Генерал Брідлав про прогрес української армії: це може стосуватися і Криму

O inflacji w Polsce, poziomie stóp procentowych i ryzyku recesji rozmawiali goście "Faktów po Faktach". Ekonomista profesor Witold Orłowski mówił, że bank centralny "własnymi siłami nie jest w stanie inflacji nie tylko zdusić, ale nawet przyhamować (...), kiedy rząd prowadzi politykę ekspansywną". Ekonomistka profesor Beata Javorcik porównała obecną sytuacją ekonomiczną do "jazdy samochodem we mgle". - Nie wiemy, czy za 10 metrów będziemy jechać pod górkę, czy ostro w dół. Ale musimy hamować teraz, żeby za 10 metrów to hamowanie miało efekt - wskazywała.