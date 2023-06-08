Генерал Бєнєк: українці знайдуть правильний напрямок, удар по росіянах буде ефективним

8 czerwca 2023, 11:15
Autor:
ks/adso
Źródło:
TVN24
Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Bieniek: to jest wyraz brutalnej metody prowadzenia wojny
Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Bieniek: to jest wyraz brutalnej metody prowadzenia wojny
TVN24
TVN24Rosjanie wysadzili tamę w Nowej Kachowce. Bieniek: to jest wyraz brutalnej metody prowadzenia wojny

Російські війська підірвали дамбу в Новій Каховці на річці Дніпро, затопивши частину південної України. - Це свідчення брутального способу ведення війни, позбавлення цивільного населення інфраструктури, створення загрози їхньому життю, - прокоментував TVN24 генерал Мєчислав Бєнєк, колишній заступник командувача НАТО з питань трансформації, додавши, що метою підриву дамби було "позбавити можливості проведення операцій у цьому районі".

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Українська влада у вівторок вранці заявила, що росіяни підірвали дамбу гідроелектростанції в Новій Каховці. Гідроелектростанція, розташована на дамбі, була повністю зруйнована. Рівень води у водосховищі стрімко падає, триває евакуація територій під дамбою, яким загрожує затоплення.

За даними українських служб, ймовірно, до п'ятниці водосховище спустошиться, а це означає, що попереду у тисяч жителів регіону ще дуже тривалі і важкі часи.

Бєнєк: це вияв брутального способу ведення війни

- Це вияв брутального способу ведення війни,позбавлення цивільноно населення інфраструктури, створення загрози їхньому життю, - зазначив генерал Мєчислав Бєнєк, додавши, що метою підриву дамби було "позбавити можливості проведення операцій у цьому районі", навіть попри те, що росіяни самі "мали там власні сили і ресурси, готували територію для оборони".

- Безлад в системі управління російськими військами призводить до того, що війська і техніка кинуті напризволяще, - сказав він.

- Це свідчить про те, що система командування дає збій, що існують розбіжності між різними групами, які воюють, - додав він. Росіяни "побоювалися, що українські війська форсують Дніпро біля Херсона і підуть в південному напрямку на Крим".

На думку генерала, це також була "спроба показати, що ми будемо використовувати всі методи, щоб зірвати, уповільнити або запобігти цьому наступу". Незважаючи на це, українці, за словами гостя TVN24, "розробили інші напрямки, які можуть бути ефективними під час наступальних дій".

Українське командування "обере такі напрямки, з яких зможе досягти успіху", - сказав Мєчислав Бєнєк, додавши, що Київ уже "знищує (російські - ред.) склади боєприпасів і палива, готуючись до наступу". 

- Він не буде таким швидким, як під Харковом, але буде ефективним, - вважає Бєнєк.

Метою контрнаступу має бути "принаймні вийти до Азовського моря" і "повернути якомога більшу територію, розбити якомога більше російських солдатів, розрізати угруповання російських військ, унеможлививши їм доступ до Криму суходолом", - сказав генерал.

Autor:ks/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: OLEG PETRASYUK/PAP/EPA

Pozostałe wiadomości

Hongkong nie jest już najdroższym miastem świata. Po raz pierwszy od czterech lat wyprzedził go Nowy Jork. Spośród miast europejskich najdroższa jest zaś Genewa - wynika z nowego rankingu ECA International. Autorzy zestawienia zwrócili też uwagę na sytuację polskich miast, które po rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowały "kolosalny wzrost cen wynajmu mieszkań", a Kraków i Warszawa znacznie awansowały w globalnym rankingu.

Ranking najdroższych miast świata. "Kolosalny wzrost cen wynajmu" wpłynął na pozycję Warszawy i Krakowa

Ranking najdroższych miast świata. "Kolosalny wzrost cen wynajmu" wpłynął na pozycję Warszawy i Krakowa

8 czerwca 2023, 11:59
Autor:
pb//mro
Źródło:
ECA International

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został wezwany do dwuletniego chłopczyka, który podczas zabawy na trampolinie uderzył się w głowię i stracił przytomność. Do wypadku doszło w gminie Błaszki (woj. łódzkie)

Wypadek dwuletniego chłopca podczas zabawy na trampolinie. Jego stan jest ciężki

Wypadek dwuletniego chłopca podczas zabawy na trampolinie. Jego stan jest ciężki

8 czerwca 2023, 11:04
Autor:
bż/tok
Źródło:
PAP

Komisja Europejska wysłała formalne zawiadomienie do Polski, tym samym rozpoczynając procedurę naruszeniową w sprawie tak zwanej ustawy lex Tusk. Komisja Europejska twierdzi między innymi - jak czytamy w opublikowanym w czwartek komunikacie - że "nowe prawo nadmiernie ingeruje w proces demokratyczny", a "poprzez stwierdzenie, że dana osoba działała pod wpływem rosyjskim, można ograniczyć polityczne prawa osób wybranych w demokratycznych wyborach".

"Lex Tusk". Komisja Europejska rozpoczęła procedurę naruszeniową

"Lex Tusk". Komisja Europejska rozpoczęła procedurę naruszeniową

8 czerwca 2023, 11:04
Autor:
ads//now
Źródło:
tvn24.pl

Czworo małych dzieci i jedna osoba dorosła zostali ranni w wyniku ataku nożownika w Annecy, mieście położonym we francuskich Alpach - poinformowała francuska policja. Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin przekazał, że napastnik został zatrzymany.

Atak nożownika we Francji. Policja: rannych czworo małych dzieci i osoba dorosła

Atak nożownika we Francji. Policja: rannych czworo małych dzieci i osoba dorosła

8 czerwca 2023, 11:25
Aktualizacja: 8 czerwca 2023, 12:12
Autor:
pp//now
Źródło:
Reuters, PAP

Wezbrana po wysadzeniu zapory woda rzeki Dniepr niesie ze sobą miny przeciwpiechotne wypłukane z zalanych terenów - ostrzegła Natalia Humeniuk, rzeczniczka ukraińskiej armii na południu kraju. To zagrożenie nie tylko dla mieszkańców, ale też osób niosących pomoc. - Wiedzieliśmy, gdzie znajduje się zagrożenie. Teraz nie mamy pojęcia - powiedział Erik Tollefsen z Czerwonego Krzyża.

"Wielkie zagrożenie" w Dnieprze. Woda niesie miny

"Wielkie zagrożenie" w Dnieprze. Woda niesie miny

8 czerwca 2023, 10:20
Autor:
ads//now
Źródło:
BBC, PAP, TVN24

Mieszkanie było wysprzątane na błysk. "Obsesyjny porządek" - ocenili śledczy. To, co zrobił 30-latek, wyszło na jaw dopiero kiedy technicy zaczęli analizować pokoje lampami UV. Alessandro I., który początkowo zgłosił policji "zaginięcie" Giulii, swojej 29-letniej partnerki, ostatecznie przyznał się do tego, że zamordował ją nożem kuchennym. - Próbował spalić ciało w ich wannie, nie udało mu się - informuje prokurator prowadząca sprawę. - Tej nocy przyszedł później do mnie, nalegał, że chce wejść, nie wpuściłam go do domu - relacjonuje z kolei 23-latka, z którą Alessandro miał romans i której przysięgał, że relacja z Giulią to już przeszłość. Obie były z nim w ciąży.

Pisał z jej telefonu: "Nie martw się o mnie, mamo". Udawał, że szuka Giulii, a woził jej ciało w bagażniku

Pisał z jej telefonu: "Nie martw się o mnie, mamo". Udawał, że szuka Giulii, a woził jej ciało w bagażniku

8 czerwca 2023, 8:52
Autor:
ww/kg
Źródło:
Corriere della Sera, Fanpage.it, ANSA

26-letni kierowca ciężarówki potrącił w miejscowości Trzebieszów (woj. lubelskie) sześciolatka. Chłopiec wjechał na rowerku wprost pod koła. Doznał obrażeń ciała i trafił do szpitala. Policja przestrzega przed pozostawianiem dzieci bez nadzoru opiekunów.

Sześciolatek na rowerku wjechał pod nadjeżdżającą ciężarówkę

Sześciolatek na rowerku wjechał pod nadjeżdżającą ciężarówkę

8 czerwca 2023, 10:02
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl

19-letnia obywatelka Stanów Zjednoczonych przyleciała na Lotnisko Chopina z Tel Awiwu. Oczekując w kolejce do kontroli paszportowej robiła telefonem komórkowym zdjęcia. Została za to ukarana mandatem.

Czekała do kontroli paszportowej. Zrobiła zdjęcie, dostała mandat

Czekała do kontroli paszportowej. Zrobiła zdjęcie, dostała mandat

8 czerwca 2023, 11:31
Autor:
dg/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Prace remontowe przy wiadukcie i zderzenie trzech samochodów sprawiły, że na trasie S3 rano w czwartek w kierunku Szczecina utworzyły się dwa duże korki. Jeden z nich niebawem zacznie się rozładowywać - drogowcy odblokowali dwa pasy po wypadku.

Duże utrudnienia na S3. Wszystko przez wypadek i remont wiaduktu

Duże utrudnienia na S3. Wszystko przez wypadek i remont wiaduktu

8 czerwca 2023, 10:30
Aktualizacja: 8 czerwca 2023, 11:45
Autor:
ng/tok
Źródło:
TVN24

Papież spędził spokojną noc w szpitalu po operacji - poinformował w czwartek Watykan. W rzymskiej klinice Gemelli Franciszek przechodzi rekonwalescencję po środowej operacji jamy brzusznej.

Franciszek po operacji, stan zdrowia papieża. Najnowszy komunikat Watykanu

Franciszek po operacji, stan zdrowia papieża. Najnowszy komunikat Watykanu

8 czerwca 2023, 9:34
Autor:
pp//now
Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl

To była nietypowa interwencja. Straż pożarna musiała wyciągnąć z jeziora Izdebno (woj. lubelskie) samochód, który znalazł się tam, bo kierowca zapomniał zaciągnąć hamulca ręcznego. Akcja zakończyła się sukcesem. Użyto w niej ciągnika, sprowadzonego przez właścicielkę auta.

Kierowca zapomniał zaciągnąć ręcznego, auto stoczyło się do jeziora

Kierowca zapomniał zaciągnąć ręcznego, auto stoczyło się do jeziora

8 czerwca 2023, 11:15
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl

Burza Oscar uderzyła w Wyspy Kanaryjskie i Maderę, przynosząc ze sobą obfite opady deszczu. Miejscami w sześć godzin zanotowano sumy opadów przekraczające 100 litrów wody na metr kwadratowy. W czwartek burze i ulewy mają nawiedzić Półwysep Iberyjski.

Oscar rozszalał się nad Atlantykiem. Teraz zmierza na Europę

Oscar rozszalał się nad Atlantykiem. Teraz zmierza na Europę

8 czerwca 2023, 8:20
Autor:
as
Źródło:
tiempo.com, Sic Noticias, EuroNews Travel

Minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny Centralnego Portu Komunikacyjnego - przekazała PAP spółka CPK. Jak wyjaśniono, jest to plan rozwoju nowego portu lotniczego do końca 2060 roku.

Plan dla CPK do 2060 roku zatwierdzony. "Jeden z kluczowych dokumentów"

Plan dla CPK do 2060 roku zatwierdzony. "Jeden z kluczowych dokumentów"

8 czerwca 2023, 9:42
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Policjantka po służbie podczas jazdy ulicami Szczecina zauważyła, że jedno z aut porusza się zygzakiem. Początkowo podejrzewała, że ma do czynienia z nietrzeźwym kierowcą, ale rzeczywistość okazała się inna.

