Фонд "My z Wami" заохочує підтримувати жінок з України

Фонд «My z Wami» вже понад рік реалізовує проект «Paczka Dobra», спрямований на те, щоб гуманітарною допомогою дістатися до найвіддаленіших міст Східної України. Це місця, де ще тривають бойові дії або нещодавно звільнені. У жіночий день волонтери приділяють особливу увагу жінкам з України і присвячують їм усю свою роботу.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Посилки від "Ми з вами" надходять, зокрема, до Херсона, Харкова, Ірпеня, Донецька чи Бахмута, де люди стикаються з проблемою голоду та відсутності основних продуктів. "Посилка добра", яку відправляють в Україну, містить товари першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни та товари для дітей.

Реальна допомога десяткам тисяч людей

- Ціла фура - ​​це 30 палет, три тисячі упаковок, дві тисячі сто калорій на день. Одна посилка для двох осіб на тиждень. Це продукти тривалого зберігання, консерви з овочами, м’ясні, рибні консерви, чай, кава, різні види круп, готові страви швидкого приготування, цукор, сіль, солодощі, - перераховує Марта Гурецька, керівник фонду.

Фонд вже надав близько 60 тисяч таких пакунків для 120 тисяч людей. І потреби не зменшуються. Кожен, хто бажає долучитися і, наприклад, допомогти з пакуванням речей, може зробити це в пункті в торгівельному центрі Arkady Wrocławskie.

- Один пакет - це близько двох хвилин. Розраховуємо, що за годину тут можна в спокійному темпі запакувати 15-20 посилок. Є люди різного віку, в основному волонтери з України, які допомагають нам і пакують навіть кілька піддонів щодня, - каже Гурецька.

З присвятою жінкам

У жіночий день особливу увагу волонтери приділяють жінкам в Україні. Їм хочуть присвятити всю роботу за два дні. Фонд заохочує долучитися до акції та за цей час зібрати якомога більше "Посилок добра", які дістануться жінкам в Україні та дадуть їм трішки підтримки та перепочинку у щоденній боротьбі.

- Переважно в Україні залишилися мами з дітьми або літні жінки, які поки не хочуть покидати свої домівки. Тому ми й хочемо підготувати для них пакунки тут. Подекуди немає можливості отримати іншу допомогу, немає логістичних мереж, немає магазинів, транспортне сполучення призупинено, - каже голова Фонду "Ми з вами".

Фонд був створений одразу після початку війни в Україні. Окрім надсилання гуманітарної допомоги, вони також керували єдиним польським центром гуманітарної допомоги з українського боку – у Шегінях. Зараз він функціонує як пункт розміщення переселенців з війни.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl