Два пересувні рентгенівські апарати від Мазовецького воєводства привезуть до Львова

– Війна в Україні збирає смертельні жнива. Інфраструктуру нищать. В тому числі лікарні, школи, дитсадки. Ми підтримуємо постійний контакт з нашими українськими партнерами. Безперервно надходять прохання щодо найнагальніших потреб, на які ми намагаємося відповідати наскільки це можливо. Сьогодні ми передаємо два мобільні рентгенівські апарати, які допомагатимуть лікарям Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, – про це, згідно прес-релізу повідомив маршалок Адам Струзік. Він додав, що вже не вперше надають таку підтримку нашим сусідам.