Дуда: Путіна треба зупинити зараз, щоб американським солдатам не довелося проливати кров у Європі 

"Володимир Путін мріє відновити Російську імперію. Це потрібно зупинити зараз в Україні, щоб потім американським солдатам не довелося проливати кров для відновлення миру в Європі, як під час обох світових війн", - заявив президент Анджей Дуда в інтерв’ю, опублікованому у Washington Post. Президент також заявив, що тиснутиме на Білий дім, щоб Україна отримала запрошення до НАТО на саміті наступного року у Вашингтоні.

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Під час розмови з консервативним оглядачем Мареком Тіссеном з The Washington Post президента Анджея Дуду запитали, серед іншого, про те, чому американські праві - деякі з яких виступають проти допомоги Україні - повинні підтримувати її боротьбу?

- Це дуже просто. Зараз російський імперіалізм можна зупинити дешево, тому що американські солдати не гинуть, - відповів Дуда. За його словами, Володимир Путін мріє повернути собі територію Російської імперії, і це потрібно зупинити зараз, "щоб не сталося, як у Першій і Другій світовій війнах, коли американським солдатам доводилося проливати кров і жертвувати своїми життями в Європі заради відновлення миру і свободи у світі".

Президент заявив, що не боїться перемоги республіканців на виборах 2024 року, оскільки "безсумнівно, США чудово розуміють загрозу, яку представляє російський імперіалізм".

Президент Дуда: українцям потрібно більше допомоги

На запитання, чи достатньо зараз в України зброї, щоб змінити ситуацію на фронті, Дуда відповів, що хоча завдяки допомозі Заходу, зокрема Польщі, українці тепер мають більш сучасну техніку, ніж Росія, відповідь - "скоріше ні".

- Ми знаємо це з того факту, що вони зараз не здатні вести переломний наступ проти російської армії. Одним словом, їм потрібна ще допомога, - сказав лідер.

українських вояків Mykola Kalyeniak/PAP

Анджей Дуда про ядерну загрозу з боку Росії

Дуда також зачепив, серед іншого, питання загрози застосування Росією ядерної зброї. Він сказав, що не думає, що Кремль піде на такий крок.

- Я вважаю, що ядерний арсенал у Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей - і не лише у владі самого Путіна. То ж потрібно більше ніж одна людина аби прийняти це рішення, - сказав президент.

Володимир Путін у Кремлі PAP/EPA/MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Україна хоче в НАТО. Дуда: ми будемо тиснути на Білий дім

Коментуючи саміт НАТО у Вільнюсі та питання майбутнього України в НАТО, Дуда визнав, що сподівається, що Україна отримає більш конкретні пропозиції та запрошення. Водночас він додав, що має намір чинити тиск на адміністрацію США, щоб Київ отримав запрошення на саміт у Вашингтоні наступного року.

- Справа не в тому, чи колись Путін та інші російські лідери перестануть хотіти керувати Україною. Вони хочуть правити світом. Питання в тому, чи варто їм дозволяти? (...) Я не думаю, що ми можемо їм це дозволити. Ми не можемо терпіти силові зміни кордонів у Європі, – сказав президент.

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Autor:red.

Źródło: PAP