«Друзі, дякуємо!» Українці пройшли маршем вулицями Варшави
Під гаслом «Друзі, дякуємо!» вулицями Варшави в неділю пройшла хода подяки українців полякам. – Кожна нагода добра, щоб подякувати полякам за цю допомогу та сердечність, – сказав посол України Андрій Дещиця.
Учасники ходи стартували з-під Сейму та попрямували в бік Замкової площі. З собою несли українські та польські прапори та транспаранти. На чолі маршу тримали банер із великим написом «ДЯКУЄМО!».
На Марш вдячності запрошував у Twitter посол України в Польщі Андрій Дещиця. "Друзі пізнаються на війні. Поляки - наші справжні друзі, які щодня воюють спільно з нами!" - написав він, оголошуючи процесію з-під Сейму вулицями Варшави "маршем подяки полякам".
«Кожний нагода добра, аби подякувати полякам»
У посольстві України в Польщі зазначили, що це марш подяки «за сердечність і допомогу, за дружбу та підтримку, виявлені нашому народу».
Серед присутніх був і посол України.
– Кожна нагода добра, аби подякувати полякам за цю допомогу та сердечність, яку вони виявили до українців, – сказав Андрій Дещиця в інтерв’ю репортеру TVN24.
На Замковій площі, де завершився марш, упродовж цілого дня проходив ярмарок українських виробів, а ввечері відбувся концерт із українськими та польськими виконавцями, серед яких Марія Бурмака, Kazka, TVORCHI та Poparzeni Kawą Trzy.
Марш дещо ускладнив рух у місті, автобуси були скеровані іншими маршрутами.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara