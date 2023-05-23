F-16 для України. Блащак: ми готові навчати пілотів

23 maja 2023, 18:25
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Błaszczak: jesteśmy gotowi, żeby szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16
Błaszczak: jesteśmy gotowi, żeby szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16TVN24
wideo 2/8
TVN24Błaszczak: jesteśmy gotowi, żeby szkolić ukraińskich pilotów na samolotach F-16

- Ми готові проводити навчання українських пілотів на літаках F-16, - заявив у Брюсселі віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони Маріуш Блащак. - Я запропонував, щоб цей вид навчання був включений до навчальної місії ЄС, яка проводиться в Польщі, - додав він. Блащак також повідомив, що зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Темою розмови було, серед іншого, "продовження присутності німецьких 'Патріотів" на польській землі".

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Під час саміту G7 США погодилися на навчання українських пілотів експлуатації американських винищувачів F-16. Проект підтримали, зокрема, Великобританія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія та Португалія. Президент Джо Байден - за даними агентства AP - також оголосив на переговорах з лідерами держав, що детальні рішення щодо можливої передачі F-16 Україні (коли це відбудеться, скільки літаків буде надано і хто буде їх надавати) також буде ухвалено в найближчі місяці, коли вже триватиме навчання пілотів.

Маріуш БлащакTVN24

Блащак: ми готові навчати українських пілотів на літаках F-16

У вівторок у Брюсселі про це запитали Маріуша Блащака, віце-прем’єр-міністра, міністра національної оборони Польської Республіки. За його словами, "ми готові навчати українських пілотів на літаках F-16". При цьому він зазначив, що таке навчання ще не розпочато.

- Ми готові проводити таке навчання. Я запропонував включити цей вид навчання в навчальну місію ЄС, яка проводиться в Польщі, - повідомив Блащак.

- Хочу підкреслити дуже високу оцінку цієї місії з боку структур Європейського Союзу. Це свідчить про чудову підготовку наших інструкторів. (...) Це приклад чудової співпраці європейських країн на підтримку України. Це інструмент, який дозволить компенсувати витрати, понесені під час навчання українських військових, - додав очільник Міноборони.

Kreml o "kolosalnym ryzyku" dla państw zachodnich. Biden odpowiada
Kreml o "kolosalnym ryzyku" dla państw zachodnich. Biden odpowiadaWhite House

Блащак: Я розмовляв з міністром оборони Німеччини про запуск хабу для обслуговування танків "Леопард"

Віце-прем'єр також повідомив, що у вівторок зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

- Ми говорили про дві речі. Говорили про запуск хабу, який буде займатися обслуговуванням танків "Леопард", які вже є в Україні. Там перед нами стоять певні виклики, але я оптимістично налаштований, що ми їх подолаємо, - сказав польський політик.

- Ми також говорили про продовження терміну присутності німецьких "Патріотів" на польській землі. Я тут оптиміст. Я вірю, що найближчим часом міністр Пісторіус відвідає Польщу. У нас буде можливість детально обговорити цю тему, - додав заступник голови польського уряду.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

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Poszerzenie A1 coraz bliżej. GDDKiA podpisała umowę

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Autor:
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"Skąd dokąd" - dokument Polaka o pomocy Ukraińcom na festiwalu w Cannes. "Na początku byłem wolontariuszem"

"Skąd dokąd" - dokument Polaka o pomocy Ukraińcom na festiwalu w Cannes. "Na początku byłem wolontariuszem"

23 maja 2023, 17:38
Autor:
Ewelina
Witenberg
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Premiera dwóch odcinków "Idola", nowego serialu HBO Max, wzbudziła w Cannes sensację. Głównie przez sceny nagości Lily-Rose Depp, córki Johnny’ego Deppa i Vanessy Paradis. Aktorce partneruje popularny kanadyjski wokalista The Weeknd.  

W Cannes owacja na stojąco dla serialu z odważną rolą córki Johnny’ego Deppa. "Idol" już niebawem na HBO Max

W Cannes owacja na stojąco dla serialu z odważną rolą córki Johnny’ego Deppa. "Idol" już niebawem na HBO Max

23 maja 2023, 13:49
Autor:
joan//mro
Źródło:
mat. prasowe HBO Max, "Elle"

Od czasu do czasu lubię napisać o czymś, co mnie bezinteresownie obchodzi. A w ten sposób obchodzi mnie sport oraz wszystko, co łączy się z górami. I już, już byłem blisko, żeby zabawić Państwa moimi poglądami na Lewandowskiego i sposoby zagospodarowania Tatr. Odkładam to jednak na później, bo wpadł mi ręce niesłychanie ciekawy, zamieszczony w "Polityce", wywiad Jacka Żakowskiego z profesorem Kisilowskim.

Symetryści wszystkich krajów łączcie się

Symetryści wszystkich krajów łączcie się

23 maja 2023, 11:40
Autor:
Maciej
Wierzyński
Źródło:
tvn24.pl