Експерт організації, яка отримала Нобелівську премію миру: ніхто з нас цього не очікував

8 października 2022, 15:21
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Експерт організації, яка отримала Нобелівську премію миру: ніхто з нас цього не очікував
TVN24Експерт організації, яка отримала Нобелівську премію миру: ніхто з нас цього не очікував

Михайло Савва, експерт Центру громадянських свобод, організації, яка стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року, в інтерв’ю TVN24 зазначив, що ніхто з представників Цетру не очікував нагороди. 

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- Але це дуже важлива справа, тому що дає нам можливість донести до ще більшої кількості адресатів, до всього світу, – зізнався він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

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Nobel 2022
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Pozostałe wiadomości

Komentując eksplozję na moście Krymskim ekspert David Gendelman ocenił, że "logiczna" jest wersja wydarzeń mówiąca o wybuchu ciężarówki z materiałami wybuchowymi. - Mówiono, że Ukraina nie ma pocisków rakietowych ani innych środków ataku powietrznego zdolnych do doniesienia do mostu Krymskiego na tyle dużej ilości materiałów wybuchowych, by atak miał realny skutek - mówił. - Widocznie uznano, że skoro tak wielka ilość materiałów wybuchowych nie może dolecieć, to może dojechać - dodał. Także rosyjskie służby mówią o "wysadzeniu" ciężarówki. Wersja ta nie jest jednak przesądzona.

Wybuch na moście Krymskim. Ekspert: Wersja z ciężarówką jest logiczna. Rozwiązuje kwestię materiałów wybuchowych

Wybuch na moście Krymskim. Ekspert: Wersja z ciężarówką jest logiczna. Rozwiązuje kwestię materiałów wybuchowych

8 października 2022, 16:35
Autor:
akr/tr
Źródło:
PAP, TVN24

Na rzece Motława w Gdańsku jedna z łodzi wywróciła się i 14 osób wpadło do wody. Jak przekazał Rafał Goeck z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, wszyscy zostali już przetransportowani na brzeg. Według straży pożarnej, dwie osoby trzeba było reanimować.

Na Motławie wywróciła się łódź, kilkanaście osób wpadło do wody

Na Motławie wywróciła się łódź, kilkanaście osób wpadło do wody

8 października 2022, 16:35
Aktualizacja: 8 października 2022, 16:54
Autor:
MAK
Źródło:
TVN24/ PAP

Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn poinformował, że sabotaż był przyczyną wstrzymania całego ruchu w północnych Niemczech w sobotę o poranku. Utrudnienia trwały przez blisko trzy godziny. Nie podano, kto może stać za tymi działaniami.

Niemiecki minister transportu: awaria na kolei była wynikiem sabotażu

Niemiecki minister transportu: awaria na kolei była wynikiem sabotażu

8 października 2022, 14:33
Aktualizacja: 8 października 2022, 15:58
Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, Reuters

Most łączący Krym z Rosją został poważnie zniszczony. "Krążownik rakietowy Moskwa i most Kerczeński - dwa owiane złą sławą symbole rosyjskiej potęgi na ukraińskim Krymie - upadły. Co dalej, ruscy?" - napisało ukraińskie ministerstwo obrony w sobotę, kilka godzin po eksplozji, która zniszczyła duży fragment przeprawy.

"Co dalej, ruscy?". Resort obrony w Kijowie: upadł drugi rosyjski symbol na ukraińskim Krymie

"Co dalej, ruscy?". Resort obrony w Kijowie: upadł drugi rosyjski symbol na ukraińskim Krymie

8 października 2022, 11:25
Autor:
adso
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Pocałunki są naprawdę, a seks? "Jesteśmy od tego, żeby wyglądał na prawdziwy"

Pocałunki są naprawdę, a seks? "Jesteśmy od tego, żeby wyglądał na prawdziwy"

8 października 2022, 15:50
Tomasz-Marcin
Wrona
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Powódź, która była następstwem ulewnych deszczy, nawiedziła kolumbijskie miasto Ríohacha położone nad Morzem Karaibskim. Pomimo starań i wysiłku mieszkańców, część domów została zalana.

Burza tropikalna Julia nad Morzem Karaibskim. Po ośmiu godzinach ulew zalane zostało kolumbijskie miasto miasto Ríohacha

Burza tropikalna Julia nad Morzem Karaibskim. Po ośmiu godzinach ulew zalane zostało kolumbijskie miasto miasto Ríohacha

8 października 2022, 15:36
Aktualizacja: 8 października 2022, 16:04
Autor:
anw//rzw
Źródło:
ENEX, elheraldo.co, NHC, tvnmeteo.pl

Na drogach województwa łódzkiego doszło do dwóch śmiertelnych wypadków motocyklistów. Ich okoliczności wyjaśnia policja.

