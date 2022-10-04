Генерал Ходжес: Україна досягла динаміки, яка вже незворотна
Путін робить усе можливе, щоб зламати цілісність Заходу. Цього не станеться. Україна продовжить перемагати російські війська, - заявив колишній командувач збройними силами США в Європі генерал Бен Ходжес в інтерв'ю кореспонденту TVN24 BiS. На його думку, українська армія "досягнула динаміки, яка вже є незворотною".
Під час Варшавського безпекового форуму репортер TVN24 BiS Ян Нєдзялек поспілкувався з генералом Беном Ходжесом, колишнім командувачем американської армії в Європі. Розмова точилася про ситуацію в Україні, яка бореться з російським військовим вторгненням.
- Україна досягла такої динаміки, яка вже стала незворотною. З історії ми знаємо, що війна - це випробування волі та логістики. Вже ясно, що українські солдати більш мотивовані, ніж російські, - відзначив генерал Ходжес. Що стосується логістики, то, за його словами, "російська вже виснажена, дуже крихка".
- Українці це зрозуміли ще в травні і планували контрнаступ, прогнозуючи крах з російського боку в серпні, - сказав колишній командувач збройними силами США в Європі.
На його думку, "росіяни не в стані це виправити". - Отже, я оптиміст. Перемогу святкувати ще рано, але я переконаний, що українці до кінця року ввитіснять росіян на рубежі 23 лютого (початок російського вторгнення - ред.) до кінця року, а наступного літа вони заберуть Крим, - передбачив він.
"Більшість людей у Кремлі розуміють, що це буде кінець Росії"
Генерал Ходжес зазначив, що "Кремль досі не в стані нічого зробити, щоб зупинити Україну".
- Так званих резервістів відправлять на війну неорганізовантии, непідготовленими, без зброї. Це безвідповідальний вчинок. Кремль хоче продовжити конфлікт і сподівається, що ми - США, Велика Британія, Польща та Німеччина - втратимо інтерес і більше не підтримуватимемо Україну. Але цього не станеться. Станеться те, що Україна продовжить перемагати російські сили, - наголосив він.
На запитання про погрози застосування ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна генерал відповів: "Ядерна зброя вб'є більше людей, але не дасть Росії переваги і не змінить ситуацію".
- Тоді, звісно, Америці доведеться втручатися безпосередньо. Більшість людей у Кремлі усвідомлюють, що це буде кінець Росії, - сказав Ходжес.
Ходжес: як Захід ми тримаємося разом. Путін робить усе можливе, щоб порушити цю злагоду
Як сказав колишній командувач силами США в Європі, "Путін чудово знає, що центр тяжіння для Заходу - згуртованість".
- Ми тримаємося разом, коли йдеться про санкції та підтримку України. Він робить усе, щоб порушити цю злагодженість. Погрожує ядерною війною, відключенням газу, саботує газопровід, - перелічив Ходжес в інтерв'ю кореспонденту TVN24 BiS. "Це типова поведінка, спрямована на руцнуваннч єдності з нашого боку", - додав він.
Ходжес про допис Маска: це недобре, це нас послаблює
Ходжес також прокоментував суперечливе розв'язання українсько-російського конілікту, запропоноване у соцмережах мільярдером Ілоном Маском. Той написав: «Мир Україна-Росія:
- Перевибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу.
- Крим формально належить Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова).
- Забезпечено водопостачання Криму.
- Україна залишається нейтральною.
- Це дуже погано, це те, що нас послаблює, - прокоментував генерал в інтерв'ю кореспонденту.
- Ніхто не повинен тиснути на Україну, щоб вона йшла на переговори. Про що їм домовлятися? Вони не можуть вести переговори, поки не відновлять суверенітет на своїй території, - підкреслив він.
- Як домовлятися з тим, хто вбиває невинних людей, вбиває їх щодня, запускає ракети по їхнім домівкам? – резюмував колишній командувач військами США в Європі.
Źródło: TVN24
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