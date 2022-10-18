Дрон Bayraktar від Польщі для України "виготовлений і готовий до відправки". Назвали його "Марік"

18 października 2022, 22:16
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl
Sierakowski: będzie i Bayraktar, i pomoc humanitarna. Producent podwoił polską zbiórkę
Sierakowski: będzie i Bayraktar, i pomoc humanitarna. Producent podwoił polską zbiórkętvn24.pl
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tvn24.plSierakowski: będzie i Bayraktar, i pomoc humanitarna. Producent podwoił polską zbiórkę

Наш Bayraktar ​​для України виготовлено. Він уже упакований і готовий до відправки, - сказав у понеділок Славомір Сєраковський, оглядач, який організував польський збір коштів на купівлю турецького безпілотника. Він додав, що його назвали "Марік". "Бо так своє місто називають жителі Маріуполя, які мають намір повернутися після того, як його визволять", - написав він.

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Збір коштів на військовий безпілотник Bayraktar TB2 для України ініціював наприкінці червня публіцист Славомір Сєраковський ("Krytyka Polityczna"). Майже через місяць збір коштів досяг своєї мети - 22,5 млн. злотих. Тоді Сєраковський повідомив, що турецький виробник безпілотників вирішив передати машину українцям безкоштовно, не беручи коштів з польської збірки. Він підкреслив, що в цій ситуації зібрані кошти будуть передані на гуманітарну допомогу українцям. На початку вересня журналіст повідомляв, що надлишок над закладеною сумою у понад 2,3 мільйона злотих було сплачено до фонду Збройних сил України.

Дрон Bayraktar TB2 для України готовий до відправки

У понеділок організатор збірки оголосив у соцмережах, що "Байрактар ​​виготовлений, уже упакований і готовий до відправки". "Зараз триває "паперова робота" між Baykar і Міноборони України (від Міноборони України залишилося лише надіслати підтвердження)", - написав Сєраковський.

Дизайн дронаfacebook.com/SlawomirSierakowski1979

"Організовуємо транспорт - це доведеться зробити самим. З литовською збіркою проблем не було, тому що транспортом там опікувалося Міністерство національної оборони Литви", - додав він.

Сєраковський: наш Bayraktar TB2 буде називатися "Марік"

Він повідомив, що дрон вже отримав власну назву. "Мене про це запитували багато разів. Були пропозиції організувати конкурс або дати право придумати ім’я найбільшому донору. Я подумав, що ми можемо використати цю назву, щоб зробити ще щось для України. Я звернувся за пропозиціями (за посередництвом безцінної Наталії Панченко) до біженців з Маріуполя, облогу якого ми так переживали. Під час збірки ми багато разів згадували, що хочемо помститися за гекатомбу міста, яке так героїчно боронилося і яке зрівняли з землею. як жодне інше місто", - написав він.

"Наш Bayraktar ​​буде називатися "Марік"! Тому що так кажуть на Маріуполь його жителі, які мають намір повернутися після того, як його відвоюють. Тож ця назва вже намальована польською мовою з одного боку дрона та українською з іншого боку", - повідомив він.

Сєраковський про кошти допомоги українському суспільству

Сєраковський також повідомив, що "згідно з правилами, зібрані кошти можна буде почати перераховувати на допомогу українському суспільству".

"Водночас ми займалися відбором проектів українською стороною і початковий відбір вже позаду. Допомагає (колишній - ред.) посол України в Польщі Андрій Дещиця, а також лідер української громади у Польщі Женя Клімакін і Павло Мало допомагають мені в акції від самого початку", - написав журналіст у соцмережах.

Він додав, що "турецька сторона в листі, в якому заявила про безкоштовну передачу Bayraktar, залишила за собою нагляд за цим процесом, а також право представити свої проекти". "Разом відберемо найпотрібніші! З кожним із суб’єктів потрібно буде підписати угоди та передати кошти", - зазначив Сєраковський.

Bayraktar TB2 - що це за дрон?

Bayraktar TB2 - бойовий і розвідувальний літальний апарат, політ якого відбувся в 2014 році. Виробляється в Туреччині. Його довжина 6,5 метрів, розмах крил 12 метрів і вага 650 кг. Привід - один пропелер, розташований у задній частині конструкції, що приводиться в рух поршневим двигуном потужністю 100 кінських сил, здатним розганяти безпілотник приблизно до 220 км/год.

Dron Bayraktar TB2PAP

З перших днів війни в Україні Байрактари відіграють важливу роль. Українські військові регулярно публікують у мережі записи, на яких видно, як ефективними ударами турецьких безпілотників знищуються танки, БТРи, артилерійські системи та інша військова техніка агресора.

Bayraktar TB2mat. prasowe
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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/SlawomirSierakowski1979

Tagi:
Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Aktualizacja:
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