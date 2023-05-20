EuRoPol Gaz викликає Газпром до арбітражу. Позови обчислюються мільярдами злотих

20 maja 2023, 20:14
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
EuRoPol Gaz wzywa Gazprom do arbitrażu
EuRoPol Gaz wzywa Gazprom do arbitrażuTVN24
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TVN24EuRoPol Gaz wzywa Gazprom do arbitrażu

Компанія EuRoPol Gaz викликала російський "Газпром" в арбітраж. Позовну заяву у цій справі надіслали 9 травня 2023 року, - повідомили TVN24 Biznes у компанії. Претензії до російського гіганта перевищують 5 мільярдів злотих.

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EuRoPol Gaz, який є спільною власністю "Газпрому" та найбільшої газової компанії Польщі PGNiG, стягує плату за транзит російського газу через Польщу.

У листопаді 2022 року частку "Газпрому" в EuRoPol Gaz було передано в примусове управління, натомість активи перейшли під контроль уряду.

EuRoPol Gaz викликав "Газпром" до арбітражу

У п'ятницю EuRoPol Gaz повідомила TVN24 Biznes, що 9 травня 2023 року "подала заяву на арбітраж проти OOO Gazprom export до Арбітражного інституту Стокгольмської торгової палати" (The Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce).

Згідно з цим запитом, EuRoPol Gaz висуває до Газпрому наступні претензії:

- про сплату приблизно 285 мільйонів доларів США з відсотками як плату за транспортування газу в 2006-2009 рр.;

- про компенсацію збитків, завданих EuRoPol GAZ s.a. у вигляді недоотриманих доходів від послуг з транспортування газу у 2022 році та через відсутність транспортування газу територією Польської Республіки у період з 2023 по 2045 роки.

За угодою від 2010 року "Газпромекспорт" зобов'язався працювати над укладенням нового контракту на транспортування газу по Ямальському трубопроводу на 2022-2045 роки. Угода також дає право пред'явити претензії до "Газпрому", якщо такий контракт не буде укладено.

Rosja traci decyzyjność w EuRoPol Gazie
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Нагадаємо, що 27 квітня 2022 року "Газпром" в односторонньому порядку припинив постачання газу отримувачам у Польщі за Ямальським контрактом. За версією "Газпрому", причиною стала відмова PGNiG від розрахунків за газ у рублях. Раніше указ про це підписав президент Росії Володимир Путін.

Компанія EuRoPol Gaz повідомила, що "арбітражний розгляд знаходиться на початковому етапі".

Про звернення в арбітраж в четверна урядовому телебаченні оголосив віце-прем’єр-міністр і міністр державного майна Яцек Сасін. За його словами, втрачені прибутки EuRoPol Gaz оцінюються в понад 5 мільярдів злотих.

- Це фактично оцінений (...) час до 2045 року, до якого росіяни зобов'язалися транспортувати газ через територію Польщі, - сказав глава Міністерства держмайна.

EuroPol Gas

Компанія EuRoPol Gaz є власником польської частини системи транзитного газопроводу Ямал-Європа. Це включає, зокрема, газопровід протяжністю близько 684 км, який може використовуватися для транспортування природного газу для потреб зовнішніх та внутрішніх споживачів.

Оператором транспортної системи на польській частині є Gaz-System S.A., яка відповідає за її належне функціонування та безпеку, включаючи технічне обслуговування, ремонт і постійний технологічний нагляд.

Gazociąg jamalskiPAP/Adam Ziemienowicz
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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: konkret24

Gazprom
Polska
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