопічне".

- Сьогодні можна сказати, що Білорусь де-факто вже є навіть не колонією, а практично частиною Російської Федерації, - сказала вона і додала, що "Лукашенко не хоче вплутуватися в цю війну повністю", тому що, як вона зазначила, він уже й так вплутався, "віддавши свою країну, щоб російські війська звідти наступали і дислокувалися там".

- Введення власних військ фактично позбавляє його будь-якої влади в Білорусі та робить його силові сектори (...) частиною цілої великої системи російських силових секторів, - зазначилп колишня посол у Москві.

Олександр Лукашенко Justyna Prus/PAP

- Крім того, у його армії немає ні моральної основи, ні бажання втягуватися у цю війну. Ніколи не знаєш, що з цією зброєю зроблять люди, які йдуть воювати, враховуючи, що суспільні настрої в Білорусі зовсім інші, ніж у Росії, - продовжила вона.

На її думку, те, що Лукашенко міг "грати на два фронти", тобто лавірувати між Заходом і Сходом, "однозначно закінчилося", в тому числі через його дії після президентських виборів у цій країні у 2020 році. "Після всього цього простору для маневру практично немає", - додала вона.

Pełczyńska-Nałęcz: pole Łukaszenki do lawirowania jest mikre TVN24

Генерал Крашевський: Путін навіть не запитає, чи зможе він використати сухопутний компонент, він запитає - коли?

Генерал Крашевський, маючи на увазі нинішній потенціал російських військ, нагадав, що "Росія провела мобілізацію, близько 300 тисяч осіб отримали зброю".

- Вона й далі проводить приховану мобілізацію, тому що для досягнення будь-якого успіху: навіть для того, щоб утримати території, які зараз контролює російська сторона - потрібні люди, тобто солдати, - додав він. При цьому військовий заявив, що "Росія неодноразово показувала, що здатна дуже швидко пересувати війська".

Крашевський також заявив, що "бойова цінність білоруської сторони не матиме аж такого великого значення для РФ".

- Путін навіть не питатиме, чи зможе він використати наземну складову, він запитає - коли? І залежно від отриманої складеться доля Лукашенка далі, - зазначив колишній начальник Департаменту керівництва Збройними силами Бюро національної безпеки.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24