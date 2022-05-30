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«Друзі, дякуємо!» Українці пройшли маршем вулицями Варшави

30 maja 2022, 14:37

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

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ads//now
Źródło:
TVN24
"Przyjaciele, dziękujemy!". Przemarsz w Warszawie
"Przyjaciele, dziękujemy!". Przemarsz w WarszawieTVN24
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TVN24"Przyjaciele, dziękujemy!". Przemarsz w Warszawie

Під гаслом «Друзі, дякуємо!» вулицями Варшави в неділю пройшла хода подяки українців полякам. – Кожна нагода добра, щоб подякувати полякам за цю допомогу та сердечність, – сказав посол України Андрій Дещиця.

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Учасники ходи стартували з-під Сейму та попрямували в бік Замкової площі. З собою несли українські та польські прапори та транспаранти. На чолі маршу тримали банер із великим написом «ДЯКУЄМО!».

На Марш вдячності запрошував у Twitter посол України в Польщі Андрій Дещиця. "Друзі пізнаються на війні. Поляки - наші справжні друзі, які щодня воюють спільно з нами!" - написав він, оголошуючи процесію з-під Сейму вулицями Варшави "маршем подяки полякам".

"Przyjaciele, dziękujemy!". Przemarsz w WarszawieTVN24

«Кожний нагода добра, аби подякувати полякам»

У посольстві України в Польщі зазначили, що це марш подяки «за сердечність і допомогу, за дружбу та підтримку, виявлені нашому народу».

Серед присутніх був і посол України.

– Кожна нагода добра, аби подякувати полякам за цю допомогу та сердечність, яку вони виявили до українців, – сказав Андрій Дещиця в інтерв’ю репортеру TVN24.

Marsz wdzięczności "za serdeczność i pomoc, za przyjaźń i wsparcie" PAP/Marcin Obara

На Замковій площі, де завершився марш, упродовж цілого дня проходив ярмарок українських виробів, а ввечері відбувся концерт із українськими та польськими виконавцями, серед яких Марія Бурмака, Kazka, TVORCHI та Poparzeni Kawą Trzy.

Марш дещо ускладнив рух у місті, автобуси були скеровані іншими маршрутами.

Uczestnicy marszu wystartowali spod Sejmu i ruszyli w stronę placu Zamkowego PAP/Marcin Obara
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Autor:ads//now

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego:  PAP/Marcin Obara

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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TVN24/PAP

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Autor:
Karolina
Kowalska
Źródło:
tvn24.pl

Ratownicy górniczy zawsze schodzą pod ziemię z myślą, że idą po żywych. Na powierzchni zostają najbliżsi, pełni strachu o los ojców, mężów i braci. Z żonami ratowników, którzy zginęli podczas akcji ratunkowej w kopani Pniówek rozmawiała Małgorzata Marczok. O tym, jak powstawał jej reportaż "Schodzimy do piekła", opowiadała w niedzielę na antenie TVN24.

Dziecko rzuca się na szyję i krzyczy "tatuś nie idź". Idą, bo zawsze szukają pod ziemią żywych

Kraków

Dziecko rzuca się na szyję i krzyczy "tatuś nie idź". Idą, bo zawsze szukają pod ziemią żywych

29 maja 2022, 12:19

Kraków

Autor:
wini//rzw
Źródło:
TVN24 Kraków

Michał Przedlacki, którego reportaże z ogarniętej wojną Ukrainy pokazuje "Superwizjer" TVN, został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego. Nagrodę przyznano mu za "dziennikarską misję świadczenia prawdy o zbrodniczej inwazji Rosji na Ukrainę". Jak czytamy w komunikacie, Michał Przedlacki "jest nie tylko dokumentalistą tego, co się dzieje, ale także współuczestnikiem tej wojny", "jest z Ukraińcami w ich heroicznej obronie ojczyzny, a nam nie pozwala na zobojętnienie".

Reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego

Polska

Reporter "Superwizjera" TVN Michał Przedlacki uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego

30 maja 2022, 12:28

Polska

Autor:
mart//now
Źródło:
tvn24.pl

19-letni Maksym Łucyk, który został uwieczniony na znanym zdjęciu z innymi ukraińskimi ochotnikami na początku marca, teraz walczy w Donbasie. BBC dotarło do nastolatka, którego zdjęcie w ochraniaczach na kolana i z kałasznikowem pod pachą poruszyło wiele osób na całym świecie w początkach rosyjskiej inwazji.

Na początku marca nastoletni student Maksym Łucyk zgłosił się do walki w obronie Ukrainy. Teraz walczy w Donbasie

Świat

Na początku marca nastoletni student Maksym Łucyk zgłosił się do walki w obronie Ukrainy. Teraz walczy w Donbasie

30 maja 2022, 10:34

Świat

Autor:
mart\mtom
Źródło:
BBC

Ona zginęła w szkolnej strzelaninie, on dwa dni później zmarł na atak serca. W zbiórce internetowej dla dzieci Irmy Garcii, nauczycielki ze szkoły w Uvalde w Teksasie, i Joe Garcii, zebrano prawie 2,7 miliona dolarów. "Kochała dzieci z klasy i umarła, próbując je chronić" - napisała na stronie kampanii na GoFundMe kuzynka nauczycielki, Debra Austin.

Nauczycielka zginęła w ataku na szkołę, jej mąż zmarł na atak serca. Zbiórka pieniędzy na pomoc ich dzieciom

Świat

Nauczycielka zginęła w ataku na szkołę, jej mąż zmarł na atak serca. Zbiórka pieniędzy na pomoc ich dzieciom

30 maja 2022, 9:20

Świat

Autor:
mart//now
Źródło:
CNN

25-latka z Missouri udała się na obiad do restauracji na Florydzie. W swoim rozgrzanym samochodzie zostawiła cztery psy, które zdechły z powodu przegrzania. Kobieta została aresztowana.

25-latka zostawiła cztery psy w rozgrzanym samochodzie i poszła do restauracji. Zwierzęta nie przeżyły

Świat

25-latka zostawiła cztery psy w rozgrzanym samochodzie i poszła do restauracji. Zwierzęta nie przeżyły

30 maja 2022, 13:36

Świat

Autor:
kkow//mro
Źródło:
tvn24.pl/ Insider/ CNN

Do dwóch lat więzienia grozi 46-latkowi, który po pijanemu wsiadł za kierownicę i uderzył samochodem w ogrodzenie placu zabaw pod Gubinem (województwo lubuskie). Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem. Do rozbitego samochodu jako pierwszy podbiegł policjant po służbie, który zatrzymał kierowcę i wezwał na miejsce kolegów po fachu. 

Uderzył autem w ogrodzenie placu zabaw, miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu

Poznań

Uderzył autem w ogrodzenie placu zabaw, miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu

30 maja 2022, 14:13

Poznań

Autor:
bż//rzw
Źródło:
TVN24

W Nepalu zlokalizowano miejsce katastrofy samolotu, z którym w niedzielę utracono kontakt - przekazał rzecznik nepalskiej armii. Na pokładzie maszyny, wykonującej kurs z lotniska w Pokharze do miasta Jomsom, znajdowały się 22 osoby.

Nepal. Wojsko odnalazło wrak zaginionego samolotu. Na pokładzie były 22 osoby

Świat

Nepal. Wojsko odnalazło wrak zaginionego samolotu. Na pokładzie były 22 osoby

29 maja 2022, 9:02
Aktualizacja: 30 maja 2022, 6:18

Świat

Aktualizacja:
Autor:
momo/kab
Źródło:
Reuters, Hindustan Times, Kathmandu Post, PAP

Prokuratura Rejonowa w Łasku (woj. Łódzkie) wszczęła śledztwo w sprawie ciężkiego uszkodzenia ciała 18-letniej dziewczyny pogryzionej przez sforę psów. Do zdarzenia doszło w czwartek w miejscowości Mikołajówek.

18-latka pogryziona przez sforę kilkunastu psów. Śledztwo prokuratury, przesłuchiwani świadkowie

Łódź

18-latka pogryziona przez sforę kilkunastu psów. Śledztwo prokuratury, przesłuchiwani świadkowie

30 maja 2022, 14:01

Łódź

Autor:
pk/gp
Źródło:
TVN24

Policjanci z Międzyrzecza (Lubuskie) zatrzymali rowerzystę, który chciał skrócić sobie drogę do domu drogą ekspresową S3. Mężczyzna został ukarany mandatem 250-złotowym i odprowadzony "w asyście radiowozu" w bezpieczne miejsce.

Rowerem trasą ekspresową. "Każde przejeżdżające auto mogło doprowadzić do tragedii"

Poznań

Rowerem trasą ekspresową. "Każde przejeżdżające auto mogło doprowadzić do tragedii"

30 maja 2022, 11:51

Poznań

Autor:
eŁKa/rzw
Źródło:
TVN24

Rozmowy przywódców Unii Europejskiej, którzy spotkają się w poniedziałek, by zadeklarować dalsze wsparcie dla Ukrainy i pomóc jej odeprzeć atak Rosji, zostaną przyćmione przez brak porozumienia w sprawie nowego pakietu sankcji wobec Moskwy - przekazał Reuters. Agencja informuje, że dotarła do wstępnych wniosków ze szczytu. 

Reuters: Unia nie jest gotowa na kolejne sankcje na Rosję

Świat

Reuters: Unia nie jest gotowa na kolejne sankcje na Rosję

30 maja 2022, 7:28

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

Następstwem strzelaniny w szkole podstawowej w Uvalde, w której zginęło 21 osób, był wzrost wartości akcji producentów broni palnej - informuje portal Observer. Taki sam mechanizm zadziałał po atakach w poprzednich latach. Strzelaniny, paradoksalnie, przekładają się bowiem na wzrost sprzedaży pistoletów i karabinów.

Po strzelaninie w Uvalde wzrosła sprzedaż broni w USA. I ceny akcji jej producentów

Świat

Po strzelaninie w Uvalde wzrosła sprzedaż broni w USA. I ceny akcji jej producentów

30 maja 2022, 11:21

Świat

Autor:
kgo//az
Źródło:
Observer

W czerwcu HBO Max udostępni polskim użytkownikom kolejne nowości. Jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów, które pojawią się na platformie w przyszłym miesiącu, jest "Venom 2: Carnage" od Marvela. Już niedługo subskrybenci HBO Max będą mogli obejrzeć również spin-off Harry’ego Pottera "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnica Dumbledore’a".

Mads Mikkelsen w kinowym hicie "Fantastyczne zwierzęta: tajemnica Dumbledore’a" w czerwcu w HBO Max

Kultura i styl

Mads Mikkelsen w kinowym hicie "Fantastyczne zwierzęta: tajemnica Dumbledore’a" w czerwcu w HBO Max

30 maja 2022, 13:34

Kultura i styl

Autor:
kgo//az
Źródło:
HBO Max

Cyberprzestępcy podszywają się pod resort finansów i wysyłają SMS-y z prośbą o wypełnienie ankiety. W ten sposób chcą wyłudzić dane osobowe, kusząc zarobkiem w postaci 250 złotych za wypełnienie formularza - ostrzega CERT Polska.

Oszuści rozsyłają SMS-y i kuszą łatwym zarobkiem

Z kraju

Oszuści rozsyłają SMS-y i kuszą łatwym zarobkiem

30 maja 2022, 13:44

Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP