Генерал Крашевський: Путін задасть питання Лукашенку. Від відповіді залежатиме його подальша доля

20 grudnia 2022, 16:57
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Gen. Kraszewski: Putin nawet nie będzie pytał, czy będzie mógł użyć komponentu lądowego. On zapyta - kiedy
Gen. Kraszewski: Putin nawet nie będzie pytał, czy będzie mógł użyć komponentu lądowego. On zapyta - kiedyTVN24
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TVN24Gen. Kraszewski: Putin nawet nie będzie pytał, czy będzie mógł użyć komponentu lądowego. On zapyta - kiedy

Катажина Пелчиньська-Наленч, колишня посол Польської Республіки в Москві, обговорюючи в "Так і є" на TVN24 відносини між Білоруссю та Росією, заявила, що "простір для маневру в Лукашенка навіть не мінімальний, він мікро".  - Путін навіть не запитає, чи зможе він використати сухопутний компонент, він запитає - коли? І залежно від отриманої відповіді матимемо головний показник того, як складеться доля Лукашенка, - додав генерал Ярослав Крашевський, колишній начальник Департаменту керівництва Збройними силами Бюро національної безпеки.

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Американський Інститут дослідження війни (ISW) дійшов висновку, що здатність російської армії, навіть посиленої частинами білоруських військ, підготувати та провести ефективний наступ із застосуванням механізованих підрозділів в Україні в найближчі місяці є сумнівною. У понеділок російський президент з'явився в Мінську.

Пелчиньська-Наленч: Поле для маневру в Лукашенка мікроскопічне

Про можливу участь Білорусі у війні в Україні говорили гості програми "Так і є" – колишня посол Польщі в Москві, директор Інституту "Стратегії 2050" Катажина Пелчиньська-Наленч та бригадний генерал, доктор Ярослав Крашевський, колишній керівник Департаменту керівництва Збройними силами в Бюро національної безпеки.

Пелчиньська-Наленч відзначила, що "поле для маневру в Лукашенка навіть не мінімальне, воно мікроскопічне". 

- Сьогодні можна сказати, що Білорусь де-факто вже є навіть не колонією, а практично частиною Російської Федерації, - сказала вона і додала, що "Лукашенко не хоче вплутуватися в цю війну повністю", тому що, як вона зазначила, він уже й так вплутався, "віддавши свою країну, щоб російські війська звідти наступали і дислокувалися там".

- Введення власних військ фактично позбавляє його будь-якої влади в Білорусі та робить його силові сектори (...) частиною цілої великої системи російських силових секторів, - зазначилп колишня посол у Москві.

Олександр ЛукашенкоJustyna Prus/PAP

- Крім того, у його армії немає ні моральної основи, ні бажання втягуватися у цю війну. Ніколи не знаєш, що з цією зброєю зроблять люди, які йдуть воювати, враховуючи, що суспільні настрої в Білорусі зовсім інші, ніж у Росії, - продовжила вона.

На її думку, те, що Лукашенко міг "грати на два фронти", тобто лавірувати між Заходом і Сходом, "однозначно закінчилося", в тому числі через його дії після президентських виборів у цій країні у 2020 році. "Після всього цього простору для маневру практично немає", - додала вона.

Pełczyńska-Nałęcz: pole Łukaszenki do lawirowania jest mikre
Pełczyńska-Nałęcz: pole Łukaszenki do lawirowania jest mikreTVN24

Генерал Крашевський: Путін навіть не запитає, чи зможе він використати сухопутний компонент, він запитає - коли?

Генерал Крашевський, маючи на увазі нинішній потенціал російських військ, нагадав, що "Росія провела мобілізацію, близько 300 тисяч осіб отримали зброю".

- Вона й далі проводить приховану мобілізацію, тому що для досягнення будь-якого успіху: навіть для того, щоб утримати території, які зараз контролює російська сторона - потрібні люди, тобто солдати, - додав він. При цьому військовий заявив, що "Росія неодноразово показувала, що здатна дуже швидко пересувати війська".

Крашевський також заявив, що "бойова цінність білоруської сторони не матиме аж такого великого значення для РФ". 

- Путін навіть не питатиме, чи зможе він використати наземну складову, він запитає - коли? І залежно від отриманої складеться доля Лукашенка далі, - зазначив колишній начальник Департаменту керівництва Збройними силами Бюро національної безпеки.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Justyna Prus/PAP

Tagi:
Alaksandr Łukaszenka
Władimir Putin
Białoruś
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Aktualizacja: 20 grudnia 2022, 15:39
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as/dd
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Autor:
kz,
dg/gp
Źródło:
PAP

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Autor:
akw/kab
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js/kab
Źródło:
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asty,
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Źródło:
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Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP

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Autor:
anw//rzw
Źródło:
Reuters, USGS, tvnmeteo.pl

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Autor:
KS/adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Źródło:
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Autor:
bp
/ tok
Źródło:
PAP, TVN24

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20 grudnia 2022, 12:57
Autor:
ft/adso
Źródło:
Reuters, BBC

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku wyniosło 6857,96 złotego brutto - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 13,9 procent rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło w ujęciu rocznym o 2,3 procent i wyniosło ponad 6,5 miliona etatów.

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Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. Nowe dane GUS

20 grudnia 2022, 10:02
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Niemal 160 lat po namalowaniu obrazu "Martwa natura z chlebem i jajkami" Paula Cezanne'a odkryto na nim tajemniczą twarz - poinformowało amerykańskie Cincinnati Art Museum, w którym znajduje się dzieło. Podczas rutynowych prac konserwatorskich okazało się, że pod wierzchnią warstwą farby znajduje się wizerunek twarzy mężczyzny. Nie wiadomo, kogo on przedstawia - według badaczy może to być jeden z pierwszych autoportretów francuskiego malarza.

Tajemnicza twarz pod farbą. Po niemal 160 latach odkryto sekret obrazu Cezanne'a

Tajemnicza twarz pod farbą. Po niemal 160 latach odkryto sekret obrazu Cezanne'a

20 grudnia 2022, 15:03
Autor:
pb//mm
Źródło:
CNN, Cincinnati Art Museum

Świąteczny hit "Do They Know It's Christmas" powstał w szczytnym celu pomocy ofiarom głodu w Etiopii. Z czasem stał się jednak znany również z kontrowersji, jakie wzbudzają jego słowa. "Gdzie nic nigdy nie rośnie, nie padają deszcze i nie płyną rzeki, czy oni w ogóle wiedzą, że są święta?"; "Dziś, dzięki Bogu, to oni, a nie ty" - brzmią fragmenty przeboju, który nazwany został "najgorszą piosenką w historii międzynarodowej pomocy". - Jej słowa są nieprawdziwe. Ja nie puszczę tej piosenki, natomiast wczoraj i tak słyszałam ją w swoim ulubionym radiu - mówi kulturoznawczyni Margaret Amaka Ohia-Nowak.

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Najbardziej kontrowersyjny świąteczny przebój. Ekspertka: ja nie puszczę tej piosenki, jest szkodliwa

20 grudnia 2022, 15:29
Autor:
kgo//mm
Źródło:
tvn24.pl, vt.co, Twitter, LAD Bible

Chilijski producent mięs omyłkowo wypłacił swojemu pracownikowi 286-krotność miesięcznej wypłaty, a więc zarobki za niemal 24 lata. Mężczyzna wypłacił pieniądze i zniknął. Policja - sześć miesięcy po tym wydarzeniu - nadal go poszukuje.

Przez pomyłkę dostał 286 pensji. Zniknął. Nie mogą go znaleźć już pół roku

Przez pomyłkę dostał 286 pensji. Zniknął. Nie mogą go znaleźć już pół roku

20 grudnia 2022, 16:51
Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP, iol.co.za

Do pięciu lat więzienia grozi kasjerce i jednemu z klientów marketu. Jak informują policjanci, za zakupy o wartości ponad 1800 złotych zapłacił on, dzięki pomocy kasjerki, tylko symboliczną kwotę.

