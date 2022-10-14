Генерал Бєнєк про кількість "дієздатних" білоруських військових

14 października 2022, 17:06
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24
Generał Bieniek o podejmowaniu decyzji w sprawie działań rosyjskiej armii
TVN24Generał Bieniek o podejmowaniu decyzji w sprawie działań rosyjskiej armii

- Білоруси ніколи не воюватимуть з українцями, - заявив в інтерв'ю TVN24 колишній заступник командувача НАТО з питань трансформації генерал Мєчислав Бєнєк. А якщо їх змусять, то "вперто не воюватимуть", - підкреслив він.

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Генерал Мєчислав Бєнєк, колишній заступник командувача НАТО з питань трансформації, був гостем Роберта Кантерайта в програмі "Встаєш і знаєш" на TVN24. Експерт оцінив можливість вступу білоруської армії у війну з Україною на тлі повідомлень про формування спільного військового угруповання з Росією і, як пишуть незалежні ЗМІ, про те, що режим Лукашенка провів приховану мобілізацію. Також Бєнєк проаналізував процес прийняття рішень стосовно дій російської армії.

kremlin.ru

Чи білоруська армія вступить у війну?

- Я оцінюю таку можливість як мінімальну.  Сам Лукашенко робить усе, щоб викрутитися зі своїх обіцяноки, - зазначив експерт. 

- Він ухиляється, надає свої бази, казарми, полігони для російських солдатів, яких, можливо, будуть там навчати. Він також надає у користування склади і техніку, - сказав він.

Який потенціал білоруської армії? - Мають близько 15 000, здатних до яких-небудь, з тих 15 000, можливо, три-чотири бригади, і якісь невеликі військово-повітряні сили можуть діяти, - сказав генерал.

- Деякі білоруські генерали, навіть якщо мовчазно підтримують (напад на Україну - ред.), між собою говорять інше, - сказав генерал. Експерт також зазначив, що якщо білоруські військові будуть змушені воювати, то "наполегливо цього не робитимуть".

- Білоруси ніколи не будуть воювати з українцями, - додав він.

Тактичний ядерний удар? "Мала військова цінність"

Також генерал розповів, чого хоче домогтися Володимир Путін нападами на цивільне населення. 

- Це акт відчаю. Це для того, щоб показати твердолобив у Москві, що я ще багато можу. Впроваджую терор і атакую ​​об'єкти інфраструктури. (...) Найголовніше - показати, що Росія - це сила і я тут вирішую все, - сказав гість TVN24.

Він також заявив, що використання тактичної ядерної зброї, якою лякає Росія, матиме "невелику військову цінність". 

- Ланцюжок командування і процедури досить складні і заплутані, - підкреслив він, розповідаючи про те, як може бути прийняте рішення про атаку.

Він також зазначив, що його використання не вплине на моральний стан українців.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY/EastNews

Tagi:
Rosja
Białoruś
Władimir Putin
Alaksandr Łukaszenka
Wojsko rosyjskie
Raporty:
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KS//now
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