Гарні новини для водіїв. З'явилися оголошення великих автозаправних мереж

29 czerwca 2023, 15:20
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
Prezes PKN Orlen o nowym paliwie E10
Prezes PKN Orlen o nowym paliwie E10TVN24
wideo 2/6
TVN24Prezes PKN Orlen o nowym paliwie E10

BP Polska та Amic Energy оголосили, що з наступної п’ятниці, 30 червня, стартують вакаційні акції на заправку. Водії зможуть отримати знижку на паливо до 35 грошів за літр. Також мережа Moya планує запропонувати своїм клієнтам дисконтну акцію.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Мережа BP Polska, яка за кількістю автозаправних станцій у Польщі поступається лише Orlen, повідомила, що вакаційна акція стартує з 30 червня. Водії зможуть отримати знижку 0,30 злотих на літр бензину та дизеля, а також 0,10 злотих на літр скрапленого газу. Умовою буде реєстрація в програмі Payback.

"Святкова пропозиція включає знижки на 4 заправки на місяць - до 50 літрів кожна (не поширюється на оплату карткою FLOTA)", - читаємо у дописі BP Polska у Twitter.

Запровадити сезонну акцію з наступної п’ятниці також вирішила мережа Amic Energy, яка наприкінці березня цього року налічувала 117 автозаправних станцій. У цьому випадку знижка становитиме 0,35 злотих за літр. Ліміт разової заправки зі знижкою - 70 літрів. Акція поширюється на власників зареєстрованої картки лояльності Amic Club.

Мережа Moya, що належить Anwim, також готується запровадити акцію на заправку. "Мережа Moya планує запропонувати своїм клієнтам дисконтну акцію. Про деталі ми повідомимо вас ще цього тижня", - сказав TVN24 Biznes Олександр Залевський з Anwim. Згідно з даними Польської організації торгівлі нафтою та нафтової промисловості, наприкінці першого кварталу мережа Moya складалася з 404 заправних станцій.

MOL Polska повідомляє, що незабаром буде запроваджено нову програму лояльності, яка дозволить заправлятися зі знижками. Деталі будуть оголошені "невдовзі".

Orlen і Circle K про акції на заправку

Знижки на автозаправних станціях у літній сезон вже запровадив Circle K. Акція передбачає, що кожні вихідні, з п’ятниці по неділю, водії можуть отримати знижку 0,35 злотих за літр пального: miles 95, miles Diesel, milesPLUS 95, milesPLUS 98, milesPLUS Diesel а також у випадку придбання LPG SupraGas.

Ліміт палива або газу, на який поширюється знижка та яке купується за одну операцію, становить 85 літрів. Крім того, щоб отримати знижку, ви повинні бути власником картки лояльності Extra. Водій може отримати знижку один раз на день.

Акція закінчується 3 вересня.

У свою чергу Orlen повідомив, що з 30 червня до 31 серпня пальне для учасників програми лояльності Vitay буде дешевше на 0,30 злотих за літр. Для власників Картки великої родини знижка становитиме 0,40 злотих за літр. Акція передбачає можливість отримання знижки під час чотирьох заправок у період з 30 червня по 31 липня та чотирьох заправок у період з 1 серпня по 31 серпня. Ліміт разової заправки зі знижкою – 50 літрів.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Polska
Ceny paliw
Motoryzacja
Pozostałe wiadomości

Nie, nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów. (...) (Polska - red.) jest także państwem, które nie będzie zmuszane do jakichkolwiek ruchów solidarnościowych względem innych państw - mówiła w wywiadzie dla "Faktów" TVN Ylva Johansson, unijna komisarz do spraw wewnętrznych. - Moim zdaniem jest to przymus, ponieważ musimy płacić za to, że my się nie zgadzamy na ochronę polskich granic na takich zasadach, jakie odpowiadają Polakom - mówił z kolei premier Mateusz Morawiecki.

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych: nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów

Unijna komisarz do spraw wewnętrznych: nikt nie jest zmuszany do przyjmowania jakichkolwiek migrantów

29 czerwca 2023, 14:43
Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
TVN24

Lada moment rusza program Bezpieczny Kredyt 2 procent, czyli kolejna forma programu rządowego mającego ułatwić nabycie własnego mieszkania. Jak poinformował w czwartek na konferencji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda "program jest gotowy do uruchomienia od 3 lipca". Dodał, że na razie w programie są dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy z BGK. My zapytaliśmy banki o szczegóły, kiedy planują włączenie Bezpiecznego Kredytu 2 procent do swoich ofert.

Od poniedziałku rusza Bezpieczny Kredyt 2 procent. Które banki będą go udzielać?

Od poniedziałku rusza Bezpieczny Kredyt 2 procent. Które banki będą go udzielać?

29 czerwca 2023, 15:21
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Nikt z mieszkańców kilku państw, m.in. Syrii, Iraku i Iranu, nie otrzymał w 2022 roku polskiej wizy pracowniczej - twierdzi PiS na konferencji prasowej i w mediach społecznościowych. Dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówią co innego.

PiS: z tych ośmiu krajów muzułmańskich nikt nie dostał polskiej wizy pracowniczej. MSZ: nieprawda

PiS: z tych ośmiu krajów muzułmańskich nikt nie dostał polskiej wizy pracowniczej. MSZ: nieprawda

29 czerwca 2023, 14:10
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

13-letni chłopiec zaginął podczas kąpieli na niestrzeżonej plaży w Piaskach. Nieprzytomnego chłopca na brzeg wyciągnęli plażowicze. Dziecko zostało przewiezione śmigłowcem do szpitala. Jego stan jest ciężki.

13-latek zniknął pod taflą wody. Na brzeg wyciągnęli go plażowicze

13-latek zniknął pod taflą wody. Na brzeg wyciągnęli go plażowicze

29 czerwca 2023, 15:24
Autor:
ng
Źródło:
TVN24

W rosyjskim mieście Niżny Nowogród, położonym około 380 km na wschód od Moskwy, wybuchł duży pożar - poinformowały kanały na Telegramie. Mieszkańcy miasta, nad którym pojawił się ogromny słup czarnego dymu, twierdzili, że wcześniej słyszeli wybuchy.

Pożar w Niżnym Nowogrodzie. Media: mieszkańcy słyszeli wybuchy

Pożar w Niżnym Nowogrodzie. Media: mieszkańcy słyszeli wybuchy

29 czerwca 2023, 15:13
Autor:
tas
Źródło:
TASS, tvn24

Myśmy złożyli bardzo ciekawą ofertę, która jest procedowana teraz przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) - powiedział w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, dementując doniesienia ze środy o tym, że polski naukowiec Sławosz Uznański poleci w kosmos w misji organizowanej przez ESA. Dodał, że w jego ocenie rozstrzygnie się to "w ciągu kilku tygodni".

Drugi Polak w kosmosie? "ESA analizuje ofertę"

Drugi Polak w kosmosie? "ESA analizuje ofertę"

29 czerwca 2023, 15:26
Autor:
as,ps/dd
Źródło:
TVN24, PAP, tvnmeteo.pl

Sąd Okręgowy w Zamościu (woj. lubelskie) uwzględnił zażalenie obrońcy 16-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 16-letniego Eryka i zdecydował, że chłopak opuści schronisko dla nieletnich i będzie przebywał na wolności pod nadzorem kuratora.

16-latek podejrzany o udział w śmiertelnym pobiciu na wolności pod nadzorem kuratora

16-latek podejrzany o udział w śmiertelnym pobiciu na wolności pod nadzorem kuratora

29 czerwca 2023, 13:39
Autor:
ms
Źródło:
PAP

Do sieci trafiło nagranie z wypadku, do którego doszło w ubiegłym tygodniu w centrum Łodzi. Samochód osobowy wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowaniu ulicy Zachodniej i Więckowskiego i po chwili zderzył się z jadącym na prostopadłej jezdni motocyklistą. - Film pokazuje, jak chwila bezmyślności może doprowadzić do niezwykle groźnej sytuacji - ocenia młodszy aspirant Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki.

Wjechał na czerwonym świetle, zderzył się z motocyklistą. Nagranie

Wjechał na czerwonym świetle, zderzył się z motocyklistą. Nagranie

29 czerwca 2023, 13:03
Autor:
Źródło:
tvn24.pl

Już 3 lipca ma zostać uruchomiony program Bezpieczny kredyt 2 procent, który jest kolejną próbą poprawy sytuacji mieszkaniowej młodych Polaków. Dookoła tego tematu pojawia się mnóstwo pytań od osób zainteresowanych. Na niektóre z nich, zadane redakcji Kontakt 24, przynosimy odpowiedzi od ekspertów.

