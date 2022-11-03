Генерал Бєнєк: якщо ми цього не збагнемо, "русскій мір" підійде під кордони ЄС та Польщі
"З нашого боку головне - зберегти єдність", - так на тему ставлення Заходу до війни в Україні, яка триває вже понад вісім місяців, висловилася президентка Центру міжнародних відносин доктор Малгожата Боніковська у "Фактах після Фактів" на TVN24. Вона також вказала на помітний "момент втоми" в деяких європейських суспільствах. Колишній заступник головнокомандувача НАТО з питань трансформації генерал Мєчислав Бєнєк сказав, що про втому свідчить той факт, що на Заході "рахують долари", а в Україні "рахують мертвих, поранених і неймовірні страждання".
Гості "Фактів після Фактів" - колишній заступник командувача НАТО з питань трансформації генерал Мєчислав Бєнєк та президентка Центру міжнародних відносин та член Team Europe доктор Малгожата Боніковська - обговорили поточну ситуацію, пов’язану з російським вторгненням в Україну.
Доктор Боніковська: ключовим з нашого боку є збереження єдності
Доктор Боніковська сказала, що "ключовим з нашого боку є зберегти єдність" і не дати цю єдність розбити "в ситуації, коли війна справді затягується і зима буде важкою". Вона зазначила, що "в таборі політиків Заходу лунають різні голоси" - одні виступають за повну і беззастережну підтримку України аж поки самі українці не вирішать, що хочуть домовлятися з Росією, але є політики, які вважають, що війну треба закінчувати "швидко, якомога швидше".
- Я думаю, що є момент втоми, не лише темою війни, а й психологічна неготовність частини громадян, у тому числі Європи, до великих жертв, таких як регулювання електроенергії, прохолодніші квартири та різні обмеження навіть перед різдвяними святами, - додала вона. За її словами, це супроводжується політичним хаосом, пов'язаним зі зміною урядів, зокрема, у Великій Британії та Італії.
- Росія думає, що це її шанс - роз’єднати нас, зламати, ввести нашу свідомість в стан непевності, страхів і, можливо, просто бажання не підтримувати Україну, а домовлятися з Росією, - додала президентка Центру міжнародних відносин.
Генерал Бєнєк: тільки там рахують не долари, а трупи
Генерал Бєнєк визнав, що доктор Боніковська має рацію в тому, що збереження єдності Заходу буде ключовим викликом у контексті подальших дій Росії, але додав, що "уряди, які прийшли на зміну у Великій Британії, Італії або, на початку, в Німеччині (незадовго до російського вторгнення - ред.) підтримали дії України і однозначно стоять на боці збереження української незалежності".
- Втома західного суспільства може проявлятися в тому, що в них буде менше доларів чи євро, але там (в Україні - ред.) рахують не долари, а трупи, мертвих, поранених та неймовірні страждання. Якщо ми цього сьогодні не збагнемо, "русскій мір" підійде під кордони Євросоюзу, Польщі та інших країн", - сказав він.
Також військовий експерт прокоментував інформацію української розвідки про те, що Іран планує відправити до Росії понад 200 бойових безпілотників Shahed-136, Mohajer-6 і Arash-2. Безпілотники мають надходити в розібраному стані. Росіяни повинні перефарбувати їх і нанести маркування, в тому числі "Герань-2" на безпілотники "Шахед-136".
Генерал Бєнєк заявив, що "Іран приєднався до цього конфлікту" і "також має бути підданий жорстким санкціям".
Źródło: TVN24
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