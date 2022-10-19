Експерт Центру східних досліджень Марек Менкішак про російську тактику у війні з Україною та Заходом

Росія знає, що тривала інтенсивна війна та постійні санкції чи їх посилення загрожують серйозною кризою для держави. Тому вона обирає тактику швидкої ескалації, намагаючись переламати ситуацію на свою користь, - таку думку висловив експерт Центру східних досліджень Марек Менкішак у серії дописів, опублікованих у вівторок у Twitter.

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Як пише Менкішак, "режим Путіна став заручником війни з Україною. Це мала бути швидка операція, яка б завершиласч взяттям України під контроль, залякала б Захід і змусила його піти на подальші поступки російському шантажу ескалацією".

"Натомість, - додає він, - Росія має важкий збройний конфлікт, який поглинає її збройні сили". Менкішак зазначає, що Росія вже втратила в Україні набагато більше людей і техніки, ніж Радянський Союз за десять років в Афганістані, і "ефект західних санкцій поступово посилюється, послаблюючи економіку".

"Росія знає, що тривала інтенсивна війна та постійні санкції чи їх посилення загрожують серйозною кризою для держави. Тому вона обирає тактику швидкої ескалації, намагаючись переламати ситуацію на свою користь", - вважає політолог.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на українські міста, завдавши масованих ракетних ударів по Києву та іншим великим центрам країни. Основна ціль агресора - критична інфраструктура, в тому числі енергетична, та житлові масиви.

"Найближча мета Москви - відбити у США та інших країн Заходу бажання якісно збільшити військову підтримку України, що дозволило б Києву досягти значних успіхів на фронті", - каже експерт OSW.

Повторний наступ на Київ [17, 18 жовтня] Strażacy przy zniszczonych budynkach mieszkalnych w Kijowie | PAP/EPA/SERGEY SHESTAK Ostrzał Kijowa (18 października) | STRINGER / Reuters / Forum Kijów po rosyjskim ostrzale (17 października) | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Rosyjski atak w Kijowie, przeprowadzony przy użyciu dronów | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Zniszczenia w Kijowie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/VADYM SARAKHAN Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/VADYM SARAKHAN Dym nad budynkami w Kijowie | PAP/EPA/VADYM SARAKHAN Zniszczenia w Kijowie | PAP/EPA/VADYM SARAKHAN Skutki rosyjskiego ataku na Kijów [17.10.2022] | Efrem Lukatsky/Associated Press/East News Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/Viacheslav Ratynskyi Zniszczenia po uderzeniu drona w budynek w Kijowie [17.10.2022] | PAP/ EPA/VADYM SARAKHAN Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/Viacheslav Ratynskyi Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/Viacheslav Ratynskyi Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/Viacheslav Ratynskyi Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/Viacheslav Ratynskyi Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/VADYM SARAKHAN Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/VADYM SARAKHAN Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Kijów. Uzbrojeni policjanci w jednym z miejsc rosyjskiego ataku rakietowego | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Rosyjski atak na Kijów [17.10.2022] | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Skutki rosyjskiego ataku na Kijów [17.10.2022] | Efrem Lukatsky/Associated Press/East News Ukraińscy funkcjonariusze próbują zestrzelić nadlatującego drona | YASUYOSHI CHIBA/AFP/East News Atak drona kamikadze na Kijów | YASUYOSHI CHIBA/AFP/East News

"Батіг" і "пряник"

Тут він згадує про два "інструменти", які використовує Кремль.

"Перший - це "батіг": залякування погрозами застосувати тактичну ядерну зброю. Москва знає, що не залякає українців, але розраховує на страх перед великою війною на Заході, особливо в Європі", - вважає Менкішак. "Точкові удари Росії по критичній енергетичній інфраструктурі Європи також є частиною цієї тактики. Таким чином Москва демонструє, що у неї є здатність і політична воля значно збільшити економічну шкоду Заходу".

