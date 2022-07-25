Гроші на Bayraktar зібрали і "тепер є два сценарії". Сераковський пояснює

Польський збір коштів на безпілотник Bayraktar для української армії досяг мети – зібрано 22,5 млн злотих. - Наші сервери сьогодні п'ять разів виходили з ладу, ми отримали багато сигналів, що більше людей хочуть приєднатися до збору коштів, - сказав Славомір Сераковський, ініціатор кампанії збору коштів на TVN24. Він також пояснив, що тепер буде із зібраними грошима.

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Публіцист Славомір Сераковський є ініціатором збору коштів на закупівлю бойового безпілотника Bayraktar для української армії. У неділю мета була досягнута – зібрана сума перевищила 22,5 мільйона злотих.

У неділю ввечері Сераковський був гостем "Факти по фактам" на TVN24. – У нас сьогодні п’ять разів зависали сервери, ми отримали багато сигналів, що більше людей хочуть долучитися до збору коштів. А причина в наступному: це, мабуть, єдина можливість не лише дивитися війну по телевізору, а й реально допомагати українцям. Ми можемо взяти участь у цій боротьбі, надіславши найкраще обладнання. Думаю, тому 200 тисяч поляків приєдналися, – сказав він.

Славомір Сераковський TVN24

За його словами, після збору всієї суми «тепер є два сценарії» — або, як після литовсько-українського збору, Байкар вирішить щедро передати безпілотник Україні безкоштовно, а кошти направити на гуманітарну допомогу. Або жертвуємо кошти фонду чи установі, у статуті якої є закупівля зброї в Україні. Це може бути фонд президента Зеленського або просто Національний банк України, який веде облік Збройних сил, пояснив Сераковський.

У цьому випадку «ми направляємо цільові кошти на купівлю дрона, підписуємо договір і ця установа бере на себе зобов’язання придбати цей дрон».

«Ми готові до будь-якої дороги»

– Ми готові до останнього сценарію. Перше вважати не можемо, тому що це добра воля виробника. У нас можуть бути хороші надії, але ми готові до будь-якої дороги, сказав Сераковський.

Він сказав, що "ми не знаємо, яким буде рішення Байкара, але ми знаємо, якою була практика досі і які були оголошення". – І повідомлення були ніби це в якомусь сенсі правило. Байкару імпонують світські тусовки, погодьтеся, для них це теж чудова реклама, - зазначив він.

– Я роблю все можливе, щоб це було максимально прозоро. Ми побачимо. Ми отримуємо сигнали з фронту, що українці дуже задоволені і їм дуже потрібна ця зброя, – додав журналіст.

Dron Bayraktar TB2 PAP

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24