Bezpieczny Kredyt 2 procent. Odpowiedzi na pytania czytelników

Bezpieczny Kredyt 2 procent. Odpowiedzi na pytania czytelników

29 czerwca 2023, 13:44
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Ciało kobiety z ranami kłutymi znaleźli w czwartek przed południem w Oświęcimiu (woj. małopolskie) członkowie jej rodziny. Krótko potem maszynista pociągu poinformował o martwym mężczyźnie przy torach. Policja przekazała, że był mężem ofiary.

Rodzina znalazła ciało kobiety, maszynista - ciało mężczyzny. Nie żyje małżeństwo

Rodzina znalazła ciało kobiety, maszynista - ciało mężczyzny. Nie żyje małżeństwo

29 czerwca 2023, 14:20
Autor:
ms
Źródło:
PAP

Prezydent Rosji Władimir Putin od lat mówił, że jest w stanie wybaczyć wszystko poza zdradą. Najbliższe tygodnie pokażą, jaka będzie przyszłość Jewgienija Prigożyna - ocenia dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk.

OSW: Putin nie wybacza zdrady, będzie chciał dopaść Prigożyna

OSW: Putin nie wybacza zdrady, będzie chciał dopaść Prigożyna

29 czerwca 2023, 13:57
Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
PAP

Samolot linii Delta Air Lines wylądował w środę bez wysuniętego przedniego podwozia na lotnisku w Charlotte w Karolinie Północnej. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Jeden z pasażerów stwierdził, że "wszyscy na pokładzie byli spokojni i opanowani".

Samolot lądował bez wysuniętych przednich kół. Pasażerowie nagrali ten moment

Samolot lądował bez wysuniętych przednich kół. Pasażerowie nagrali ten moment

29 czerwca 2023, 13:27
Autor:
pb//am
Źródło:
news.delta.com, CNN
Setka zdjęć porno, w tym nagie dzieci. Trzy instytucje nie dostrzegły nadużyć w kuratorium

Setka zdjęć porno, w tym nagie dzieci. Trzy instytucje nie dostrzegły nadużyć w kuratorium

29 czerwca 2023, 11:51
Iga
Dzieciuchowicz
Autor:
Iga
Dzieciuchowicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

To jest realne zderzenie polityka Prawa i Sprawiedliwości z wolnymi mediami - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer, komentując zachowanie senatora PiS Stanisława Karczewskiego w Radiu Zet. Były marszałek Senatu tuż przed wyjściem ze studia zwrócił się do prowadzącej słowami "raczej do pani redaktor nie przyjdę". - Zazdroszczę Radiu Zet - ironizował lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Zdaniem rzecznika rządu Piotra Muellera Karczewski "zażartował sobie".

Stanisław Karczewski i wywiad w Radiu Zet. Politycy komentują zachowanie byłego marszałka Senatu

Stanisław Karczewski i wywiad w Radiu Zet. Politycy komentują zachowanie byłego marszałka Senatu

29 czerwca 2023, 11:38
Autor:
ft,
pp/dap,
prpb
Źródło:
TVN24

Andrzej Pruś został odwołany z funkcji przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Wniosek o odwołanie go z funkcji złożyła Agata Binkowska z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poparło go 17 z 30 radnych. Na stanowisku zastąpił go Arkadiusz Bąk z PSL.

Przewodniczący sejmiku świętokrzyskiego z PiS odwołany. Zastąpi go radny z PSL

Przewodniczący sejmiku świętokrzyskiego z PiS odwołany. Zastąpi go radny z PSL

29 czerwca 2023, 13:34
Autor:
ms
Źródło:
Onet, PAP, tvn24.pl

Okazuje się, że pazerność tej władzy jest jeszcze większa, niż myśleliśmy - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska, prezentując w Sejmie "Raport o nielegalnych zarobkach w spółkach Skarbu Państwa". Wskazała, że "we wszystkich spółkach łącznie nadużycia są na kwotę ponad 39 milionów złotych".

Raport o zarobkach w spółkach Skarbu Państwa. "Pazerność jeszcze większa, niż myśleliśmy"

Raport o zarobkach w spółkach Skarbu Państwa. "Pazerność jeszcze większa, niż myśleliśmy"

29 czerwca 2023, 12:35
Autor:
pp/dap
Źródło:
TVN24

1 lipca zmieniają się niektóre przepisy dotyczące PIT. Chodzi tu między innymi o ulgę na dziecko, ryczałt od przychodów z najmu prywatnego czy ulgę rehabilitacyjną. Co ważne będą miały zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o zmianach w podatkach.

