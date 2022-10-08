Експерт організації, яка отримала Нобелівську премію миру: ніхто з нас цього не очікував

Михайло Савва, експерт Центру громадянських свобод, організації, яка стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року, в інтерв’ю TVN24 зазначив, що ніхто з представників Цетру не очікував нагороди.

- Але це дуже важлива справа, тому що дає нам можливість донести до ще більшої кількості адресатів, до всього світу, – зізнався він.