Policjantka myślała, że zatrzymuje nietrzeźwego kierowcę. Uratowała mu życie

Policjantka myślała, że zatrzymuje nietrzeźwego kierowcę. Uratowała mu życie

8 czerwca 2023, 9:18
Autor:
ng/tok
Źródło:
KMP Szczecin

Ta gra ewidentnie już się toczy - powiedział były dowódca GROM generał Roman Polko, odnosząc się do ukraińskiej kontrofensywy. Według niego jej celem jest izolacja Krymu, zniszczenie Mostu Krymskiego i odcięcie od zaopatrzenia droga lądową.

Generał Roman Polko o celach ukraińskiej kontrofensywy. "Ta gra ewidentnie już się toczy"

Generał Roman Polko o celach ukraińskiej kontrofensywy. "Ta gra ewidentnie już się toczy"

8 czerwca 2023, 8:52
Autor:
pp//now
Źródło:
PAP

Kolejne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym stają się faktem. Punkty karne będą ponownie usuwane po roku, a nie po dwóch latach. Powrócą również kursy redukujące punkty karne, realizowane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w tej sprawie.

Ważne zmiany dla kierowców. Wracają stare przepisy

Ważne zmiany dla kierowców. Wracają stare przepisy

7 czerwca 2023, 21:25
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Roczna dziewczynka zmarła w środę w Rzymie w samochodzie. Jej ojciec, karabinier, zapomniał prawdopodobnie o dziecku, które miał odwieźć do żłobka. To kolejny w ostatnich latach we Włoszech przypadek pozostawienia dziecka w zamkniętym aucie przez rodzica, który zapomniał zabrać je z fotelika.

Zmarła roczna dziewczynka pozostawiona w samochodzie. Ojciec miał ją odwieźć do żłobka

Zmarła roczna dziewczynka pozostawiona w samochodzie. Ojciec miał ją odwieźć do żłobka

7 czerwca 2023, 22:51
Autor:
js/tr
Źródło:
PAP

37 chińskich samolotów naruszyło tajwańską strefę identyfikacji powietrznej - poinformowało ministerstwo obrony Tajwanu. Tajpej wysłał swoje samoloty i okręty w celu monitorowania chińskich samolotów i aktywował rozmieszczone na lądzie systemy rakietowe, co jest rutynową praktyką w takich przypadkach. Pekin nie odpowiedział na prośbę Reutera o komentarz.

37 chińskich samolotów wykrytych w strefie identyfikacji, tajwańskie myśliwce poderwane

37 chińskich samolotów wykrytych w strefie identyfikacji, tajwańskie myśliwce poderwane

8 czerwca 2023, 6:46
Autor:
ads//now
Źródło:
PAP

Inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę trwa od 470 dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek do Chersonia na południu kraju, który jest częściowo zalany wodami Dniepru po tym, jak we wtorek rosyjskie wojska okupacyjne wysadziły zaporę w Nowej Kachowce. "Rosja musi ponosić odpowiedzialność za wszystko, co czyni przeciwko życiu i ludziom" - napisał na Twitterze. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Zełenski z wizytą w zalanym wodami Dniepru Chersoniu. "Rosja musi ponieść odpowiedzialność"

Zełenski z wizytą w zalanym wodami Dniepru Chersoniu. "Rosja musi ponieść odpowiedzialność"

8 czerwca 2023, 5:42
Aktualizacja: 8 czerwca 2023, 11:06
Aktualizacja:
Autor:
red.
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl

Większość ankietowanych zamierza ograniczyć tegoroczne wydatki wakacyjne – wynika z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. 39 proc. badanych nie planuje takiego kroku.

Wydatki wakacyjne Polaków w czasach drożyzny. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Wydatki wakacyjne Polaków w czasach drożyzny. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

8 czerwca 2023, 6:25
Autor:
asty//now
Źródło:
TVN24

Sofia Sapiega, która odsiadywała na Białorusi wyrok sześciu lat pozbawienia wolności, została ułaskawiona przez Alaksandra Łukaszenkę. O decyzji białoruskiego przywódcy poinformował Sapiegę gubernator jej rodzinnego Kraju Nadmorskiego w Rosji, Oleg Kożemiako.

Sofia Sapiega ułaskawiona przez Łukaszenkę

Sofia Sapiega ułaskawiona przez Łukaszenkę

8 czerwca 2023, 8:16
Autor:
asty//now
Źródło:
PAP

Ceniony polski operator filmowy Ireneusz Hartowicz nie żyje. Miał 72 lata. Brał udział w realizacji dziesiątek filmów, współpracował między innymi z Andrzejem Wajdą, Januszem Kamińskim i Agnieszką Holland. - Świat kinematografii stracił prawdziwego luminarza - powiedziała jego żona, Hanna Kosińska-Hartowicz, propagatorka polskich filmów w Stanach Zjednoczonych.

Ireneusz Hartowicz nie żyje

8 czerwca 2023, 8:28
Autor:
ads
Źródło:
PAP

Zdaniem 55 procent ankietowanych Daniel Obajtek nie powinien być dłużej prezesem Orlenu - wynika z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. 30 procent badanych jest odmiennego zdania.

Czy Daniel Obajtek powinien pozostać prezesem Orlenu. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Czy Daniel Obajtek powinien pozostać prezesem Orlenu. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

7 czerwca 2023, 21:34
Autor:
ft
/ prpb
Źródło:
TVN24

Biedronka opublikowała na swojej stronie komunikat dotyczący wycofania jednej partii hamburgerów marki Dania Express. Ostrzeżenie w tej sprawie wydał też Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

Partia produktu wycofana ze sklepów sieci Biedronka. "Nie należy spożywać"

Partia produktu wycofana ze sklepów sieci Biedronka. "Nie należy spożywać"

7 czerwca 2023, 19:52
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Filip Chajzer po poprowadzeniu jednego wydania "Dzień Dobry TVN" znowu robi sobie przerwę. Tym razem na dłużej. Wczoraj na instagramowym profilu programu pojawiła się informacja, że w najbliższych tygodniach, aby prezenter "mógł w pełni odzyskać siły", zastąpią go inni prowadzący. 

Filip Chajzer: próbowałem pracować, jednocześnie walcząc o zdrowie, ale to nie zadziałało

Filip Chajzer: próbowałem pracować, jednocześnie walcząc o zdrowie, ale to nie zadziałało

8 czerwca 2023, 10:37
Autor:
joan//mro
Źródło:
Instagram

Do najnowszej kolekcji Playera na życzenie trafiły filmy w gwiazdorskiej obsadzie: dobrze znane pewniaki (jak "Kac Vegas" czy "Strażnicy Galaktyki"), lekkie komedie ("Miss Agent" czy "Kocha, lubi, szanuje") i obsypane nagrodami produkcje ("Bohemian Rhapsody", "Joker", "Jojo Rabbit"). Są też kinowe hity z ostatnich lat - aż trzy z udziałem Channinga Tatuma. 

W Playerze filmy idealne na długi weekend. W tym nowości z Channingiem Tatumem, który ostatnio zaskoczył fanów

W Playerze filmy idealne na długi weekend. W tym nowości z Channingiem Tatumem, który ostatnio zaskoczył fanów

8 czerwca 2023, 9:29
Autor:
joan//mro
Źródło:
Player, Instagram

W najnowszym sondażu partyjnym Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 Koalicja Obywatelska znalazła się na czele z poparciem na poziomie 32 procent. 31 procent ankietowanych deklaruje, że zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę, a po 10 procent na koalicję Polski 2050 i PSL oraz na Konfederację.

Koalicja Obywatelska przed Zjednoczoną Prawicą. Najnowszy sondaż partyjny dla "Faktów" TVN i TVN24

Koalicja Obywatelska przed Zjednoczoną Prawicą. Najnowszy sondaż partyjny dla "Faktów" TVN i TVN24

6 czerwca 2023, 17:27
Źródło:
"Fakty po Południu" TVN24
800 plus? "Wymówka, by nie podnosić alimentów"

800 plus? "Wymówka, by nie podnosić alimentów"

7 czerwca 2023, 12:45
Iga
Dzieciuchowicz
Autor:
Iga
Dzieciuchowicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium