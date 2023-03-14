Фальшиві оголошення з компенсаціями за вакцинацію. Нове попередження про шахраїв
Команда кібербезпеки Управління фінансового нагляду (KNF CSIRT) застерігає від шахраїв, які розміщують неправдиві оголошення з інформацією про можливість отримання компенсації за вакцинацію.
CSIRT KNF опублікував попередження в соціальних мережах. "Кіберзлочинці розміщують фальшиві оголошення з інформацією про можливість отримати компенсацію за вакцинацію", - написали кіберкопи у Twitter.
У повідомленні додали, що аби викликати довіру до своїх дій шахраї використовують символіку Національного фонду здоров'я та Міністерства здоров'я, "а насправді намагаються вивідати дані платіжних карток".
"Будьте обачні!" - закликають CSIRT KNF.
Інтернет-шахрайство та фальшиві веб-сайти
Кіберзлочинці діють невпинно. Ми повідомляли про декілька кампаній, у яких вони видають себе за великі банки. Кіберзлочинці створили рекламу, в якій вони використовують символіку Santander Bank Polska, що веде на "небезпечні сайти".
Минулого тижня PKO BP опублікувала попередження про шахраїв, які намагаються виманити дані клієнтів. Кіберзлочинці публікують у соціальних мережах оголошення, які закликають людей інвестувати в PKOCoin.
Нещодавно mBank застеріг від злодіїв, оскільки зловмисники використовували його імідж, розсилаючи електронні листи з інформацією про підтвердження нібито SWIFT-платежу. Раніше KNF CSIRT попередив, що шахраї використовують імідж банку BNP Paribas.
Źródło: TVN24 Biznes
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