Tragiczne wypadki motocyklistów na łódzkich drogach

Tragiczne wypadki motocyklistów na łódzkich drogach

8 października 2022, 15:55
Autor:
MAK
Źródło:
TVN24/PAP

Prognoza na pięć dni. Pogodowej przeplatanki ciąg dalszy. Ustabilizowania aury możemy spodziewać się dopiero w środku następnego tygodnia, ale za to temperatura zacznie się wówczas obniżać. Wcześniej mocno powieje, zwłaszcza w górach.

Prognoza pogody na 5 dni. Pogodowej przeplatanki ciąg dalszy. Sytuacja zmienia się "po raz kolejny w krótkim czasie"

Prognoza pogody na 5 dni. Pogodowej przeplatanki ciąg dalszy. Sytuacja zmienia się "po raz kolejny w krótkim czasie"

8 października 2022, 16:26
Autor:
ps//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Mamy trzy powody, żeby naprawdę zrobić wszystko, by odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość - oświadczył w sobotę lider Platformy Obywatelskiej podczas wystąpienia w Kluczborku (woj. opolskie). Jak mówił, w PiS-ie są ludzie niekompetentni, niesamodzielni i "sprawiający wrażenie, jakby byli nie z tego świata". - Ale oprócz niekompetencji i szaleństwa politycznego jest również metoda - przekonywał.

Tusk: są trzy powody, by odsunąć PiS od władzy

Tusk: są trzy powody, by odsunąć PiS od władzy

8 października 2022, 13:22
Autor:
momo,js/adso
Źródło:
TVN24, PAP

Liderzy Lewicy podpisali w sobotę "Deklarację na rzecz Europy praworządnej". Zadeklarowali między innymi przywrócenie i wzmocnienie mandatu demokratycznych instytucji oraz rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Zapowiedzieli także powołanie Komisji Sprawiedliwości i Prawa w nowym Sejmie. - Wskażemy z imienia i nazwiska, kto i kiedy z prominentnych ludzi władzy łamał prawo, w tym ustawę zasadniczą - mówił wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek

Wspólna deklaracja w sprawie praworządności. Lewica zapowiada powołanie Komisji Sprawiedliwości i Prawa

Wspólna deklaracja w sprawie praworządności. Lewica zapowiada powołanie Komisji Sprawiedliwości i Prawa

8 października 2022, 16:23
Autor:
js/tr
Źródło:
PAP, TVN24

Policjanci z komendy na Bielanach prowadzą poszukiwania zaginionej 13-letniej Mai Kieszkowskiej. Dziewczynka wyszła z domu we wtorek 4 października i do tej pory nie skontaktowała się z rodziną.

Zaginęła 13-letnia Maja Kieszkowska

Zaginęła 13-letnia Maja Kieszkowska

8 października 2022, 14:21
Autor:
dg/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Kierownik budowy, kierownik robót mostowych i dwaj inżynierowie usłyszeli zarzuty w sprawie nieprawidłowego wykonania elementów mostu Unii Europejskiej w Koninie (Wielkopolskie). 10 lat po oddaniu obiektu do użytku wykryto wady w zabezpieczeniu kabli sprężających konstrukcję, mogące - zdaniem biegłych - spowodować katastrofę budowlaną.

Zarzuty za budowę mostu w Koninie. "W opinii biegłych było bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy"

Zarzuty za budowę mostu w Koninie. "W opinii biegłych było bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy"

8 października 2022, 15:40
Autor:
ib
Źródło:
PAP

Policja ostrzega pod oszustami podszywającymi się pod funkcjonariuszy. Ofiarą takiego działania padł niedawno 70-letni mieszkaniec Suwałk, który stracił ponad 160 tysięcy złotych. 

Na hasło "jabłko" stracił ponad 160 tysięcy złotych. Policja ostrzega

Na hasło "jabłko" stracił ponad 160 tysięcy złotych. Policja ostrzega

8 października 2022, 13:52
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Tak duże uszkodzenie mostu Krymskiego tworzy poważny problem dla Moskwy - uważa ekspert wojskowy Mick Ryan. To, co się stało w sobotę - bez względu na to, czy dokonali tego Ukraińcy czy nie - jest "demonstracją dla Rosjan i dla reszty świata, że armia rosyjska nie może obronić żadnego z regionów, które ostatnio anektowała" - stwierdził.

Dowód na to, że "armia rosyjska nie może obronić żadnego z regionów, które ostatnio anektowała"

Dowód na to, że "armia rosyjska nie może obronić żadnego z regionów, które ostatnio anektowała"

8 października 2022, 13:28
Autor:
adso
Źródło:
PAP

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 227 dni. W eksplozji na rosyjskim moście prowadzącym na anektowany Krym zginęły trzy osoby - podały agencje Reuters i AFP, powołując się na rosyjski Komitet Śledczy. Wcześniej rosyjskie służby oświadczyły, że na moście eksplodował samochód ciężarowy. Jak podaje AFP, Komitet Śledczy oznajmił, że zginęli pasażerowie auta jadącego obok tej ciężarówki i że ustalił dane samochodu ciężarowego. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Media: trzy osoby zginęły w wybuchu na moście Krymskim

Media: trzy osoby zginęły w wybuchu na moście Krymskim

8 października 2022, 5:24
Aktualizacja: 8 października 2022, 14:28
Aktualizacja:
Autor:
asty
Źródło:
tvn24.pl

W sobotę nad ranem doszło do eksplozji i pożaru mostu Krymskiego. Część jego nawierzchni jest zniszczona. Na zdjęciach i nagraniach, które pojawiają się w mediach społecznościowych, widać, że uszkodzona jest zarówno nitka kolejowa, jak i drogowa. - W perspektywie czasu oznacza to bardzo duże kłopoty dla logistyki i zaopatrzenia - ocenił na antenie TVN24 Mariusz Cielma, redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej".

Zniszczenie mostu Krymskiego a działania na froncie. "Bardzo duże kłopoty w perspektywie czasu"

Zniszczenie mostu Krymskiego a działania na froncie. "Bardzo duże kłopoty w perspektywie czasu"

8 października 2022, 12:06
Autor:
KS/kab
Źródło:
TVN24

Zbudowanym przez Rosję most Krymski został poważnie zniszczony. Duża część samochodowej przeprawy prowadzącej na bezprawnie odebrany Ukrainie półwysep leży w wodach Cieśniny Kerczeńskiej. W sobotę rano płonęła też kolejowa część mostu i znajdująca się na nim cysterna z paliwem. Informacje początkowo przekazywane przez media potwierdziły ukraińskie siły powietrzne. Doradca Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolak napisał: "Krym, most, początek. Wszystko, co nielegalne, musi zostać zniszczone".

Most Krymski zniszczony. Część przeprawy w wodzie

Most Krymski zniszczony. Część przeprawy w wodzie

8 października 2022, 7:12
Aktualizacja: 8 października 2022, 8:37
Autor:
momo/kab,
adso
Źródło:
Ukrainska Prawda, RIA, PAP, Reuters

Do pożaru na moście Krymskim doszło w sobotę nad ranem. Część jego nawierzchni jest zniszczona. Na zdjęciach i nagraniach, które pojawiają się w mediach społecznościowych, widać, że uszkodzona jest zarówno nitka kolejowa, jak i drogowa. - Dla Władimira Putina był to symbol przyłączenia tej części Ukrainy do Rosji, przyłączenia Krymu do Rosji. To był taki symbol, że Krym jest już na zawsze rosyjski - komentował Andrzej Zaucha, korespondent TVN24 na Ukrainie.

Most Krymski zniszczony. Andrzej Zaucha: dla Władimira Putina to był symbol

Most Krymski zniszczony. Andrzej Zaucha: dla Władimira Putina to był symbol

8 października 2022, 9:44
Autor:
KS/kab
Źródło:
TVN24
Zamiast węgla wydobywali własne dzieci. Po kilku dniach zabrakło miejsca na ciała w kaplicy

Zamiast węgla wydobywali własne dzieci. Po kilku dniach zabrakło miejsca na ciała w kaplicy

8 października 2022, 6:11
Filip
Czekała
Autor:
Filip
Czekała
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Reporter "Czarno na białym" TVN24 Artur Warcholiński chciał w piątek zadać pytania Robertowi Bąkiewiczowi podczas publicznego zgromadzenia organizowanego w Warszawie przez szefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Bąkiewicz zaczął jednak głośno wzywać funkcjonariuszy, aby "zabrali" reportera, bo "to jest dziennikarz". Jeden z policjantów natychmiast nakazał reporterowi "opuszczenie" marszu, bo - jak mówił - Bąkiewicz "sobie nie życzy, żeby pan brał udział w tym zgromadzeniu". Funkcjonariusz przekroczył uprawnienia - mówi dr Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Bąkiewicz do policjantów: proszę o zabranie dziennikarza. Funkcjonariusz się nie waha, choć to zgromadzenie publiczne

Bąkiewicz do policjantów: proszę o zabranie dziennikarza. Funkcjonariusz się nie waha, choć to zgromadzenie publiczne

7 października 2022, 21:56
Autor:
akr/adso
Źródło:
TVN24, tvn24.pl

W sobotę i w niedzielę w Hali Stulecia we Wrocławiu odbywa się XIV Ogólnopolski Kongres Kobiet. Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, powiedziała w swoim wystąpieniu, że kongres "po raz pierwszy w historii odbywa się w cieniu wojny". - Pamiętajmy, że to patriarchat, zbudowany na hierarchiczności, przemocy i eksploatacji, traktuje wojnę jako naturalny sposób rozwiązywania konfliktów. Stójmy murem za Ukrainą - zaapelowała.

Olga Tokarczuk na Kongresie Kobiet: prawa kobiet nie zostały dane raz na zawsze

Olga Tokarczuk na Kongresie Kobiet: prawa kobiet nie zostały dane raz na zawsze

8 października 2022, 11:26
Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24, PAP