Ważne zmiany w PIT. Pięć rzeczy, które trzeba wiedzieć

Ważne zmiany w PIT. Pięć rzeczy, które trzeba wiedzieć

29 czerwca 2023, 12:23
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Przy ulicy Skierniewickiej na warszawskiej Woli biegał mężczyzna z nożem. W pobliżu przystanku autobusowego zauważyła go kobieta, która o pomoc poprosiła patrol straży miejskiej. Jak informuje policja, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Biegał z nożem przy przystanku autobusowym

Biegał z nożem przy przystanku autobusowym

29 czerwca 2023, 14:36
Autor:
katke/tam
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Kończy się śledztwo w sprawie śmierci 34-letniego Bartosza Sokołowskiego z Lubina (woj. dolnośląskie), który zmarł w 2021 roku po policyjnej interwencji. - Czekamy na ostatnią, kluczową ekspertyzę. Potem będziemy podejmować najważniejsze decyzje związane z ewentualnym przedstawieniem zarzutów - przekazuje rzecznik łódzkiej prokuratury, Krzysztof Kopania.

Bartek zmarł po policyjnej interwencji. Prokuratura: śledztwo na finiszu

Bartek zmarł po policyjnej interwencji. Prokuratura: śledztwo na finiszu

29 czerwca 2023, 13:52
Autor:
Źródło:
tvn24.pl

Od soboty 1 lipca wzrośnie płaca minimalna. To oznacza, że część Polaków, według rządowych szacunków około 3 milionów osób, będzie zarabiać więcej. Jednocześnie podwyższone zostaną niektóre zasiłki, stawki i kary, które są ustawowo powiązane z wysokością najniższej krajowej.

Składki, dodatki i kary w górę

Składki, dodatki i kary w górę

29 czerwca 2023, 12:14
Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Senacka komisja zwróciła się do biura legislacyjnego, by opracowało projekt ustawy w sprawie nowego dodatku. Chodzi o świadczenie dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni staż małżeński. Jego wysokość miałaby wynosić od pięciu do ośmiu tysięcy złotych.

Nawet osiem tysięcy złotych za długi staż małżeński. Ruszyły prace nad projektem

Nawet osiem tysięcy złotych za długi staż małżeński. Ruszyły prace nad projektem

29 czerwca 2023, 10:58
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Policjanci z Nowego uratowali życie 48-letniego mężczyzny. Doznał wstrząsu anafilaktycznego po zaatakowaniu przez rój os.

Dziwny styl kierowania przykuł uwagę policjantów. Kierujący doznał wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu przez osy

Dziwny styl kierowania przykuł uwagę policjantów. Kierujący doznał wstrząsu anafilaktycznego po użądleniu przez osy

29 czerwca 2023, 11:08
Autor:
ng
Źródło:
TVN24

Najlepszą uczelnią świata pozostaje amerykański Massachusetts Institute of Technology (MIT), wynika z nowej edycji rankingu QS World University Rankings. Tuż za nim uplasowały się dwie uczelnie brytyjskie. Spośród polskich szkół wyższych najlepiej poradził sobie Uniwersytet Warszawski.

Najlepsze uczelnie świata. W nowym rankingu awansuje polski uniwersytet

Najlepsze uczelnie świata. W nowym rankingu awansuje polski uniwersytet

29 czerwca 2023, 11:33
Autor:
pb//am
Źródło:
qs.com, topuniversities.com, uw.edu.pl
Gwałt wojenny? A zaświadczenie pani ma? Tak pomagamy uchodźczyniom z Ukrainy

Gwałt wojenny? A zaświadczenie pani ma? Tak pomagamy uchodźczyniom z Ukrainy

29 czerwca 2023, 9:57
Tomasz
Słomczyński
Autor:
Tomasz
Słomczyński
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Czwórka lekarzy ze szpitala w Lublinie miała zarzuty nieumyślnego narażenia na utratę życia pacjentki, która dziewięć lat temu zmarła po tym jak trafiła na oddział ginekologiczny na planowany zabieg. Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił wyrok pierwszej instancji, w którym lekarze zostali uniewinnieni. Sprawa ma być jeszcze raz rozpatrzona. Chodzi m.in. o wyjaśnienie sprzeczności w jednej z opinii biegłych. 

