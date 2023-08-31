Дві дороги на площі Трьох хрестів, рух повертається на вулицю Пєнькну, зміни на Рондо "Седлячка". Вакаційні ремонти добігають кінця

31 sierpnia 2023, 16:30
Autor:
red.
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Przebudowa placu Trzech Krzyży (marzec 2023 r.)
Przebudowa placu Trzech Krzyży (marzec 2023 r.)
Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl
Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.plPrzebudowa placu Trzech Krzyży (marzec 2023 r.)

Варшавські дорожники завершили роботи на кількох вулицях. У результаті водії знову матимуть дві смуги на площі Трьох хрестів, рух повернеться на вулицю Пєнькну, а вулиця Мислівецька знову матиме сполучення з кільцевою розв’язкою "Сєдлячка". Також після ремонту буде введено в експлуатацію південну проїжджу частину вулиці Чеха на перехресті Веселої та Вавра.

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У п’ятницю, 1 вересня, водії знову зможуть їздити по обидва боки костьолу св.Александра. Впродовж дня варшавські дорожники відкриють обидві проїжджі частини на площі Трьох хрестів після ремонту. Відтепер роботи проводитимуться лише між Новим Світом і Братською та в південно-західному куті площі, тобто на вулиці Гожій.

Як запевняють у повідомленні дорожні служби, від реконструкції виграють пасажири варшавського громадського транспорту, пішоходи та велосипедисти. "Разом із проїжджими частинами будуть введені в експлуатацію нові ділянки доріжок для велосипедистів, спільна зупинка міських автобусів біля Інституту глухонімих, яка полегшить пересадки, а також нові тротуари, острівці безпеки та світлофори для пішоходів", - додають в Управлінні міських доріг.

Повертається рух на Пєнькній та Мислівецькій

Дещо раніше, в ніч з 30 на 31 серпня, рух повернеться на вулицю Пєнькну. Під час вакацій міські шляховики замінили основу та бордюри на ділянці між Алеями Уяздовськими та Вєйською, а на проїжджій частині поклали новий асфальт.

Закриттям вулиці Пієнькної скористалися також будівельники віадуків на Лазєнківській трасі. Паралельно проводили роботи на вулиці Мислівецькій та рондо "Седлячка".

У п’ятницю, 1 вересня, о 9 ранку туди повертається попередня організація дорожнього руху. На вулицях Розбрат та Мислівецька, як і раніше, працюватиме маятниковий рух, що регулюється світлофорами. З вулиці Розбрат водії прямуватимуть прямо по кільцевій розв’язці до вулиці Мислівецька (у напрямку Шволєжерув). Так само люди, які їдуть Мислівецькою від штаб-квартири Польського Радіо, проїжджатимуть через кільцеву розв’язку лише прямо на Розбрат. Для тих, хто хоче їхати з боку Шволєжерув на Мислівецьку - "під гору", на Пєнькну - призначено об’їзд по вулицях Розбрат, Гурношльонській та Гоене-Вроньського. Вулиця Лазєнковська залишається закритою в обох напрямках.

На короткому відрізку вулиці Мислівецької перед II загальноосвітнім ліцеєм ім. Стефана Баторія буде дозволено рух лише в одному напрямку. Водії будуть їхати цим шляхом у бік Шволєжерув. Об’їзд в бік центру пройде вулицями Черняковською, Шволєжерув та Мислівецькою до кільцевої розв’язки "Сєдлячка". Такий режим руху діятиме до жовтня.

Автобуси маршрутів 107, 159, 171, 517, а також N33 і N83 змінять маршрути об’їзду.

Роботи на Маршалковській

З 4 вересня водії матимуть ширшу дорогу на Маршалковській, між площею Банковою та вулицею Крулевською. Тут міські шляховики добудовують відсутню ділянку велодоріжки. "Тут ще триватимуть будівельні роботи, що може означати тимчасові звуження, але вони проводитимуться лише поза годинами пік", - запевнило в комюніке Управління міських доріг.

Нове покриття на вулиці Чеха

30 серпня також відновлено рух на обидвох проїжджих частинах вулиці Чеха. Другий місяць вакацій дорожні служби використали для заміни покриття на південній проїжджій частині цієї дороги, на ділянці від Пловєцької до Кайки. Як сказано в повідомленні Управління міських доріг, на кілометровій ділянці поклали понад 8,5 тисячі квадратних метрів нового асфальту, а покриття додатково укріпили спеціальною сталевою сіткою.

