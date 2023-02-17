Джо Байден виступить з промовою у Варшаві 21 лютого. Як на неї зареєструватися?

Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого. Посольство США оприлюднило комюніке щодо виступу президента в "Аркадах Кубіцького". Байден зустрінеться у Варшаві з президентом Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки.

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Промови Джо Байдена в Польщі. Як зареєструватися?

"Щиро запрошуємо вас на виступ президента Джо Байдена, у вівторок, 21 лютого 2023 року, о 17:30. Виступ відбудеться в "Аркадах Кубіцького" (сад Королівського замку у Варшаві). Детально про час прибуття і точне місце буде оголошено 20 лютого ", - йдеться в повідомленні американського представництва в середу.

"Слід очікувати на контроль безпеки. Великі сумки, рюкзаки, парасолі, а також банери, плакати чи прапори не будуть дозволені. Просимо не забути про тепле вбрання", - повнформувала дипломатична установа.

Президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого. Байден зустрінеться у Варшаві з президентом Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, PAP