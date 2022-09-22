"Довгостроково становить ризик для режиму". Експерт Центру східних досліджень про мобілізацію в Росії

Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. - Це прямий наслідок поразок Росії в конфлікті з Україною. Український контрнаступ спричинив крах наративу Кремля про успіх спецоперації, - відзначив Марек Менкішак, керівник російського відділу Центру східних досліджень.

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У середу вранці російське державне телебачення транслювало виступ президента Росії Володимира Путіна, в якому він оголосив про негайну часткову мобілізацію в Росії.

Керівник російського відділу Центру східних досліджень Марек Менкішак сказав у четвер в інтерв’ю PAP, що рішення Путіна про мобілізацію та т.зв. анексійні референдуми є "прямим наслідком того, що Росія зазнає поразки в конфлікті з Україною". - Особливо успішний український контрнаступ у Харківській області спричинив крах кремлівського наративу про те, що ми маємо справу з успіхом спеціальної військової операції, - додав він.

Як зазначив Менкішак, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що оголошена мобілізація мала залучити 300 тисяч осіб, але указ Путіна не містить кількісних і якісних обмежень щодо призову. - Практично кожен росіянин у дуже широкому віковому діапазоні може бути призваний на службу і відправлений в Україну, - підкреслив він і додав, що сама мобілізація має пройти "без особливих труднощів", ​​зокрема через посилення покарання за дезертирство або ухилення від військової служби - до 10 років позбавлення волі.

Володимир Путін PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL MANDATORY

- Це є і буде вкрай непопулярним в Росії. Незважаючи на те, що масових протестів не очікується (...), політична ціна цієї акції для режиму є особливо ризикованою в довгостроковій перспективі, оскільки вона викличе зростаюче невдоволення не лише в суспільстві загалом, але, перш за все, також в його елітах, які боятимуться наслідків наростаючої конфронтаційної війни з боку Росії, сказав він.

Менкішак: На мою думку, ця мета не буде досягнута

Оголошення мобілізації, анексія територій і "дуже туманні погрози" Путіна щодо можливості використання Росією ядерної зброї для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності, за словами Менкішака, мають збільшити російський потенціал і мати стримуючий ефект для України та "насамперед Заходу від підтримки українського контрнаступу".

– На мою думку, ця мета не буде досягнута. Путіну не вдасться зупинити дії України і це не зменшить військову допомогу Заходу. Навпаки, ця допомога буде збільшуватися, і санкції також розширюватимуться, - підсумував експерт .Він додав, що країни Заходу не залишаться байдужими до формальної анексії українських регіонів у результаті "повністю сфальсифікованих і незаконних референдумів", що стане "черговим брутальним порушенням основ міжнародного права".

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Autor:tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl