Дуда: Путіна треба зупинити зараз, щоб американським солдатам не довелося проливати кров у Європі 

11 sierpnia 2023, 16:02
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Duda: jest wyraźna zapowiedź przyjęcia Ukrainy do NATO
Duda: jest wyraźna zapowiedź przyjęcia Ukrainy do NATOTVN24
wideo 2/21
TVN24Дуда: є чітке оголошення про вступ України до НАТО

"Володимир Путін мріє відновити Російську імперію.  Це потрібно зупинити зараз в Україні, щоб потім американським солдатам не довелося проливати кров для відновлення миру в Європі, як під час обох світових війн", - заявив президент Анджей Дуда в інтерв’ю, опублікованому у Washington Post.  Президент також заявив, що тиснутиме на Білий дім, щоб Україна отримала запрошення до НАТО на саміті наступного року у Вашингтоні. 

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Під час розмови з консервативним оглядачем Мареком Тіссеном з The Washington Post президента Анджея Дуду запитали, серед іншого, про те, чому американські праві - деякі з яких виступають проти допомоги Україні - повинні підтримувати її боротьбу? 

- Це дуже просто. Зараз російський імперіалізм можна зупинити дешево, тому що американські солдати не гинуть, - відповів Дуда. За його словами, Володимир Путін мріє повернути собі територію Російської імперії, і це потрібно зупинити зараз, "щоб не сталося, як у Першій і Другій світовій війнах, коли американським солдатам доводилося проливати кров і жертвувати своїми життями в Європі заради відновлення миру і свободи у світі". 

Президент заявив, що не боїться перемоги республіканців на виборах 2024 року, оскільки "безсумнівно, США чудово розуміють загрозу, яку представляє російський імперіалізм".

 Президент Дуда: українцям потрібно більше допомоги 

На запитання, чи достатньо зараз в України зброї, щоб змінити ситуацію на фронті, Дуда відповів, що хоча завдяки допомозі Заходу, зокрема Польщі, українці тепер мають більш сучасну техніку, ніж Росія, відповідь - "скоріше ні". 

- Ми знаємо це з того факту, що вони зараз не здатні вести переломний наступ проти російської армії. Одним словом, їм потрібна ще допомога, - сказав лідер. 

українських вояківMykola Kalyeniak/PAP

Анджей Дуда про ядерну загрозу з боку Росії

 Дуда також зачепив, серед іншого, питання загрози застосування Росією ядерної зброї. Він сказав, що не думає, що Кремль піде на такий крок. 

- Я вважаю, що ядерний арсенал у Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей - і не лише у владі самого Путіна. То ж потрібно більше ніж одна людина аби прийняти це рішення, - сказав президент. 

Володимир Путін у КремліPAP/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Україна хоче в НАТО. Дуда: ми будемо тиснути на Білий дім 

Коментуючи саміт НАТО у Вільнюсі та питання майбутнього України в НАТО, Дуда визнав, що сподівається, що Україна отримає більш конкретні пропозиції та запрошення. Водночас він додав, що має намір чинити тиск на адміністрацію США, щоб Київ отримав запрошення на саміт у Вашингтоні наступного року. 

- Справа не в тому, чи колись Путін та інші російські лідери перестануть хотіти керувати Україною. Вони хочуть правити світом. Питання в тому, чи варто їм дозволяти? (...) Я не думаю, що ми можемо їм це дозволити. Ми не можемо терпіти силові зміни кордонів у Європі, – сказав президент. 

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mykola Kalyeniak/PAP

Andrzej Duda
Ukraina
Rosja
NATO
Wojna w Ukrainie
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js,
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am
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pb//am
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Autor:
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mm/tok
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anw
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kgo//mm
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Autor:
red.
Źródło:
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PiS ujawnił pierwsze pytanie referendalne

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Autor:
ft/kab
Źródło:
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Autor:
momo/kab
Źródło:
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Autor:
Marta
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Źródło:
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Pobrał z Sejmu pieniądze z uwagi na trudną sytuację majątkową. Poseł z ferrari wyjaśnia

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Autor:
mb/ams
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Aktualizacja: 11 sierpnia 2023, 10:44
Aktualizacja:
Autor:
anw,kw
Źródło:
Reuters, PAP, RMF FM, CNN

W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także próby generalnej przed uroczystościami, należy spodziewać się kilkudniowych utrudnień. Największe będą na Wisłostradzie, dwóch mostach i ulicach Śródmieścia. Inaczej pojadą autobusy. W przypadku wyłączenia ruchu na mostach na trasy objazdowe zostaną skierowane również tramwaje.

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Zamkną dla ruchu Wisłostradę i dwa mosty. Na Święto Wojska Polskiego i defiladę

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Aktualizacja: 11 sierpnia 2023, 8:27
Aktualizacja:
Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP
Nie wierzą, że to Krzysztof. Tylu ludzi zabić, dzieciaka swojego?

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10 sierpnia 2023, 9:00
Źródło:
tvn24.pl
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