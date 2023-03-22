Гарнізон Збройних Сил США в Польщі.  Церемонія відкриття гарнізону в Camp Kościuszko в Познані

У вівторок у Camp Kościuszko в Познані відбулася церемонія відкриття першого постійного гарнізону сухопутних військ США в Польщі. У церемонії взяли участь віце-прем'єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак та посол США в Польщі Марк Бжезінський. - Ми дуже цінуємо те, що війська США постійно перебувають у нашій країні, - сказав міністр. Дипломат підкреслив, що "сьогодні ми закладаємо ще один ключовий етап у польсько-американських відносинах".

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Церемонія перетворення Регіональної групи підтримки (Area Support Group Poland, ASG-P) на Гарнізон Збройних Сил США в Польщі (U.S. Army Garrison Poland, USAG-P.) розпочалася виконанням гімнів Польщі та Сполучених Штатів та урочистим підняттям американського прапора на щоглі в Camp Kościuszko.

Першим командиром постійного американського гарнізону в Польщі став полковник Хорхе М. Фонсека, якому було урочисто передано прапор підрозділу - символ повноважень командувача, що символізує його обов’язки перед організацією.

Підрозділ має складатися з 13 військовослужбовців та 140 осіб цивільного персоналу. Це восьмий гарнізон сухопутних військ США в Європі, поряд з аналогічними в Бельгії, Німеччині та Італії.

Блащак: ми дуже цінуємо те, що війська Сполучених Штатів постійно перебувають у нашій країні

- Ми є свідками урочистої інавгурації постійної присутності військового гарнізону Сполучених Штатів на польській землі. Це важлива подія як в історії Польщі, так і в історії польсько-американських відносин, - сказав віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Маріуш Блащак під час виступу в Camp Kościuszko.

За його словами, база в Познані, де розташований новий гарнізон, з липня 2022 року має назву Camp Kościuszko.

- Він є героєм двох націй, боротьби за незалежність Польщі та боротьби за незалежність Сполучених Штатів у XVIII столітті. У цьому місці є багато символічного, що поєднує обидва наші народи, - сказав Блащак.

- Ми дуже цінуємо те, що війська США постійно знаходяться в нашій країні, особливо в ситуації, в якій опинилася Європа, коли Росія вторглася в Україну, коли Росія намагається відбудувати свою імперію. Дуже важливо, щоб західний світ був єдиним, щоб він почувався в безпеці. І він почувається в безпеці, коли наші збройні сили взаємодіють між собою, - зазначив глава Міноборони. За його словами, формування американського гарнізону в Польщі відбувалася в тісній співпраці двох армій.

- Це важливо для безпеки нашої країни, а також для безпеки всього східного флангу НАТО, - підкреслив він.

Глава Міноборони нагадав, що Польща роками прагнула постійної присутності американських військ.

- Оте слово 'permanent". Воно стало фактом. Сьогодні починає діяти гарнізон у Познані, вже діє Передове командування V корпусу армії США, тому саме з Польщі здійснюється командування сухопутними військами США на східному фланзі НАТО, - підкреслив він.

Блащак відзначив, що польсько-американська співпраця у військовій сфері є взірцевою. Він нагадав, що польська армія оснащується все більшою кількістю техніки американського виробництва, як-от танки Abrams, ракетні установки HIMARS або багатоцільові літаки F-35.

Наостанок глава Міноборони звернувся до американських солдатів, дислокованих у Польщі, англійською мовою.

- Дуже дякую за вашу службу в Польщі. Я пишаюся тим, що польські солдати можуть тренуватися і підвищувати операційну взаємодію саме з вами, з солдатами сухопутних сил армії Сполучених Штатів, - сказав міністр.

Бжезінський: сьогодні ми разом закладаємо ще один ключовий етап у польсько-американських відносинах

Після міністра слово взяв посол США в Польщі Марк Бжезінський.

- Для мене справжня честь, що сьогодні ми відзначаємо ще один ключовий етап у польсько-американських відносинах. Для нас, як для представників наших урядів, немає нічого важливішого за дотримання безпеки наших народів, - сказав дипломат, звертаючись до голови Міноборони польською мовою.

- Я дуже радий, що можу бути свідком створення та активації гарнізону американських сухопутних військ у Польщі в оточенні солдатів та всіх почесних гостей. Гарнізон американських військ у Польщі для мене, як для американця з польським корінням, містить величезний символізм, - продовжив Бжезінський, тепер уже англійською.

Посол подякував воїнам за те, що вони "присвятили всю свою кар’єру, все життя тому, щоб захистити нас і зберегти нашу безпеку".

- Цей гарнізон сухопутних військ надає бійцям підтримку, необхідну для зосередження на своїй місії, постійну підтримку для постійної присутності воїнів, дислокованих у Польщі, - додав він.

- Цей гарнізон - друга домівкп для американських солдатів. Цей момент справді символічний, - заявив Бжезінський.

Знову польською мовою він заявив: "Це знак того, що ми маємо намір залишитися тут, що Сполучені Штати віддані Польщі та альянсу НАТО, що ми єдині перед лицем російської агресії".

Генерал Колашескі: нашу колективну силу недооцінили

Під час церемонії взяв слова генерал Джон Колашескі, командувач V корпусу армії США в Польщі. Він оцінив цей захід як "вшанування багатьох років нашої співпраці".

- Сьогодні, перед лицем безпідставної російської агресії, альянс НАТО сильніший, ніж будь-коли. Хоча Росія сподівалася, що її дії призведуть до розпаду альянсу, очевидно, що наша колективна сила була недооцінена. Відносини між Сполученими Штатами та Польщею є прикладом поглиблення зв’язків у всьому Альянсі, - сказав він.

- Коли дивишся на Захід, ти дивишся на колективну силу 30 національностей. Поляки розуміють, що солідарність є потужним словом і сигналом для стримування агресора, - заявив він, маючи на увазі Північноатлантичний альянс.

Символ участі США у підтримці східного флангу НАТО

Томмі Майз, директор Installation Management Command - Europe, формування, яке керує об’єктами армії США в Європі, сказав, що "багато планування та зусиль було витрачено на перетворення Групи підтримки району на постійний армійський гарнізон".

- Попереду ще багато роботи, оскільки ми продовжуємо укомплектовувати та постачати гарнізон, вдосконалювати й покращувати процеси, - сказав він.

- Наші довгострокові відносини з іншими народами-господарямт по всій Європі дали нам цінні уроки, на застосування яких у Познані ми з нетерпінням чекаємо. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з польськими партнерами", - сказав він і додав, що офіційне відкриття гарнізону "є символом нашої відданості підтримці східного флангу НАТО".

Полковник Фонсека: ми не тільки будуємо тут військову структуру, але й стаємо членами спільноти

Полковник Хорхе Фонсека, перший командувач гарнізону армії США в Польщі, сказав, що "наша головна місія як гарнізону полягає в тому, щоб виконувати базові операції та послуги з підтримки ініраструктури в наших передових оперативних пунктах у Польщі".

- Наша головна мета - покращити якість життя солдатів і цивільного населення та підвищити оперативну готовність ротаційних підрозділів у Європі та V корпусу в Польщі, - пояснив він.

- Створюючи штаб-квартиру гарнізону армії Сполучених Штатів у Познані, ми повинні усвідомлювати, що ми не просто будуємо військовий об’єкт, але ми стаємо постійними членами сповнених життя і гідності громад. (…) Ми маємо діяти, щоб пізнавати історію та культуру громади та виявляти повагу до її традицій та способу життя, - сказав він.

- Сьогоднішній акт організації цього гарнізону має продовження. (…) Поглиблення стратегічного альянсу починається з налагодження тут локальної дружби та партнерства, - заявив Фонсека.

Восьмий гарнізон армії США в Європі

"Відсьогодні в Польщі офіційно розпочне роботу перший американський гарнізон. Підрозділ відповідатиме за безпеку інфраструктури та надання послуг солдатам США, дислокованим у нашій країні", - написав у вівторок у Twitter Генштаб Війська Польського. У записі наголошується, що подібні структури вже існують у Бельгії, Італії та Німеччині.

До завдань гарнізону входитиме також загальне управління та безпосередньє керування передовими форпостами американських військ у Польщі.

Про намір створити в березні постійний гарнізон американських військ у Польщі (U.S. Army Garrison Poland, USAG-P) оголосив минулого тижня речник Пентагону генерал Пет Райдер. Він підкреслив, що підрозділ має підтримувати присутність американських солдатів у Польщі.

USAG-P є восьмим гарнізоном сухопутних військ США в Європі, поряд з аналогічними в Бельгії, Італії та Німеччині (де є 5 таких підрозділів). До цього часу в Польщі існувала регіональна група підтримки (Area Support Group Poland, ASG-P). Такі підрозділи також існують у Чорноморському регіоні (групи в Румунії та Болгарії) та на Західних Балканах ( в Боснії та Герцеговині та Косові).

У поширеному у понеділок комюніке Міністерства національної оборони наголошується, що новий підрозділ стане першим постійним гарнізоном американських військ у Польщі. "Підрозділ створюється завдяки рішенню президента США у 2022 році (на саміті НАТО в Мадриді - ред.) і займатиметься інфраструктурною підтримкою американських військових, дислокованих у Польщі. До завдань гарнізону також входитиме управління та керування форпостами військ США в Польщі", - читаємо в повідомленні.

V Корпус армії США в Познані

На початку березня Пентагон оголосив, що до Польщі прибули перші солдати, призначені на постійну службу в Польщі у складі передового командного пункту V корпусу армії США в Познані на базі під назвою Camp Kościuszko.

З 2020 року в Познані працює передовий штаб V корпусу армії США. У липні 2022 року казармовий комплекс, де він знаходився, у Познані був перейменований у Camp Kościuszko. Основним завданням командування є координація діяльності та нагляд за сухопутними силами США в Європі, оперативне планування, а також співпраця та синхронізація дій сил США з військами інших країн НАТО. Командування відіграє ключову роль в інтеграції американських військ, дислокованих у Польщі, та синхронізації їхньої співпраці з польськими збройними силами.

Назву Camp Kościuszko (Табір Костюшка), а точніше - The Tadeusz Kosciuszko Polish Army Training Camp, носив тренувальний табір для понад 22 000 польських добровольців Блакитної армії генерала Юзефа Галлера, яка формувалася у Франції. Він діяв у 1917-1919 роках на американо-канадському кордоні в містечку Niagara-on-the-Lake.

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Autor:red.

Źródło: TVN24