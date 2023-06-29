Гарні новини для водіїв. З'явилися оголошення великих автозаправних мереж

BP Polska та Amic Energy оголосили, що з наступної п’ятниці, 30 червня, стартують вакаційні акції на заправку. Водії зможуть отримати знижку на паливо до 35 грошів за літр. Також мережа Moya планує запропонувати своїм клієнтам дисконтну акцію.

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Мережа BP Polska, яка за кількістю автозаправних станцій у Польщі поступається лише Orlen, повідомила, що вакаційна акція стартує з 30 червня. Водії зможуть отримати знижку 0,30 злотих на літр бензину та дизеля, а також 0,10 злотих на літр скрапленого газу. Умовою буде реєстрація в програмі Payback.

"Святкова пропозиція включає знижки на 4 заправки на місяць - до 50 літрів кожна (не поширюється на оплату карткою FLOTA)", - читаємо у дописі BP Polska у Twitter.

Запровадити сезонну акцію з наступної п’ятниці також вирішила мережа Amic Energy, яка наприкінці березня цього року налічувала 117 автозаправних станцій. У цьому випадку знижка становитиме 0,35 злотих за літр. Ліміт разової заправки зі знижкою - 70 літрів. Акція поширюється на власників зареєстрованої картки лояльності Amic Club.

Мережа Moya, що належить Anwim, також готується запровадити акцію на заправку. "Мережа Moya планує запропонувати своїм клієнтам дисконтну акцію. Про деталі ми повідомимо вас ще цього тижня", - сказав TVN24 Biznes Олександр Залевський з Anwim. Згідно з даними Польської організації торгівлі нафтою та нафтової промисловості, наприкінці першого кварталу мережа Moya складалася з 404 заправних станцій.

MOL Polska повідомляє, що незабаром буде запроваджено нову програму лояльності, яка дозволить заправлятися зі знижками. Деталі будуть оголошені "невдовзі".

Orlen і Circle K про акції на заправку

Знижки на автозаправних станціях у літній сезон вже запровадив Circle K. Акція передбачає, що кожні вихідні, з п’ятниці по неділю, водії можуть отримати знижку 0,35 злотих за літр пального: miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel а також у випадку придбання LPG SupraGas.

Ліміт палива або газу, на який поширюється знижка та яке купується за одну операцію, становить 85 літрів. Крім того, щоб отримати знижку, ви повинні бути власником картки лояльності Extra. Водій може отримати знижку один раз на день.

Акція закінчується 3 вересня.

У свою чергу Orlen повідомив, що з 30 червня до 31 серпня пальне для учасників програми лояльності Vitay буде дешевше на 0,30 злотих за літр. Для власників Картки великої родини знижка становитиме 0,40 злотих за літр. Акція передбачає можливість отримання знижки під час чотирьох заправок у період з 30 червня по 31 липня та чотирьох заправок у період з 1 серпня по 31 серпня. Ліміт разової заправки зі знижкою – 50 літрів.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes