Фальшиві оголошення з компенсаціями за вакцинацію. Нове попередження про шахраїв

14 marca 2023, 19:35
Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Tak oszust próbował przekonać policjanta do zainstalowania programu do zdalnego sterowania komputerem
Tak oszust próbował przekonać policjanta do zainstalowania programu do zdalnego sterowania komputeremtvn24.pl, policja Lubin
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tvn24.pl, policja LubinTak oszust próbował przekonać policjanta do zainstalowania programu do zdalnego sterowania komputerem

Команда кібербезпеки Управління фінансового нагляду (KNF CSIRT) застерігає від шахраїв, які розміщують неправдиві оголошення з інформацією про можливість отримання компенсації за вакцинацію.

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CSIRT KNF опублікував попередження в соціальних мережах. "Кіберзлочинці розміщують фальшиві оголошення з інформацією про можливість отримати компенсацію за вакцинацію", - написали кіберкопи у Twitter.

У повідомленні додали, що аби викликати довіру до своїх дій шахраї використовують символіку Національного фонду здоров'я та Міністерства здоров'я, "а насправді намагаються вивідати дані платіжних карток".

"Будьте обачні!" - закликають CSIRT KNF.

Інтернет-шахрайство та фальшиві веб-сайти

Кіберзлочинці діють невпинно. Ми повідомляли про декілька кампаній, у яких вони видають себе за великі банки. Кіберзлочинці створили рекламу, в якій вони використовують символіку Santander Bank Polska, що веде на "небезпечні сайти".

Минулого тижня PKO BP опублікувала попередження про шахраїв, які намагаються виманити дані клієнтів. Кіберзлочинці публікують у соціальних мережах оголошення, які закликають людей інвестувати в PKOCoin.

Нещодавно mBank застеріг від злодіїв, оскільки зловмисники використовували його імідж, розсилаючи електронні листи з інформацією про підтвердження нібито SWIFT-платежу. Раніше KNF CSIRT попередив, що шахраї використовують імідж банку BNP Paribas.

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Autor:kris/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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