Окрім проїжджої частини шляховики також працювали над підвищенням безпеки. Серед іншого, змінено геометрію дороги на смузі правого повороту в районі перехрестя з вулицею Сеймиковою.

З наступного понеділка також зникне звуження проїжджої частини Віслостради в районі будівництва мосту на Прагу.

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Warszawa
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Tir zatrzymał się przez korek, w jego tył wjechał kierowca auta osobowego. Trafił do szpitala

Tir zatrzymał się przez korek, w jego tył wjechał kierowca auta osobowego. Trafił do szpitala

31 sierpnia 2023, 13:36
Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

W Poznaniu może być nawet 900 wakatów na stanowiskach nauczycielskich. Rok szkolny zaczyna się już za chwilę, a stanowiska w szkołach pozostają nieobsadzone. - Widzimy, że nauczycieli z zawodu ubywa i niezadowolenie nauczycieli, ale i dyrektorów na obecną sytuację jest ogromne - przyznają urzędnicy.

900 nauczycielskich wakatów w Poznaniu. "Rano budzi mnie strach, a wieczorem usypia panika"

900 nauczycielskich wakatów w Poznaniu. "Rano budzi mnie strach, a wieczorem usypia panika"

31 sierpnia 2023, 14:38
Autor:
wini/
tam
Źródło:
TVN24 Kraków, PAP

"Czas Decyzji. Kampania" - na antenie TVN24 rusza nowy program pokazujący wszystkie barwy toczącej się kampanii wyborczej. Anna Jędrzejowska przedstawi najważniejsze wypowiedzi, najciekawsze pojedynki i najgorętsze tematy.

"Czas Decyzji. Kampania". Nowy program w TVN24

"Czas Decyzji. Kampania". Nowy program w TVN24

31 sierpnia 2023, 11:58
Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Kamery monitoringu uchwyciły zachowanie młodych ludzi w centrum miasta.

Chuligańskie wybryki w Zduńskiej Woli. Najpierw uszkodzili trzy znaki drogowe, później zerwali kwiatki

Chuligańskie wybryki w Zduńskiej Woli. Najpierw uszkodzili trzy znaki drogowe, później zerwali kwiatki

31 sierpnia 2023, 13:49
Autor:
wm
Źródło:
Straż Miejska w Zduńskiej Woli

Gdy idący chodnikiem w Łukowie (woj. lubelskie) 27-latek zauważył radiowóz, rzucił puszkę z piwem, które akurat pił i zaczął uciekać. Pobiegła za nim dzielnicowa, rozpoznając w nim mężczyznę, który tego samego dnia chciał ukraść alkohol ze sklepu. Część interwencji nagrał przejeżdżający obok kierowca.  

Zauważyła, jak pił piwo na chodniku. Policjantka rozpoznała w nim niedoszłego złodzieja i ruszyła w pogoń. Nagranie

Zauważyła, jak pił piwo na chodniku. Policjantka rozpoznała w nim niedoszłego złodzieja i ruszyła w pogoń. Nagranie

31 sierpnia 2023, 13:29
Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Piotr Świerczek, dziennikarz TVN24, został nagrodzony Medalem Wolności Słowa w kategorii Media. Wyróżnienie przyznane przez fundację Grand Press w kategorii Instytucja wręczono profesor Ewie Łętowskiej. Nagrodę w kategorii Obywatel/Obywatelka odebrali założyciele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak.

Medal Wolności Słowa przyznany. Dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek nagrodzony

Medal Wolności Słowa przyznany. Dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek nagrodzony

30 sierpnia 2023, 21:42
Autor:
ft/adso
Źródło:
TVN24

Funkcjonariusze policji z Norfolk w stanie Nebraska otrzymali w środę rano niecodzienne zgłoszenie. Dotyczyło ono mężczyzny jadącego autostradą numer 275, a dokładnie nietypowego pasażera, który wraz z nim podróżował.

Ogromny byk na przednim siedzeniu samochodu. Właściciel dostał pouczenie

Ogromny byk na przednim siedzeniu samochodu. Właściciel dostał pouczenie

31 sierpnia 2023, 10:22
Autor:
anw
Źródło:
CNN