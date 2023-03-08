Фонд "My z Wami" заохочує підтримувати жінок з України

8 marca 2023, 18:23
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Produkty pierwszej potrzeby w "Paczce Dobra"
Produkty pierwszej potrzeby w "Paczce Dobra"
TVN24 Wrocław
TVN24 WrocławProdukty pierwszej potrzeby w "Paczce Dobra"

Фонд «My z Wami» вже понад рік реалізовує проект «Paczka Dobra», спрямований на те, щоб гуманітарною допомогою дістатися до найвіддаленіших міст Східної України. Це місця, де ще тривають бойові дії або нещодавно звільнені. У жіночий день волонтери приділяють особливу увагу жінкам з України і присвячують їм усю свою роботу.

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Посилки від "Ми з вами" надходять, зокрема, до Херсона, Харкова, Ірпеня, Донецька чи Бахмута, де люди стикаються з проблемою голоду та відсутності основних продуктів. "Посилка добра", яку відправляють в Україну, містить товари першої необхідності: продукти харчування, засоби гігієни та товари для дітей.

Реальна допомога десяткам тисяч людей

- Ціла фура - ​​це 30 палет, три тисячі упаковок, дві тисячі сто калорій на день. Одна посилка для двох осіб на тиждень. Це продукти тривалого зберігання, консерви з овочами, м’ясні, рибні консерви, чай, кава, різні види круп, готові страви швидкого приготування, цукор, сіль, солодощі, - перераховує Марта Гурецька, керівник фонду.

Фонд вже надав близько 60 тисяч таких пакунків для 120 тисяч людей. І потреби не зменшуються. Кожен, хто бажає долучитися і, наприклад, допомогти з пакуванням речей, може зробити це в пункті в торгівельному центрі Arkady Wrocławskie.

- Один пакет - це близько двох хвилин. Розраховуємо, що за годину тут можна в спокійному темпі запакувати 15-20 посилок. Є люди різного віку, в основному волонтери з України, які допомагають нам і пакують навіть кілька піддонів щодня, - каже Гурецька.

З присвятою жінкам

У жіночий день особливу увагу волонтери приділяють жінкам в Україні. Їм хочуть присвятити всю роботу за два дні. Фонд заохочує долучитися до акції та за цей час зібрати якомога більше "Посилок добра", які дістануться жінкам в Україні та дадуть їм трішки підтримки та перепочинку у щоденній боротьбі.

- Переважно в Україні залишилися мами з дітьми або літні жінки, які поки не хочуть покидати свої домівки. Тому ми й хочемо підготувати для них пакунки тут. Подекуди немає можливості отримати іншу допомогу, немає логістичних мереж, немає магазинів, транспортне сполучення призупинено, - каже голова Фонду "Ми з вами".

Фонд був створений одразу після початку війни в Україні. Окрім надсилання гуманітарної допомоги, вони також керували єдиним польським центром гуманітарної допомоги з українського боку – у Шегінях. Зараз він функціонує як пункт розміщення переселенців з війни.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Wrocław

Tagi:
Wrocław
Pomoc dla Ukrainy
Wojna w Ukrainie
Rosja
Ukraina
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Bianka Zalewska laureatką nagrody International Women of Courage

6 marca 2023, 15:41
Autor:
red.
Źródło:
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TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

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2 lutego 2023, 16:56
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Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
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