Джо Байден: Україна ніколи не стане перемогою Росії, ніколи.  Що сказав у Варшаві

Промова в Аркадах Кубіцького стала кульмінацією дводенного візиту Джо Байдена до Польщі. - Коли Росія вторглася, це було випробуванням для України, - підкреслив він. За його словами, "весь світ був підданий випробуванню, Америка пройшла випробування, НАТО, всі демократії". Водночас він підкреслив, що перед лицем війни НАТО стало "об'єднаним і сильнішим, ніж будь-коли". Він також запевнив, що підтримка України "непохитна". "НАТО не розділять, ми не втомимося", - сказав він. Ось основні моменти цієї промови.

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Про вторгнення Росії та Україну, яка захищається

- Вітаю тебе, Польщо, наш прекрасний союзнику, - почав він.

- Я був тут рік тому. Тут, у Королівському замку у Варшаві. Це було через кілька тижнів після того, як (Володимир) Путін розпочав свою смертоносну агресію проти України, найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової війни, - сказав Байден.

- Принципи, які були наріжним каменем миру протягом 75 років, опинилися під загрозою краху. Рік тому світ зіткнувся з можливістю падіння Києва, - продовжив він. Водночас, за його словами, після повернення звідти він може запевнити, що "Київ стоїть міцно, стоїть гордо, стоїть прямо, а понад усе стоїть вільний".

Байден також заявив, що "ніхто не може відвернути погляд від тієї гидотт, яку робить Росія". У цьому контексті він нагадав про бомбардування шкіл і вокзалів в Україні. Він також сказав, що "це був неймовірний рік у всіх сенсах" і перерахував "неймовірну жорстокість російських військ, злочини проти людства - без жодних докорів сумління".

Про випробування цілого світу

Президент США відзначив, що "коли Росія вторглася, це було випробуванням для України".

- Весь світ був підданий випробуванню, Америка була підданий випробуванню, НАТО, всі демократії. Загроза була проста і дуже велика. Чи будемо ми сильними чи будемо стояти разом як союзники? Через рік ми знаємо відповідь. Ми відповіли: ми сильні, ми єдині, і світ не відверне погляду від України, - сказав він.

Він також зазначив, що "ми стоїмо перед фундаментальним питанням, зобов'язаннями захищати наші найбільші цінності".

- Чи захищатимемо суверенітет націй, свободу від агресії чи будемо відстоювати демократію? Рік тому ми вже знали відповідь: так, ми будемо захищати суверенітет, захищаємо його і ми будемо його захищати від агресії, і ми будемо захищати демократію, - заявив Байден.

Він згадав свій понеділковий візит до Києва та зустріч із президентом Володимиром Зеленським. "Я сказав: ми будемо разом і будемо боротися за ці цінності, незважаючи ні на що", - підкреслив американський президент.

Про Путіна

Байден також заявив, що президент Росії Володимир Путін "думав, що зробить енергоносії зброєю, але не зміг". Він додав, що світ працює над тим, щоб зробити Європу незалежною від поставок енергоносіїв з Росії.

- Він думав, що лідери демократій будуть слабкими, але виявилося, що це не так, - продовжив Байден. На його думку, "президент Путін зіткнувся з тим, чого не очікував - що демократії в усьому світі будуть зміцнюватися, а не слабшати".

- Він помилявся, українська нація надто сильна, нації від Атлантики до Тихого океану єдині, демократії сильні. А Путін думав, що буде інакше, але повернулися його спалені танки і війська в безладі. Замість фінляндизації НАТО, він дочекався НАТОізації Фінляндії та Швеції. Він думав, що НАТО розколеться і розвалиться, але воно об’єднане і сильніше, ніж будь-коли раніше", - підкреслив Байден.

Про подальшу долю війни

- Сьогодні ми знову бачимо те, що бачили люди в Польщі та люди в усій Європі десятиліття тому. Апетити автократа неможливо задовольнити, їм треба протистояти. Самодержець розуміє лише одне слово: ні. Не заберете мою країну, не заберете мою свободу, не заберете моє майбутнє, - продовжив президент Байден.

Він посилався на сказане у Варшаві рік тому. "Диктатор, який хоче відбудувати імперію, ніколи не зможе стерти любов людей до свободи", - сказав він.

- Жорстокість ніколи не змінить бажання бути вільним. Україна ніколи не буде перемогою для Росії, ніколи! - додав він.

Про підтримку України

Джо Байден підкреслив, що "через рік після початку війни Путін більше не сумнівається в силі нашої коаліції, але він все ще сумнівається в наших переконаннях, нашій пробивній силі, нашій подальшій підтримці України, єдності України".

- Сумнівів бути не повинно, наша підтримка України не похитнеться, НАТО не розділиться, ми не втомимось. Огидна жага президента (Росії, Володимира) Путіна, жадоба землі, влади - зазнає краху. І любов українців до своєї країни переможе. Світові демократії стоятимуть на сторожі свободи сьогодні, завтра і завжди, - заявив він.

- Тому що йдеться саме про це - про свободу. Це послання, яке я приніс учора до Києва, безпосередньо до народу України, - додав президент США.

Він нагадав, що "США зібрали глобальну коаліцію з понад 50 країн для доставки необхідної ​​зброї та припасів для досвідчених українських бійців на лінії фронту". "Системи протиповітряної оборони, артилерія, боєприпаси, танки, бронетехніка", - перерахував він.

За його словами, країни Євросоюзу "з безпрецедентною відданістю збільшили поставки для України".

- Не тільки через безпекову допомогу, не тільки економічну і військову допомогу, - зазначив він.

Про відповідальність за злочини і про санкції

- Росія заплатить за свої злочини. Ми намагатимемось, щоб усі, хто вчинив воєнні злочини, були покарані; щоб вони постали перед судом", - сказав Байден.

Він підкреслив, що "Росія заплатить за свої злочини".

- Вона ніколи не вторгнеться ні в Польщу, ні в будь-яку іншу країну, - переконував Байден.

- Ми будемо намагатися, щоб усі, хто вчинив воєнні злочини, були покарані, щоб вони постали перед правосуддям, - заявив він.

Президент США також зазначив, що санкції, введені проти Росії, посилюються.

Про росіян

- Сьогодні я ще раз звертаюся до російського народу: Сполучені Штати і народи Європи не мають наміру грабувати Росію. Наші союзники не є противниками, - сказав Байден.

Як він відзначив, "війна - це трагедія".

- Цю війну вибрав президент Путін. Кожен день, поки ця війна триває, це його вибір, - підкреслив Байден.

- Якби Росія припинила вторгнення в Україну, війна б закінчилася. Якби Україна перестала захищатися, це був би кінець України, - зазначив президент США.

Про оборону території НАТО

- Нехай знає кожен член НАТО і нехай знає Росія, що напад на одного члена НАТО - це напад на всіх, це священна клятва захищати кожен клаптик землі країн НАТО, - сказав він.

У своїй промові Байден запевнив, що США всіма силами підтримуватимуть Північноатлантичний альянс.

"Нехай ні в кого не буде сумнівів", - підкреслив він.

- Нехай кожен член НАТО знає, і Росія також знає, що напад на одного члена НАТО - це напад на всіх. Це священна клятва, священна клятва захищати кожен клаптик землі НАТО, - заявив він.

Він додав, що наступного року буде господарем саміту лідерів НАТО в США.

- Разом відзначимо 75-річчя найсильнішого альянсу в історії: НАТО, - сказав він.

Про поляків

Частину свого виступу Байден присвятив Польщі.

- Польща це знає, ви це знаєте. Ви знаєте це краще за будь-яку іншу націю. Ви знаєте, що означає солідарність, - сказав він. Звертаючись до поляків, він заявив: "ваша щедрість і готовність відкрити ваші серця і домівки - це щось надзвичайне".

Про свободу

Байден відзначив, що рішення, які будуть прийняті зараз, "покажуть, що надія живе вічно".

- Йдеться не лише про те, чому протистоїмо. Ми хочемо будувати. Ми повинні мати силу та здатність піднести, покращити життя людей, процвітання, безпеку, мир, щоб до кожного ставилися з гідністю та повагою, підкреслив президент США. Він додав, що "за це борються демократії в усьому світі".

Як він зазначив, звертаючись до зібраних, "немає кращої мети, немає більшого прагнення, ніж свобода".

- Ворог тирана, надія хоробрих, віковічна правда - це свобода. Стійте з нами, ми будемо з вами. І давайте рухатися вперед з вірою та переконанням, незмінним зобов’язанням бути союзниками - не темряви, а світла, не гноблення, а звільнення, не рабства, а свободи, - сказав Байден.

- Хай Бог благословить вас, хай Бог береже наших воїнів і хай Бог благословить героїв України та всіх, хто боронить свободу по всьому світу. Дякуємо тобі, Польщо, за все, що ти робиш, - закінчив свою промову президент США.

Źródło: red.