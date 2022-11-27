Евакуйовані зі Львова картини потрапили до Познані. "Витвори мистецтва – теж жертви війни"

27 listopada 2022, 12:56
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN 24 Poznań
34 dzieła Malczewskiego trafiły z Lwowa do Poznania
34 dzieła Malczewskiego trafiły z Lwowa do PoznaniaTVN 24
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TVN 2434 dzieła Malczewskiego trafiły z Lwowa do Poznania

34 картини Яцека Мальчевського з колекції Національної галереї мистецтв у Львові потрапили до Національного музею в Познані. - Обставини цього всім добре відомі, це агресія Росії проти України, і ця виставка має такий характер евакуації, – каже д-р Павел Напєрала, який брав участь у супроводі евакуйованих творів.

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Скрині з 34 роботами Яцека Мальчевського прибули до Познані у п'ятницю. Дата транспортування - з міркувань безпеки - трималася в секреті. Ще в четвер картини застрягли на прикордонному переході в Гребенному.

Картини походять із колекції Львівської національної галереї мистецтв. Перевезення їх до Познані є формою захисту від варварських російських нальотів.

"Знищення культурних цінностей є злочином"

- Війна приносить жертви, і це переважно люди. Але такими непоправнтми жертвами бувають і витвори мистецтва. Гаазька конвенція чітко визначає, що знищення спадщини або культурних цінностей під час військового конфлікту є військовим злочином. Це має бути чітко сказане, і, а принципі, саме про це ми хочемо говорити, – каже д-р Павел Напєрала з Національного музею в Познані.

Відкриття виставки евакуйованих робіт заплановане на понеділок. Крім картин, відвідувачі побачать і скрині, в яких вони прибули. 

- Суть цієї виставки полягає в тому, щоб не приховувати цей контекст, - каже д-р Напєрала.

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"Ofiarami wojny też są dzieła sztuki". Uratowano dzieła Malczewskiego25.11.TVN 24

Колона виїжджала зі Львова, коли в місті оголосили повітряну тривогу. - Менш ніж через годину після виїзду, коли ми були майже на кордоні, виявилося, що повітряний наліт був, - розповідає доктор Напєрала.

На прикордонному переході вони провели кілька годин. 

– Коли ми вже були в польській зоні, виявилося, що на українському кордоні вимкнули електрику і невідомо, чи не затримається весь конвой хоча б на один день. Це важливо, оскільки імпорт цих картин тримався в таємниці і терміни кілька разів переносилися. А виставка вже ось-ось, бо вернісаж запланований на 28 листопада і до останнього не було відомо, чи все встигнемо, - підсумовує він.

Картини Яцека МальчевськогоTVN 24

"Повернуться до Львова, коли там буде безпечно"

Виставка триватиме до кінця березня наступного року. Але, як наголосив у п’ятницю директор Національного музею в Познані Томаш Ленцький, можливо, що львівські твори мистецтва залишаться у столиці Великопольщі довше.

- Треба пам’ятати, що проект, який реалізовується у нас в експресю-темпі, це бонус і фантастична пропозиція для нашої публіки, але перш за все це евакуація колекцій з України. Ми бережемо нашу спільну спадщину. Протягом кількох місяців картини Яцека Мальчевського зі львівської колекції дивитимуться на картини Мальчевського з познанської колекції. Вони залишаться в Познані скільки завгодно. До Львова вони повернуться, коли там буде безпечно, – сказав він.

Як підкреслив він, з наступного тижня шанувальники творчості символіста матимуть ще більше приводів відвідати Національний музей у Познані та палац у Рогаліні.

- Наша колекція творів Мальчевського, та, що представлена ​​в Познані, і та, яку можна побачити в Рогаліні, безумовно, є найціннішою. Те, що було створене Рачинськими, те, що було зібрано в Національному музеї Познані, робить нас найбагатшою колекцією, складною з найважливіших робіт митця. Зараз доповнюємо її роботами зі Львова, - додав він.

Куратор виставки - Павел Напєрала, а автор оформлення - Войцєх Люховський.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN 24 Poznań

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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