To miał być planowy zabieg, pacjentka zmarła. Sąd pierwszej instancji uniewinnił lekarzy. Wyrok został uchylony

To miał być planowy zabieg, pacjentka zmarła. Sąd pierwszej instancji uniewinnił lekarzy. Wyrok został uchylony

29 czerwca 2023, 11:03
Autor:
tm
Źródło:
PAP

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski znalazły się ex aequo na pierwszym miejscu zestawienia najlepszych polskich uczelni przygotowanego przez fundację Perspektywy. Spośród uczelni niepublicznych najlepsza jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest nowy ranking polskich uczelni. Na pierwszym miejscu dwa uniwersytety

Jest nowy ranking polskich uczelni. Na pierwszym miejscu dwa uniwersytety

29 czerwca 2023, 9:13
Autor:
pb//am
Źródło:
Perspektywy

Spekulacje na temat Jewgienija Prigożyna i formacji najemniczej Grupa Wagnera sugerują, że szczegóły porozumienia pomiędzy buntownikami a rosyjskimi władzami wciąż są wypracowywane – ocenia Instytut Badań nad Wojną. Zwraca również uwagę na doniesienia o czystkach w rosyjskiej armii.

ISW: Negocjacje Prigożyna z Kremlem prawdopodobnie wciąż trwają. Źródła informują o czystkach w armii

ISW: Negocjacje Prigożyna z Kremlem prawdopodobnie wciąż trwają. Źródła informują o czystkach w armii

29 czerwca 2023, 9:01
Autor:
tas/dap
Źródło:
PAP

Generał Siergiej Surowikin został aresztowany - poinformował niezależny rosyjski portal The Moscow Times, powołując się na własne źródła. Powodem - jak podał - było poparcie szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Wcześniej amerykański dziennik "New York Times" napisał, że Surowikin wiedział o planach Prigożyna dotyczących wszczęcia buntu.  

Miał wiedzieć o planowanym buncie w Rosji, kontakt się urwał. Doniesienia o aresztowaniu "generała Armagedona"

Miał wiedzieć o planowanym buncie w Rosji, kontakt się urwał. Doniesienia o aresztowaniu "generała Armagedona"

29 czerwca 2023, 9:32
Autor:
tas/dap
Źródło:
The Moscow Times, PAP, tvn24.pl

Czwartek jest 491. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Na kierunku bachmuckim siły ukraińskie przejęły inicjatywę strategiczną – przekazał rzecznik sztabu generalnego ukraińskiej armii Andrij Kowaliow. "Na flankach Bachmutu wojska ukraińskie naciskają na przeciwnika, wypierając go z wcześniej zajętych pozycji" – napisał Kowaliow na kanale Telegram. Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty poinformował z kolei, że Rosjanie przerzucili na kierunek bachmucki pułk powietrznodesantowy w celu powstrzymania ukraińskiego natarcia. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy oraz sytuację w Rosji.

Ukraińcy przejęli inicjatywę pod Bachmutem, Rosja zmuszona do zmiany planów

Ukraińcy przejęli inicjatywę pod Bachmutem, Rosja zmuszona do zmiany planów

29 czerwca 2023, 5:15
Aktualizacja: 29 czerwca 2023, 13:41
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Znowu jest powód, żeby powiedzieć to głośno. Naszym podstawowym obowiązkiem jest patrzenie na ręce tym, którzy sprawują władzę, oraz dostarczanie wiarygodnych informacji opartych na sprawdzonych źródłach. To fragment deklaracji redaktorek i redaktorów naczelnych kilkudziesięciu redakcji wolnych mediów w Polsce. Po tym, jak władza znów próbuje na wolność redakcji naciskać.

PiS chciało uzyskać wpływy w Onecie i Wirtualnej Polsce. "Każda taka sytuacja musi być nagłośniona"

PiS chciało uzyskać wpływy w Onecie i Wirtualnej Polsce. "Każda taka sytuacja musi być nagłośniona"

28 czerwca 2023, 20:33
Źródło:
Fakty TVN

Z wraku łodzi podwodnej Titan, która uległa implozji w głębinach Atlantyku, prawdopodobnie wydobyto ludzkie szczątki - przekazała w środę w komunikacie amerykańska Straż Wybrzeża (USCG). Tego samego dnia do kanadyjskiego portu przypłynęły wydobyte z dna oceanu fragmenty łodzi. 

Amerykańska Straż Wybrzeża: prawdopodobnie odzyskaliśmy ludzkie szczątki z wraku łodzi podwodnej

Amerykańska Straż Wybrzeża: prawdopodobnie odzyskaliśmy ludzkie szczątki z wraku łodzi podwodnej

29 czerwca 2023, 7:14
Autor:
ft/dap
Źródło:
PAP

Mieszkańcy San Francisco, którzy zarabiają mniej niż 104 tys. dolarów rocznie, czyli ok. 35,5 tys. zł miesięcznie, uważani są za osoby o niskich dochodach i mogą kwalifikować się do przyznania pomocy mieszkaniowej, wynika z nowych wytycznych stanu Kalifornia.

Zarabiasz 35 tys. zł miesięcznie? W tym mieście to "niski dochód"

Zarabiasz 35 tys. zł miesięcznie? W tym mieście to "niski dochód"

29 czerwca 2023, 11:43
Autor:
pb//am
Źródło:
CBS News, hcd.ca.gov

Od 1 lipca przestaje obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym pracowników i pracodawców czekają zmiany - trzeba będzie między innymi zrobić zaległe badania okresowe, ważność stracą też niektóre dokumenty legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemców - podali eksperci agencji zatrudnienia Trenkwalder.

Od soboty zmiany dla pracodawców i pracowników

Od soboty zmiany dla pracodawców i pracowników

29 czerwca 2023, 8:17
Autor:
kris
Źródło:
PAP

Policja bada okoliczności śmierci osiemnastolatka z Nebraski, którego ciało znaleziono w płonącym ognisku w Arizonie. Rodzina zmarłego Parkera League'a twierdzi, że mógł on "stać się celem" z powodu drogiego zegarka, który zabrał ze sobą w podróż. Ponadto odkryto, że ktoś korzystał z karty debetowej nastolatka.

Zwłoki nastolatka w płonącym ognisku. Władze: to było zabójstwo

Zwłoki nastolatka w płonącym ognisku. Władze: to było zabójstwo

29 czerwca 2023, 12:24
Autor:
wac//az
Źródło:
People, ABC15

Będziemy bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nas redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media - piszą we wspólnej deklaracji redaktorki i redaktorzy naczelni kilkudziesięciu wolnych mediów. Poniżej publikujemy ją w całości.

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów

28 czerwca 2023, 6:00
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Chociaż na świat miał przyjść wraz z bratem, Adaś urodził się jako jedynak w 6. miesiącu ciąży. Obarczony licznymi schorzeniami już od 3 lat walczy o zdrowie i sprawność. Czeka go kosztowna operacja, która ma na celu przeniesienie jednego palca w miejsce nieistniejącego kciuka.

Adaś walczy o sprawne dłonie. Potrzebuje kosztownej operacji

Adaś walczy o sprawne dłonie. Potrzebuje kosztownej operacji

29 czerwca 2023, 13:54
Autor:
ng
Źródło:
Fakty TVN, TVN24

Planeta, która "nie powinna istnieć", została odkryta 520 lat świetlnych od Ziemi. Halla krąży w niewielkiej odległości od czerwonego giganta, który powinien już dawno ją pochłonąć i całkowicie spalić. Naukowcy znaleźli jednak potencjalne wyjaśnienia jej istnienia.

Ta planeta oszukała przeznaczenie. Jak uniknęła "ognistej zagłady"?

Ta planeta oszukała przeznaczenie. Jak uniknęła "ognistej zagłady"?

29 czerwca 2023, 11:50
Autor:
as
Źródło:
W. M. Keck Observatory, tvnmeteo.pl

Turecki pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla Orhan Pamuk odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Noblista Orhan Pamuk doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Noblista Orhan Pamuk doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

29 czerwca 2023, 12:58
Autor:
eŁKa/PKoz
Źródło:
TVN24 Poznań/PAP

Miasto Świnoujście i spółka Gaz-System podpisały porozumienie w sprawie ratunku dla turystyki w okolicach świnoujskiego gazoportu. Po nagłym odcięciu od turystów dużej części Warszewa w kwietniu, przedsiębiorcy mówią, że przyszło to za późno. Największe prywatne muzeum w Polsce – Fort Gerharda – teraz będzie próbował nie zbankrutować hodując pieczarki.

Świnoujście. Chwalą się porozumieniem, a największe polskie prywatne muzeum przerzuca się na pieczarki

Świnoujście. Chwalą się porozumieniem, a największe polskie prywatne muzeum przerzuca się na pieczarki

29 czerwca 2023, 10:54
Autor:
eŁKa/PKoz
Źródło:
TVN24 Szczecin

Jesteś w Warszawie i potrzebujesz skorzystać z toalety? Pomoże w tym stołeczny serwis mapowy, gdzie oznaczono najbliższe czynne ubikacje. Ich lokalizacje można już sprawdzić w aplikacji Warszawa 19115. Docelowo znajdą się tam również te udostępnione przez lokale gastronomiczne.

Warszawa uruchamia mapę toalet. Najbliższą czynną można znaleźć w aplikacji

Warszawa uruchamia mapę toalet. Najbliższą czynną można znaleźć w aplikacji

29 czerwca 2023, 12:04
Autor:
katke/tam
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Każdy, kto pomaga rosyjskim terrorystom niszczyć życie, zasługuje na najwyższy wymiar kary - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca potwierdził, że ukraińskie służby aresztowały mężczyznę, który pomógł Rosjanom we wtorkowym ataku rakietowym na Kramatorsk na wschodzie kraju.

Aresztowano osobę, która pomogła Rosjanom w ataku na Kramatorsk. "Zasługuje na najwyższy wymiar kary"

Aresztowano osobę, która pomogła Rosjanom w ataku na Kramatorsk. "Zasługuje na najwyższy wymiar kary"

29 czerwca 2023, 10:01
Autor:
pp/dap
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Użycie przez policjanta broni palnej przeciwko nastolatkowi było nieuzasadnione - podała francuska agencja AFP, powołując się na prokuraturę. Agencja Reuters poinformowała, że funkcjonariusz został objęty dochodzeniem. 17-letni Nahel został zastrzelony we wtorek rano na przedmieściach Paryża, gdy policja zatrzymała go za łamanie przepisów drogowych. 

Nie żyje nastolatek. Media: Użycie broni nieuzasadnione. Policjant objęty dochodzeniem

Nie żyje nastolatek. Media: Użycie broni nieuzasadnione. Policjant objęty dochodzeniem

29 czerwca 2023, 12:58
Autor:
tas/dap
Źródło:
Reuters, PAP

Teksas boryka się z falą upałów. W wielu miejscach zanotowano ekstremalną temperaturę powietrza, w tym w miejscowości Del Rio, gdzie rekord został pobity dla dziesięciu dni z rzędu. Z powodu upału zginęło co najmniej 13 osób, a gorąco rozprzestrzenia się na inne stany.

"Upał, jakiego nie widzieliśmy". Nie żyje 13 osób

"Upał, jakiego nie widzieliśmy". Nie żyje 13 osób

29 czerwca 2023, 14:08
Autor:
as/dd
Źródło:
PAP, CNN, NWS Austin

Zarzut dokonania rozboju, za co grozi do 12 lat więzienia, usłyszał 26-latek, który w Kętach (woj. małopolskie) pobił seniora i ukradł mu portfel z pieniędzmi. Napastnik trafił pod klucz już w godzinę po zajściu.

Pobity senior leżał przy bloku, napastnik ukradł mu portfel i uciekł

Pobity senior leżał przy bloku, napastnik ukradł mu portfel i uciekł

29 czerwca 2023, 13:08
Autor:
ms
Źródło:
PAP

Policjanci z Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie) zatrzymali mężczyznę, który ukradł z jednej z posesji rower. 35-latek w rozmowie z funkcjonariuszami, przyznał się do winy i tłumaczył, że zabrał jednoślad, bo chciał dołączyć do dwóch rowerzystek, które były na przejażdżce. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ukradł rower, bo poznał dwie rowerzystki i chciał do nich dołączyć

Ukradł rower, bo poznał dwie rowerzystki i chciał do nich dołączyć

29 czerwca 2023, 13:06
Autor:
pk
Źródło:
tvn24.pl

Na ten rok nie ma żadnych limitów środków na "bezpieczne kredyty" - zapewnił w czwartek minister rozwoju Waldemar Buda. Podkreślił, że chodzi o to, by z tych kredytów skorzystały wszystkie osoby, które odroczyły decyzję o zakupie mieszkania. Dodał, że do programu dołączyły "na razie dwa największe banki".

Rządowy program kredytowy bez limitów. Minister wyjaśnia

Rządowy program kredytowy bez limitów. Minister wyjaśnia

29 czerwca 2023, 13:56
Aktualizacja: 29 czerwca 2023, 14:59
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP