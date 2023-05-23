F-16 для України. Блащак: ми готові навчати пілотів

- Ми готові проводити навчання українських пілотів на літаках F-16, - заявив у Брюсселі віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони Маріуш Блащак. - Я запропонував, щоб цей вид навчання був включений до навчальної місії ЄС, яка проводиться в Польщі, - додав він. Блащак також повідомив, що зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Темою розмови було, серед іншого, "продовження присутності німецьких 'Патріотів" на польській землі".

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Під час саміту G7 США погодилися на навчання українських пілотів експлуатації американських винищувачів F-16. Проект підтримали, зокрема, Великобританія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Данія та Португалія. Президент Джо Байден - за даними агентства AP - також оголосив на переговорах з лідерами держав, що детальні рішення щодо можливої передачі F-16 Україні (коли це відбудеться, скільки літаків буде надано і хто буде їх надавати) також буде ухвалено в найближчі місяці, коли вже триватиме навчання пілотів.

Маріуш Блащак TVN24

Блащак: ми готові навчати українських пілотів на літаках F-16

У вівторок у Брюсселі про це запитали Маріуша Блащака, віце-прем’єр-міністра, міністра національної оборони Польської Республіки. За його словами, "ми готові навчати українських пілотів на літаках F-16". При цьому він зазначив, що таке навчання ще не розпочато.

- Ми готові проводити таке навчання. Я запропонував включити цей вид навчання в навчальну місію ЄС, яка проводиться в Польщі, - повідомив Блащак.

- Хочу підкреслити дуже високу оцінку цієї місії з боку структур Європейського Союзу. Це свідчить про чудову підготовку наших інструкторів. (...) Це приклад чудової співпраці європейських країн на підтримку України. Це інструмент, який дозволить компенсувати витрати, понесені під час навчання українських військових, - додав очільник Міноборони.

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Блащак: Я розмовляв з міністром оборони Німеччини про запуск хабу для обслуговування танків "Леопард"

Віце-прем'єр також повідомив, що у вівторок зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

- Ми говорили про дві речі. Говорили про запуск хабу, який буде займатися обслуговуванням танків "Леопард", які вже є в Україні. Там перед нами стоять певні виклики, але я оптимістично налаштований, що ми їх подолаємо, - сказав польський політик.

- Ми також говорили про продовження терміну присутності німецьких "Патріотів" на польській землі. Я тут оптиміст. Я вірю, що найближчим часом міністр Пісторіус відвідає Польщу. У нас буде можливість детально обговорити цю тему, - додав заступник голови польського уряду.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP