«Друзі, дякуємо!» Українці пройшли маршем вулицями Варшави

Під гаслом «Друзі, дякуємо!» вулицями Варшави в неділю пройшла хода подяки українців полякам. – Кожна нагода добра, щоб подякувати полякам за цю допомогу та сердечність, – сказав посол України Андрій Дещиця.

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Учасники ходи стартували з-під Сейму та попрямували в бік Замкової площі. З собою несли українські та польські прапори та транспаранти. На чолі маршу тримали банер із великим написом «ДЯКУЄМО!».

На Марш вдячності запрошував у Twitter посол України в Польщі Андрій Дещиця. "Друзі пізнаються на війні. Поляки - наші справжні друзі, які щодня воюють спільно з нами!" - написав він, оголошуючи процесію з-під Сейму вулицями Варшави "маршем подяки полякам".

"Przyjaciele, dziękujemy!". Przemarsz w Warszawie TVN24

«Кожний нагода добра, аби подякувати полякам»

У посольстві України в Польщі зазначили, що це марш подяки «за сердечність і допомогу, за дружбу та підтримку, виявлені нашому народу».

Серед присутніх був і посол України.

– Кожна нагода добра, аби подякувати полякам за цю допомогу та сердечність, яку вони виявили до українців, – сказав Андрій Дещиця в інтерв’ю репортеру TVN24.

Marsz wdzięczności "za serdeczność i pomoc, za przyjaźń i wsparcie" PAP/Marcin Obara

На Замковій площі, де завершився марш, упродовж цілого дня проходив ярмарок українських виробів, а ввечері відбувся концерт із українськими та польськими виконавцями, серед яких Марія Бурмака, Kazka, TVORCHI та Poparzeni Kawą Trzy.

Марш дещо ускладнив рух у місті, автобуси були скеровані іншими маршрутами.

Uczestnicy marszu wystartowali spod Sejmu i ruszyli w stronę placu Zamkowego PAP/Marcin Obara

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Źródło: TVN24