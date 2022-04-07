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Два пересувні рентгенівські апарати від Мазовецького воєводства привезуть до Львова

7 kwietnia 2022, 17:07

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Wowa dochodzi do zdrowia we wrocławskim szpitalu
Wowa dochodzi do zdrowia we wrocławskim szpitaluTVN24 Wrocław
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TVN24 WrocławВова одужує у лікарні у Вроцлаві

Самоврядування Мазовецького воєводства знову передало медичне обладнання, яке має допомогти в роботі лікарям двох львівських лікарень. - Вартість двох мобільних апаратів рентгенографії складає 695 тисяч злотих – повідомив маршалок воєводства Адам Струзік.

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– Війна в Україні збирає смертельні жнива. Інфраструктуру нищать. В тому числі лікарні, школи, дитсадки. Ми підтримуємо постійний контакт з нашими українськими партнерами. Безперервно надходять прохання щодо найнагальніших потреб, на які ми намагаємося відповідати наскільки це можливо. Сьогодні ми передаємо два мобільні рентгенівські апарати, які допомагатимуть лікарям Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, – про це, згідно прес-релізу повідомив маршалок Адам Струзік. Він додав, що вже не вперше надають таку підтримку нашим сусідам.

– Ми постійно вивчаємо потреби і відтак робимо закупівлі, – запевнив Струзік.

«З проханням передати апарати звернулася до маршалка Мазовецького воєводства голова Львівської обласної ради. Вартість обладнання становить 695 тисяч злотих. Кошти – з бюджету воєводства. Обладнання купили в рамках 5 мільйонів злотих, виділених владою регіону на невідкладну допомогу Україні»,- сказано в прес-релізі.

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Ukraina
Rosja
Polska
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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