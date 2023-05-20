EuRoPol Gaz викликає Газпром до арбітражу. Позови обчислюються мільярдами злотих
Компанія EuRoPol Gaz викликала російський "Газпром" в арбітраж. Позовну заяву у цій справі надіслали 9 травня 2023 року, - повідомили TVN24 Biznes у компанії. Претензії до російського гіганта перевищують 5 мільярдів злотих.
EuRoPol Gaz, який є спільною власністю "Газпрому" та найбільшої газової компанії Польщі PGNiG, стягує плату за транзит російського газу через Польщу.
У листопаді 2022 року частку "Газпрому" в EuRoPol Gaz було передано в примусове управління, натомість активи перейшли під контроль уряду.
EuRoPol Gaz викликав "Газпром" до арбітражу
У п'ятницю EuRoPol Gaz повідомила TVN24 Biznes, що 9 травня 2023 року "подала заяву на арбітраж проти OOO Gazprom export до Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати" (The Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce).
Згідно з цим запитом, EuRoPol Gaz висуває до Газпрому наступні претензії:
- про сплату приблизно 285 мільйонів доларів США з відсотками як плату за транспортування газу в 2006-2009 рр.;
- про компенсацію збитків, завданих EuRoPol GAZ s.a. у вигляді недоотриманих доходів від послуг з транспортування газу у 2022 році та через відсутність транспортування газу територією Польської Республіки у період з 2023 по 2045 роки.
За угодою від 2010 року "Газпромекспорт" зобов'язався працювати над укладенням нового контракту на транспортування газу по Ямальському трубопроводу на 2022-2045 роки. Угода також дає право пред'явити претензії до "Газпрому", якщо такий контракт не буде укладено.
Нагадаємо, що 27 квітня 2022 року "Газпром" в односторонньому порядку припинив постачання газу отримувачам у Польщі за Ямальським контрактом. За версією "Газпрому", причиною стала відмова PGNiG від розрахунків за газ у рублях. Раніше указ про це підписав президент Росії Володимир Путін.
Компанія EuRoPol Gaz повідомила, що "арбітражний розгляд знаходиться на початковому етапі".
Про звернення в арбітраж в четверна урядовому телебаченні оголосив віце-прем’єр-міністр і міністр державного майна Яцек Сасін. За його словами, втрачені прибутки EuRoPol Gaz оцінюються в понад 5 мільярдів злотих.
- Це фактично оцінений (...) час до 2045 року, до якого росіяни зобов'язалися транспортувати газ через територію Польщі, - сказав глава Міністерства держмайна.
EuroPol Gas
Компанія EuRoPol Gaz є власником польської частини системи транзитного газопроводу Ямал-Європа. Це включає, зокрема, газопровід протяжністю близько 684 км, який може використовуватися для транспортування природного газу для потреб зовнішніх та внутрішніх споживачів.
Оператором транспортної системи на польській частині є Gaz-System S.A., яка відповідає за її належне функціонування та безпеку, включаючи технічне обслуговування, ремонт і постійний технологічний нагляд.
Źródło: TVN24 Biznes
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