Друге знаряддя, як він пише - "пряник". "Меседжі про готовність до мирних переговорів інтенсивно транслюються російськими дипломатами та політиками. Ціллю є та частина західної еліти та громадської думки, яка боїться ескалації та зростання вартості конфлікту та хоче чинити тиск на Київ".

"Обидва ці інструменти Росії підтримують, свідомо чи ні, ті західні (американські та європейські) експерти, журналісти та політики, які лякають загрозою великої війни та економічної катастрофи, та закликають до перемир’я - де-факто за рахунок України”, - зазначив експерт Центру східних досліджень.

Повторний наступ на Київ [10 жовтня] Ratownik ewakuuje kobietę po ataku Rosjan na Kijów | STATE EMERGENCY SERVICE UKRAINE/PAP/EPA Zniszczenia po ataku rakietowym na Kijów | PAP/Viacheslav Ratynskyi Skutki ostrzału rakietowego w Kijowie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Skutki ostrzału rakietowego w Kijowie | EPA/SERGEY DOLZHENKO Skutki ostrzału rakietowego w Kijowie | PAP/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Skutki ostrzału rakietowego w Kijowie | PAP/Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Skutki ostrzału rakietowego w Kijowie | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Zniszczenia po rosyjskim ataku rakietowym na Kijów | PAP/Viacheslav Ratynskyi Skutki rosyjskiego ostrzału w Kijowie | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Starsza kobieta usiadła z psem w pobliżu miejsca uderzenia rakiety w Kijowie | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Zniszczony przez Rosjan Kijów | PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Mieszkańcy schronili się w kijowskim metrze | PAP/EPA/ANDRII NESTERENKO Mieszkańcy schronili się w kijowskim metrze | PAP/EPA/ANDRII NESTERENKO 101 Tower - wieżowiec w centrum Kijowa po ataku rakietowym Rosjan | SERGEY DOLZHENKO/EPA/PAP Skutki ostrzału rakietowego w Kijowie | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Budynek 101 Tower w Kijowie trafiony rosyjską rakietą | PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO Zniszczenia po rosyjskim ataku na Kijów | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Kijów po atakach rakietowych | EPA/OLEG PETRASYUK Policjanci na gruzach placu zabaw w Kijowie, który został zniszczony w rosyjskim ataku rakietowym | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Rosyjski atak na Kijów | PAP/EPA/OLEG PETRASYUK Kijów. Rosyjski ostrzał | GLEB GARANICH / Reuters / Forum

Зима - надія Москви

За словами Менкішака, "велика надія Москви - прийдешня зима". На його думку, Росія розраховує на "кумулятивний ефект прискореної, де-факто загальної, мобілізації та певних успіхів на фронті, а також ударів по енергетичній інфраструктурі України, які мають спричинити гуманітарну кризу та хвилю біженців".

"До цього слід додати наслідки припинення переважної більшості поставок російського газу та, можливо, поставок нафти до Європи, що призведуть до поглиблення енергетичної кризи. Також можливо, що Росія розірве зернову угоду, поглибивши продовольчу кризу та породивши хвилі мігрантів з Африки та Близького Сходу", – прогнозує політолог.

Він додає, що "Росія сподівається, що кумулятивний ефект цих явищ призведе до внутрішньої кризи в ключових європейських країнах, спровокує масові протести та призведе до зміни урядів та/або перегляду їхньої політики щодо Росії та України: зриву санкційної солідарності та скорочення підтримки України".

Що може зробити Захід?

Експерт наголошує на необхідності "швидкої максималізації - якісної та кількісної - підтримки України, особливо військової".

Це допомогло б українським військам повернути "максимум окупованих територій" і викрило б провал політики Путіна, що, на думку аналітика, збільшить як витрати Москви, так і поглибить напруженість у Росії.

"З іншого боку, важлива послідовна політика, орієнтована на довгостроковий ефект: посилення та поглиблення санкцій проти Росії, розрив зв’язків з Росією в економічному та енергетичному сенсі, максимальна політична ізоляція та делегітимізація режиму Путіна, стратегічна комунікація", - підсумовує Менкішак.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl