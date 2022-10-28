Дивізійний генерал Пьотр Тритек став командувачем місії з підготовки українських військових

Дивізійний генерал Пьотр Тритек очолить міжнародну тренувальну місію українських військових, - повідомив віце-прем’єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. За словами міністра, це "велика відповідальність, але, водночас, й визнання позиції Польщі на міжнародній арені". Зараз генерал Тритек є командиром 11-ї Любуської бронетанкової дивізії. Він має, в послужному списку, серед іншого, службу в складі місій в Іраку та Афганістані.

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Інформацію про нову посаду генерала Тритека першою оприлюднила брюссельська кореспондентка радіо RMF FM.

Пізніше це офіційно підтвердив віце-прем'єр-міністр, голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак. "Польський офіцер, дивізійний генерал Пьотр Тритек, командир 11-ї Любуської бронетанкової дивізії, очолить міжнародну місію з підготовки українських військових. Він координуватиме навчання українських солдатів. Це величезна відповідальність, але й визнання Позиція Польщі на міжнародній арені", - написав він.

Командир 11-ї Любуської бронетанкової дивізії

17 жовтня Рада ЄС погодила створення Місії військової підтримки України (EUMAM Ukraine). Його метою є забезпечення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки Збройних Сил України, у тому числі Сил територіальної оборони, а також координація та синхронізація діяльності країн ЄС, які підтримують реалізацію цієї підготовки.

EUMAM Ukraine працюватиме на території держав-членів ЄС і розташується в штаб-квартирі Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) у Брюсселі. Командувачем місії є віце-адмірал Ерве Блежан, директор Департаменту військового планування та поведінки (MPCC) EEAS. У Польщі та Німеччині буде створено два оперативні командування. Більшість навчань має відбутися в Польщі.

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Autor:mjz/mtom

Źródło: PAP