Генерал Брідлав про прогрес української армії: це може стосуватися і Криму

Генерал Філіп М. Брідлав, колишній командувач НАТО в Європі, був гостем Яна Нєдзялка з TVN24 BiS під час Варшавського безпекового форуму. - Його конвенційні сили безнадійні. Це єдиний інструмент у його репертуарі, - оцінив генерал погрози Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

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– Зараз ми спостерігаємо як війна змінює характер. (...) Україна пішла в наступ і забирає території на схід від Дніпра і відкидає російські війська, - оцінив генерал поточну ситуацію на фронті. - Цей процес триватиме до тих пір, поки Захід буде підтримувати Україну і надавати їй ключові елементи озброєння. Тоді вона зможе витіснити російські сили з України. (...) Це може стосуватися і Криму, якщо Захід продовжить підтримувати українські зусилля, - відзначив експерт, відповідаючи на питання про можливі подальші сценарії війни в Україні.

Філіпа М. Брідлава також запитали про причини поразки російської армії у війні з Україною. Він вказав на помилкові припущення, з якими російське командування підійшло до зіткнення. - Росія очікувала дуже короткої війни, короткого бою. Росіяни розраховували, що в Україні їх привітають "брати слов'яни". Але насправді Україна була дуже рішучою, добре спланувала свою оборону, - відзначив він.

Україна, Донецька обл. Російська бронемашина згоріла EPA/OLEG PETRASYUK

- Найголовніше, що виявилося, що українці пишаються тим, що вони українці, що вони не росіяни і весь народ бореться з російською агресією, - додав він.

Ми повинні "втратити бажання" допомагати Україні

Також Брідлава запитали про енергетичний шантаж і погрози Путіна застосувати ядерну зброю. - Він хоче нас налякати, він погрожує ядерною війною, його конвенційні сили бенадійні. Це єдиний інструмент у його репертуарі, - пояснив Брідлав. - Він намагається вбити клин між членами Альянсу. Я думаю, ми повинні бути рішучими, не дати себе знеохотити, - додав він.

"Громадяни, ви вільні". Плакат у звільненому Куп'янську PAP/EPA/ATEF SAFADI

- (Путін - ред.) хоче забрати наші енергоносії, підняти ціни, саботувати газопроводи. Путін хоче, щоб зима для Європи була холодною, похмурою, і він сподівається роз'єднати суспільства і лідерів, тому що зараз НАТО демонструє хорошу, сильну та послідовну підтримку Україні. Якщо суспільства почнуть запитувати у лідерів, чому їм холодно, то ситуація може повернутись навпаки, - описав генерал російський енергетичний шантаж.

Брідлав також вказав на важливу роль технічної та розвідувальної підтримки НАТО для діяльності української авіації. На запитання про оцінку діяльності ВПС України за шкільною шкалою він вказав "А або А+", тобто дві найвищі бали.

- Це боротьба між Давидом і Голіафом. Рішучий хтось, який стримує світову потугу, - сказав експерт.

Cała rozmowa z generałem Breedlovem Generał Philip M. Breedlove, były dowódca sił NATO w Europie, był gościem Jana Niedziałka z TVN24 BiS podczas Warsaw Security Forum. - Jego siły konwencjonalne radzą sobie beznadziejnie. To jedyny instrument jego repertuaru - ocenił groźby użycia broni jądrowej Władimira Putina.

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Autor:red.

Źródło: TVN24