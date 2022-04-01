Директор MPW: до допомоги українським музеям долучилися також іноземні установи

Про фінансову та матеріальну підтримку українських музеїв заявили також іноземні культурні установи, - каже директор Музею Варшавського Повстання Ян Олдаковський.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Діяльність Комітету підтримують, між іншим, Університетський музей Бергена, Blue Shield Denmark, фонд Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte. Початкові заяви про підтримку також висловили Фонд Aliph, а також польські компанії - виробники упаковки, паперу та будівельно-ремонтних матеріалів.

Комітет допомоги Музеям України був створений на початку березня з ініціативи Музею Варшавського Повстання. Як зазначив Ян Олдаковський в інтерв’ю PAP, "з самого початку нам вдалося налагодити співпрацю з багатьма польськими культурними закладами". "Це двостороння допомога. Польські установи зв’язуються з працівниками українських музеїв, переважно із Західної України, для надання консультацій та допомоги" – сказав директор MPW. Крім того, до матеріальної допомоги українським музеям були залучені інші установи та спонсори.

Ян Олдаковський також повідомив, що "до Львова вже прибув перший вантаж із матеріалами, які найбільше потрібні для забезпечення колекцій". Він пояснив, що "завдяки цій акції ми відповіли на запити майже двадцяти музеїв". Транспорт був організований у співпраці з Міністерством культури та національної спадщини та Радою національної спадщини Польщі. "На місці його розповсюдив Центр порятунку національної спадщини, установа, зазначена Міністерством культури України" – сказав Ян Олдаковський.

Наразі у Варшаві організують ще одне постачання . Як повідомив директор MPW, "ми маємо все більше матеріалів, які надходять до нас від спонсорів та скандинавських установ, які з нами співпрацюють, тому цього тижня буде друга поставка, вдвічі більша за попередню".

"Постійний контакт з українськими музейними працівниками показує нам величезні масштаби потреб українських музеїв. Нашим найбільшим завданням є зібрати достатньо коштів, щоб підтримати всі музеї, які звернулися до нас по допомогу. Тому ми розпочали збір коштів, який буде повністю присвячений допомозі українським музеям. Отримані кошти дадуть нам можливість придбати необхідні матеріали та організувати їх транспортування в Україну" - підкреслив Ян Олдаковський.

Від імені Комітету збором коштів керує Фонд Інституту Павла Влодковича. Окрім рахунку в злотих, є ще два валютні рахунки, євро та долари США. Наразі на рахунок Комітету надійшло понад 80 тис. злотих. Крім того, запущено збір коштів на сторінці: http://zrzutka.pl/ https://zrzutka.pl/b3p9p2

Олдаковський висловив сподівання, що цього тижня Комітет допомоги Музеям України зможе зібрати достатню кількість коштів, щоб придбати кілька десятків комп’ютерних комплектів, які дозволять цифровий збір колекцій. "Для українських музейників найважливішим є захист колекцій. Проте вони знають, наскільки важливою є підготовка списків цих колекцій, а також оцифрування, тобто цифровий захист колекцій. Один цифровий примірник також буде відправлений до Польщі, щоб у гіршому випадку, коли ці колекції були втрачені або пошкоджені, вони були доступні для цифрових копій" – зазначив директор МПВ.

В інтерв’ю PAP Ян Олдаковський наголосив, що іноземні культурні установи також заявили про фінансову підтримку українських музеїв. "На даний момент готовність підтримати Комітет заявили кілька десятків іноземних установ та організацій. Серед цих установ були такі музеї, як Метрополітен-музей у Нью-Йорку та Музей сучасного мистецтва, тобто MoMA, а також Weltmuseum Wien і Латвійська національна бібліотека, а також Європейський парламент" - повідомив він.

"З моменту створення Комітету багато чого відбулося, ми вже багато чого досягли. Війна ще триває, і ми продовжуємо діяти" - запевнив директор MPW.

Основними завданнями Комітету допомоги Музею України є підтримка всіх музеїв і культурних закладів України, допомога в забезпеченні конгрегацій, найцінніших сувенірів і пам’яток української культури, а також підтримка документації, оцифрування та інвентаризації громад. Комітет також зобов’язався надати матеріали, необхідні для захисту та приховування колекцій.В інтерв’ю PAP Ян Олдаковський наголосив, що іноземні культурні установи також заявили про фінансову підтримку українським музеям. "На даний момент готовність підтримати Комітет заявили кілька десятків іноземних установ та організацій. Серед цих установ - такі музеї, як Метрополітен-музей у Нью-Йорку та Музей сучасного мистецтва, тобто MoMA, а також Weltmuseum Wien і Латвійська національна бібліотека, а також Європейський парламент" - повідомив він.

"З моменту створення Комітету багато чого відбулося, ми вже багато чого досягли. Війна ще триває, і ми продовжуємо діяти" - запевнив директор MPW.

Transport materiałów służących do pakowania i zabezpieczania zbiorów w drodze do ukraińskich muzeów Facebook/MuzealnicyDlaUkrainy

Основними завданнями Комітету допомоги Музею України є підтримка всіх музеїв і культурних закладів України, допомога в забезпеченні колекцій, найцінніших сувенірів і пам’яток української культури, а також підтримка документації, оцифрування та інвентаризації . Комітет також зобов’язався надати матеріали, необхідні для захисту та укриття колекцій. Серед завдань Комітету допомоги Музею України також інформування громадськості про загрози, які несе сучасна ситуація для українських культурних цінностей. Також польські музейники хочуть поділитися досвідом, пов’язаним із збором інформації та створенням документації, яка свідчитиме про розкрадання та знищення українських культурних цінностей. Польські музейники також хочуть підтримати українських музейників, які опинилися в скрутному матеріально-життєвому становищі внаслідок війни.

При Музеї Варшавського Повстання діє секретаріат Комітету, який запрошує всі музеї, які бажають долучитися до цієї акції, до співпраці. Повідомлення можна надіслати на адресу: info@muzealnicydlaukrainy.pl . Інформація також доступна на профілях Комітету в соціальних мережах, які ведуться польською, українською та англійською мовами.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації

Autor:Ред.

Źródło: PAP