Zapłacił kilka złotych, w koszyku miał zakupy za blisko dwa tysiące

Zapłacił kilka złotych, w koszyku miał zakupy za blisko dwa tysiące

20 grudnia 2022, 13:52
Autor:
kz/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz drugi zwrócił się do Komendanta Stołecznego Policji z wnioskiem o wyjaśnienie interwencji policjanta wobec dziennikarza TVN24. W październiku funkcjonariusz w trakcie zgromadzenia publicznego nakazał reporterowi opuszczenie marszu, bo - jak mówił - jego organizator Robert Bąkiewicz "sobie nie życzy, żeby brał udział w zgromadzeniu".

Bąkiewicz "nie życzył sobie" obecności dziennikarza na zgromadzeniu publicznym, policjant interweniował. RPO zgłasza uwagi do KSP

Bąkiewicz "nie życzył sobie" obecności dziennikarza na zgromadzeniu publicznym, policjant interweniował. RPO zgłasza uwagi do KSP

20 grudnia 2022, 14:34
Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Wiceminister Marcin Przydacz w radiowym wywiadzie podkreślał, że Andrzej Duda nie podpisuje wszystkich ustaw za rządów Zjednoczonej Prawicy i radził porównać, jak pod tym względem zachowywał się prezydent Bronisław Komorowski. Sprawdziliśmy - również prezydentów z lat jeszcze wcześniejszych. Rekordzista w wetowaniu sejmowych ustaw jest wyraźny.

Przydacz: porównajmy, który prezydent wetował więcej ustaw. Porównaliśmy

Przydacz: porównajmy, który prezydent wetował więcej ustaw. Porównaliśmy

20 grudnia 2022, 16:26
Autor:
Jan
Kunert,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Otrzymałem informację, że odpowiedzialny za przekazanie prezentu komendantowi głównemu policji generalnemu inspektorowi Jarosławowi Szymczykowi zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych generał Dmytro Bondar został zawieszony - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Wiceszef ukraińskiego MSW Jewhenij Jenin poinformował o wszczęciu postępowania karnego. Granatnik, który Szymczyk przywiózł po wizycie w Ukrainie, wybuchł w Komendzie Głównej Policji. Wskutek tego zdarzenia generał trafił do szpitala.

Wybuch w komendzie głównej policji. Szef MSWiA Mariusz Kamiński: generał Bondar został zawieszony

Wybuch w komendzie głównej policji. Szef MSWiA Mariusz Kamiński: generał Bondar został zawieszony

20 grudnia 2022, 11:46
Aktualizacja: 20 grudnia 2022, 13:52
Aktualizacja:
Autor:
KS,
ads//now,
adso
Źródło:
PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przebywał we wtorek na linii frontu w Donbasie - w mieście Bachmut - przekazał rzecznik prezydenckiego biura Serhij Nikiforow. Zełenski "spotkał się z wojskowymi, porozmawiał, wręczył odznaczenia żołnierzom".

Zełenski na linii frontu. "Najodważniejszy prezydent najodważniejszego narodu"

Zełenski na linii frontu. "Najodważniejszy prezydent najodważniejszego narodu"

20 grudnia 2022, 13:20
Autor:
ads/adso
Źródło:
PAP

Orlen poinformował, że nie przedłuży kontraktu na dostawy rosyjskiej ropy, który wygasa w styczniu 2023 r. Drugi z długoterminowych kontraktów z dostawcami rosyjskimi przestanie być realizowany w momencie wprowadzenia sankcji - poinformowała we wtorek spółka. Jak zapewnia rzeczniczka PKN Orlen "obecnie już 70 proc. surowca do wszystkich rafinerii Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego".

Bez przedłużenia kontraktu z Rosjanami. Orlen jest gotowy na całkowite wstrzymanie dostaw

Bez przedłużenia kontraktu z Rosjanami. Orlen jest gotowy na całkowite wstrzymanie dostaw

20 grudnia 2022, 14:49
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ams
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PAP, TVN24