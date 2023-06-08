Генерал Бєнєк: українці знайдуть правильний напрямок, удар по росіянах буде ефективним

Російські війська підірвали дамбу в Новій Каховці на річці Дніпро, затопивши частину південної України. - Це свідчення брутального способу ведення війни, позбавлення цивільного населення інфраструктури, створення загрози їхньому життю, - прокоментував TVN24 генерал Мєчислав Бєнєк, колишній заступник командувача НАТО з питань трансформації, додавши, що метою підриву дамби було "позбавити можливості проведення операцій у цьому районі".

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Українська влада у вівторок вранці заявила, що росіяни підірвали дамбу гідроелектростанції в Новій Каховці. Гідроелектростанція, розташована на дамбі, була повністю зруйнована. Рівень води у водосховищі стрімко падає, триває евакуація територій під дамбою, яким загрожує затоплення.

За даними українських служб, ймовірно, до п'ятниці водосховище спустошиться, а це означає, що попереду у тисяч жителів регіону ще дуже тривалі і важкі часи.

Бєнєк: це вияв брутального способу ведення війни

- Це вияв брутального способу ведення війни,позбавлення цивільноно населення інфраструктури, створення загрози їхньому життю, - зазначив генерал Мєчислав Бєнєк, додавши, що метою підриву дамби було "позбавити можливості проведення операцій у цьому районі", навіть попри те, що росіяни самі "мали там власні сили і ресурси, готували територію для оборони".

- Безлад в системі управління російськими військами призводить до того, що війська і техніка кинуті напризволяще, - сказав він.

- Це свідчить про те, що система командування дає збій, що існують розбіжності між різними групами, які воюють, - додав він. Росіяни "побоювалися, що українські війська форсують Дніпро біля Херсона і підуть в південному напрямку на Крим".

На думку генерала, це також була "спроба показати, що ми будемо використовувати всі методи, щоб зірвати, уповільнити або запобігти цьому наступу". Незважаючи на це, українці, за словами гостя TVN24, "розробили інші напрямки, які можуть бути ефективними під час наступальних дій".

Українське командування "обере такі напрямки, з яких зможе досягти успіху", - сказав Мєчислав Бєнєк, додавши, що Київ уже "знищує (російські - ред.) склади боєприпасів і палива, готуючись до наступу".

- Він не буде таким швидким, як під Харковом, але буде ефективним, - вважає Бєнєк.

Метою контрнаступу має бути "принаймні вийти до Азовського моря" і "повернути якомога більшу територію, розбити якомога більше російських солдатів, розрізати угруповання російських військ, унеможлививши їм доступ до Криму суходолом", - сказав генерал.

Autor:ks/adso

Źródło: TVN24