Фогeль: ми допомагаємо американцям зрозуміти, що у нас є історичний шанс перемогти Росію

3 lutego 2023, 15:15
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Pomoc militarna dla Ukrainy i pytania o myśliwce F-16
Pomoc militarna dla Ukrainy i pytania o myśliwce F-16TVN24
wideo 2/25
TVN24Pomoc militarna dla Ukrainy i pytania o myśliwce F-16

- Ми допомагаємо американським партнерам усвідомити, що у нас є історичний шанс перемогти Росію, і переконуємо їх щодо членства України в НАТО, - заявив у Вашингтоні голова Комітету у закордонних справах Сейму Радослав Фогель. Народний депутат України Олександр Мережко висловив переконання, що, попри початкове "ні", США погодяться на передачу літаків F-16.

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Таким чином Радослав Фогель підсумував візит голів парламентських комітетів із закордонних справ країн Люблінського трикутника до Вашингтона, який тривав із вівторка. Політики зустрілися, зокрема, з главами комітетів із закордонних справ, фінансів і збройних сил обох палат Конгресу США.

- Основна мета нашого перебування у Вашингтоні - довести до відома наших американських партнерів, що, з одного боку, ми стоїмо на порозі можливого нового російського наступу, а з іншого - що у нас є історична можливість перемогти Росію. І визволити Україну, якщо допомога буде швидка і рішуча. Тут, у Вашингтоні, нам потрібна чітка стратегія і готовність перемогти Росію, - заявив депутат від ПіС, голова парламентського комітету у закордонних справах.

Він додав, що разом зі своїми колегами з парламентів Литви та України Зигімантасом Павільонісом та Олександром Мережком вони обговорили, серед іншого, виділення заморожених російських коштів на відновлення України та створення потенційного трибуналу для розгляду злочинів російської агресії, а також переконували американських конгресменів прийняти Україну до НАТО. Переговори також стосувалися запланованого на червень у Вільнюсі саміту НАТО.

- У 2008 році на саміті в Бухаресті була окреслена перспектива членства України та Грузії в НАТО. Це так і не здійснилося. Росія погрожувала, що розширення НАТО спровокує війну. НАТО не розширилося, а війну ми все одно маємо. Так що настав час для сміливих рішень, - сказав Фогіель.

Pomoc militarna dla Ukrainy i pytania o myśliwce F-16
Pomoc militarna dla Ukrainy i pytania o myśliwce F-16TVN24

Павільоніс: ми повинні бути сміливими

- Нас розділили у вісімнадцятому столітті. Тепер у нас є шанс об'єднатися. Як литовці, ми добре пам’ятаємо, що саме польська громада допомогла нам потрапити в НАТО. Нас ніхто не хотів. Ви отримали цей шанс першими. Тепер ми зробимо все, щоб допомогти українцям виграти війну і отримати цю путівку до НАТО, - сказав Павільоніс.

- Я був на саміті НАТО в Бухаресті. Я пам’ятаю ту поразку, пам’ятаю, як західні лідери цілували перстень Путіна. І я не хочу, щоб ми бачили такі сцени у Вільнюсі. Ми повинні бути сміливими, - додав він. Литовський паламентарій також закликав польську громаду США допомогти у лобіюванні вступу України до НАТО та висловив сподівання, що західні партнери, в т.ч. Німеччина виконає свої обіцянки надіслати до Литви свою бригаду в рамках передової присутності НАТО.

Мережко підкреслив, що потреби України є гострими з огляду на очікуваний наступ Росії на Донбасі. Відповідаючи на запитання про "ні" президента США Джо Байдена постачанню в Україну літаків F-16, голова комітету ВР із закордонних справ висловив переконання, що, як і у випадку, зокрема, з танками чи системами Patriot американське "ні" перетвориться на "так".

Мережко додав, що сподівається, що Україна отримає літаки до кінця цього року.

 - Сподіваємося, що цього разу шлях від "ні" до "так" буде швидшим і коротшим, - зазначив український політик.

USA i Niemcy przekażą czołgi Ukrainie
USA i Niemcy przekażą czołgi UkrainieTVN24

Звернення про збільшення військової допомоги Україні

На необхідність збільшення військової допомоги також звернув увагу Радослав Фогель, який назвав ракети великої дальності, такі як ATACMS, серед головних пріоритетів. На запитання про висловлювану частиною республіканців у Конгресі позицію, що Європа повинна взяти на себе більший тягар у питанні економічної допомоги Україні, політик підтвердив, що такі аргументи під час переговорів звучали.

- Республіканці дійсно наголошують на прозорості допомоги і на тому, що вона має бути дуже точно спрямована. Вони усвідомлюють, які великі зусилля Польща, Литва та країни Балтії докладають, щоб допомогти Україні (...) Вони також розуміють, що на інших союзників потрібно тиснути, щоб вони виконували свої зобов’язання, - сказав депутат. Він додав, що американці також усвідомлюють роль і внесок Польщі в постачання Україні танків Leopard.

- Звісно, ​​є переконання, що якщо США багато роблять, то й Європа має багато робити зі свого боку. Але наш аргумент про те, що Європа зробила дуже багато, відкривши Україні та Молдові шлях до членства в ЄС, тут був переконливим, - підкреслив він. Фогель також визнав, що в американському суспільстві є втома від теми війни в Україні.

- Якщо говорити про втому американського суспільства, то вона є, реальність не варто прикрашати. Про це говорили наші співрозмовники. Але при цьому вони самі наголошували на необхідності прийняття більшої кількості рішень з боку Заходу та США. Що найкращий спосіб запобігти прогресуванню цієї втоми від війни - це швидко й переможно закінчити війну. З цим погодилася переважна більшість моїх співрозмовників, - зазначив депутат.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: The Royal Norwegian Air Force

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
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red.
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Aktualizacja:
Autor:
mp/ams
Źródło:
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