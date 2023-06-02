Електронна загорожа на кордоні з Білоруссю готова. Почався прийом останнього відтинку 

Спочатку - затримки з поставками тепловізорів. Пізніше - затримки через те, що прилади не могли встановити, бо затопило болотисту місцевість. Зараз, коли рівень води спав, на кордоні з Білоруссю вже завершили будівництво електронної загорожі - системи камер і датчиків руху. Триває прийом останнього відтинку.

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Останній з одинадцяти відтинків електронного бар’єру на кордоні з Білоруссю має протяжність 25 км і пролягає в районі Біловежі та Наревки.

Місяць тому речниця прикордонної служби поручник Анна Міхальська пояснила, що на 150-метровій ділянці цього фрагменту не вдалося встановити прилади через підтоплення території.

Рівень води впав, можна було закінчити будівництво загорожі

Встановлення обладнання стало можливим, коли рівень води спав. Поручник Міхальська повідомляє, що відтинок завершено і Прикордонна служба розпочала офіційний прийом конструкції.

Це означає, що весь електронний бар'єр готовий. Загалом система камер і датчиків руху контролює 206 кілометрів польсько-білоруського кордону.

Straż Graniczna/ Twitter

Спочатку анонсувалося, що система буде встановлена до кінця минулого року

Речниця Прикордонної служби зазначає, що зараз ще потрібні налаштування, калібрування та інтеграція всієї системи.

- Система вже працює, але ще потрібно підключити окремі датчики в Центрі спостереження в Білостоку, щоб вони добре взаємодіяли, - пояснює пані поручник.

За попередніми заявами, електронна система на польсько-білоруському кордоні мала бути готова до кінця минулого року. Однак цей термін перенесли через затримку поставки тепловізорів.

Вартість - приблизно 343 мільйони злотих

До лютого було прийнято в експлуатацію десять відтинків, але умови на місцевості не дозволили завершити останню секцію.

Підрядником зведення електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю є компанія "Elektrotim". Система протяжністю 206 км оснащена трьома тисячами денно-нічних і тепловізійних камер, 400 км детекторних кабелів та 11 телетехнічними контейнерами. Її вартість становить приблизно 343 мільйони злотих.

Електронний бар'єр довший за фізичну загорожу

Минулого літа на підляській ділянці кордону з Білоруссю добудували фізичну загорожу, тобто 5,5-метровий паркан зі сталевих секцій, увінчаних колючим дротом. Огорожа простягається на 186 кілометрів. Електронний бар’єр охоплює також ті ділянки, де його немає, тобто частину прикордонних вод.

Повна вартість інвестиції становить приблизно 1,6 мільярда злотих.

Операція "Шлюз" - криза, влаштована Лукашенком

Міграційну кризу на кордонах Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією влаштував Олександр Лукашенко, якого звинувачують у веденні гібридної війни. Вона полягає в організованому переміщенні мігрантів на територію Польщі, Литви та Латвії. За 28 років свого правління Лукашенко неодноразово погрожував Європі ослабленням прикордонного контролю.

Акцію завезення до Білорусі мігрантів з Близького Сходу чи Африки описав журналіст білоруського опозиційного телеканалу Nexta Тадеуш Гічан. Він пояснив, що білоруські служби таким чином проводили придуману 10 років тому операцію "Шлюз". Під виглядом екскурсій до Мінська, обіцяючи переправлення до Західної Європи, режим Лукашенка привіз до Білорусі тисячі мігрантів. Потім перевозить їх до кордонів країн ЄС, де білоруські служби змушують їх нелегально ці кордони перетинати. Операція триває.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl