Експерт організації, яка отримала Нобелівську премію миру: ніхто з нас цього не очікував
8 października 2022, 15:21
Михайло Савва, експерт Центру громадянських свобод, організації, яка стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року, в інтерв’ю TVN24 зазначив, що ніхто з представників Цетру не очікував нагороди.
- Але це дуже важлива справа, тому що дає нам можливість донести до ще більшої кількості адресатів, до всього світу, – зізнався він.
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24
Pozostałe wiadomości