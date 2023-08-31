Дві дороги на площі Трьох хрестів, рух повертається на вулицю Пєнькну, зміни на Рондо "Седлячка". Вакаційні ремонти добігають кінця

Варшавські дорожники завершили роботи на кількох вулицях. У результаті водії знову матимуть дві смуги на площі Трьох хрестів, рух повернеться на вулицю Пєнькну, а вулиця Мислівецька знову матиме сполучення з кільцевою розв’язкою "Сєдлячка". Також після ремонту буде введено в експлуатацію південну проїжджу частину вулиці Чеха на перехресті Веселої та Вавра.

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У п’ятницю, 1 вересня, водії знову зможуть їздити по обидва боки костьолу св.Александра. Впродовж дня варшавські дорожники відкриють обидві проїжджі частини на площі Трьох хрестів після ремонту. Відтепер роботи проводитимуться лише між Новим Світом і Братською та в південно-західному куті площі, тобто на вулиці Гожій.

Як запевняють у повідомленні дорожні служби, від реконструкції виграють пасажири варшавського громадського транспорту, пішоходи та велосипедисти. "Разом із проїжджими частинами будуть введені в експлуатацію нові ділянки доріжок для велосипедистів, спільна зупинка міських автобусів біля Інституту глухонімих, яка полегшить пересадки, а також нові тротуари, острівці безпеки та світлофори для пішоходів", - додають в Управлінні міських доріг.

Повертається рух на Пєнькній та Мислівецькій

Дещо раніше, в ніч з 30 на 31 серпня, рух повернеться на вулицю Пєнькну. Під час вакацій міські шляховики замінили основу та бордюри на ділянці між Алеями Уяздовськими та Вєйською, а на проїжджій частині поклали новий асфальт.

Закриттям вулиці Пієнькної скористалися також будівельники віадуків на Лазєнківській трасі. Паралельно проводили роботи на вулиці Мислівецькій та рондо "Седлячка".

У п’ятницю, 1 вересня, о 9 ранку туди повертається попередня організація дорожнього руху. На вулицях Розбрат та Мислівецька, як і раніше, працюватиме маятниковий рух, що регулюється світлофорами. З вулиці Розбрат водії прямуватимуть прямо по кільцевій розв’язці до вулиці Мислівецька (у напрямку Шволєжерув). Так само люди, які їдуть Мислівецькою від штаб-квартири Польського Радіо, проїжджатимуть через кільцеву розв’язку лише прямо на Розбрат. Для тих, хто хоче їхати з боку Шволєжерув на Мислівецьку - "під гору", на Пєнькну - призначено об’їзд по вулицях Розбрат, Гурношльонській та Гоене-Вроньського. Вулиця Лазєнковська залишається закритою в обох напрямках.

На короткому відрізку вулиці Мислівецької перед II загальноосвітнім ліцеєм ім. Стефана Баторія буде дозволено рух лише в одному напрямку. Водії будуть їхати цим шляхом у бік Шволєжерув. Об’їзд в бік центру пройде вулицями Черняковською, Шволєжерув та Мислівецькою до кільцевої розв’язки "Сєдлячка". Такий режим руху діятиме до жовтня.

Автобуси маршрутів 107, 159, 171, 517, а також N33 і N83 змінять маршрути об’їзду.

Роботи на Маршалковській

З 4 вересня водії матимуть ширшу дорогу на Маршалковській, між площею Банковою та вулицею Крулевською. Тут міські шляховики добудовують відсутню ділянку велодоріжки. "Тут ще триватимуть будівельні роботи, що може означати тимчасові звуження, але вони проводитимуться лише поза годинами пік", - запевнило в комюніке Управління міських доріг.

Нове покриття на вулиці Чеха

30 серпня також відновлено рух на обидвох проїжджих частинах вулиці Чеха. Другий місяць вакацій дорожні служби використали для заміни покриття на південній проїжджій частині цієї дороги, на ділянці від Пловєцької до Кайки. Як сказано в повідомленні Управління міських доріг, на кілометровій ділянці поклали понад 8,5 тисячі квадратних метрів нового асфальту, а покриття додатково укріпили спеціальною сталевою сіткою.

Окрім проїжджої частини шляховики також працювали над підвищенням безпеки. Серед іншого, змінено геометрію дороги на смузі правого повороту в районі перехрестя з вулицею Сеймиковою.

З наступного понеділка також зникне звуження проїжджої частини Віслостради в районі будівництва мосту на Прагу.

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl