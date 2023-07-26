"Дуже тривожні" звістки про Почобута. "З 6 липня Анджей просто зник"

Віце-президент Союзу поляків Білорусі Марек Занєвський повідомив "дуже тривожну новину" про журналіста та активіста польської меншини Анджея Почобута, який зараз перебуває в колонії.

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- З 6 липня Анджей просто зник. Про нього ми не маємо жодної інформації. Листи не доходять. Його позбавили права на посилку, права на телефон, права на побачення з родиною, - сказав він.

У вівторок увечері в Білостоці відбулася щомісячна акція солідарності з журналістом і активістом польської меншини та іншими політв’язнями в Білорусі.

Тримали біло-червоно-білі прапори, які використовує білоруська опозиція. Одні тримали в руках фотографії Почобута, інші були вдягнені у футболки з його зображенням і гаслом "Свобода".

- Ми знову збираємося тут 25 числа, але хороших новин з нашої батьківщини, на жаль, немає нічого з-за східного кордону, - так почав свій вист6 Марек Заневський, віце-президент Союзу поляків Білорусі.

Почобута, як повідомляв у середині червня Центр прав людини "Вясна', перевезли до колонії в Новополоцьку.

- Маємо звідти дуже тривожні новини. З 6 липня Анджей просто зник. Про нього ми не маємо жодної інформації. Листи не доходять. Його позбавили права на пересилку, права на телефон, права на побачення з родиною, - повідомив Заневський.

"Дуже тривожні" звістки про Анджея Почобута Leonid SHCHEGLOV / BELTA / AFP / East News

Тривожна інформація про Анджея Почобута

Занєвський повідомив, що, згідно з отриманою інформацією, Почобут перебуває втретє.у карцері Як він пояснив, в ізолятор можна потрапити максимум на 10 днів.

- Усе це нас турбує, знаючи, що у Анджея проблеми зі здоров’ям, у нього проблеми з серцем, і ми не знаємо, чи доставляють йому туди ліки чи ні, - сказав Занєвський. Він підкреслив, що в контексті того, що сталося з Алесем Пушкіним і того, що відбувається в колоніях Білорусі, все це "дуже тривожно". Він додав, що у вівторок до Почобута не пустили адвоката, хоча, як він зазначив, навіть перебуваючи в одиночній камері, ув'язнений має на це право.

Тому він закликав поширити цю інформацію. - (Я б хотів) також звернутися до влади з проханням вжити якісь дії на захист нашого колеги, щоб можна було хоча б забезпечити його ліками, це мінімум, – наголосив Занєвський.

"Ситуація складна, можна сказати критична"

За його словами, Союз поляків Білорусі намагається стежити за ситуацією, але це важко.

- Ситуація складна, можна сказати, критична, і наш обов’язок у цьому всьому - пам’ятати, говорити про це, приходити сюди і в консульство ( у Білостоці). (Потрібно – ред.) дуже голосно кричати про

цю проблему в Білорусі, виявляти свою солідарність, підтримувати політичних в’язнів, підтримувати людей, які знаходяться в Білорусі, які щодня живуть у великій небезпеці, але все одно щось робити і боротися за вільну Білорусь. - сказав Занєвський.

- Ми всі, збираючись тут, хочемо сказати, що те, що зараз відбувається, не є нормальним, - сказала президент Підляського відділення Товариства польської громади Анна Кетлінська. Вона додала, що наступна зустріч відбудеться через місяць, а наступні відбуватимуться, поки "все не повернеться до якоїмсь відносної норми".

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Autor:red.

Źródło: TVN24, PAP