"Достатньо вміти порахувати до 20, щоб збагнути, що це українське зерно в нас не поміститься"

19 kwietnia 2023, 17:38
Autor:
red.
Maciej Samcik o problemach z ukraińskim zbożem
Maciej Samcik o problemach z ukraińskim zbożem
TVN24
TVN24Maciej Samcik o problemach z ukraińskim zbożem

В принципі, вони нормальні, але це потрібно було зробити ще рік тому, - так сказав про нові правила транзиту українського зерна через Польщу Мацєй Самцік, фінансовий журналіст, головний редактор "Суб'єктивно про фінанси" на TVN24. Він зазначив, що ці дії прострочені на рік, і для їх виконання достатньо було простого підрахунку.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Українське зерно, яке прямуватиме через Польщу, будуть конвоювати і контролювати системою SENT, - повідомив у вівторок міністр сільського господарства Рафал Телюс.  Поставки українського зерна через Польщу опечатуватимуть електронними GPS-пломбами.  Це нові домовленості після польсько-українських консультацій.  З п'ятниці, з опівночі, буде запущено транспортування сільгосппродукції з України через Польщу.  Як повідомив міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда, буде введено положення, яке не дозволить цим товарам залишатися в Польщі, їх не можна буде вилучити з транзиту.

Польський ринок заповнений українським зерном

 Головний редактор порталу "Суб'єктивно про фінанси" Мацєй Самцік, відповідаючи на запитання про ситуацію з польським та українським зерном, зазначив, що уникнути проблеми з надлишками зерна з України - справа простої арифметики.

-- Достатньо рахувати в межах 20 і вміти додавати і віднімати, щоб знати, що це українське зерно не поміститься ні на наших складах, ні в портах.  Я вчора дивився дані про виручку PKP Cargo, головної компанії, яка возить різні речі по країні, і скільки вони перевезли зерна і сільгосппродукції - це 3 мільйони 200 тисяч тонн.  Майже на мільйон більше, ніж зазвичай.  Це зерно ми повинні мати можливість перевозити в інші порти, але питання в тому, чи зможе ця залізниця перевезти більше чи ні, – зазначив журналіст.

Про правила транспортування українського зерна, озвучені вчора міністром Робертом Телюсом, Самцік сказав, що "в принципі вони нормальні, але це потрібно було зробити рік тому".

- Закон не змінився, всі правила ті самі, питання, чому цього не зробили рік тому?  Може йдеться про те, що хтось має заробляти гроші?  Чи справа в тому, що насправді зерно мало заполонити наш ринок і ми повинні були трохи дешевше платити за хліб, незалежно від того, з якого зерна, хорошого чи поганого, він був.  Чи тому, що тепер вибухнув скандал і щоб ми всі перестали любити українців?  В основному є три варіанти, і всі вони ймовірні.  А є ще повна дурість і тотальна безвідповідальність, це варіант номер чотири, - підсумував він.

Базова інфляція зростає 20-й місяць поспіль

На питання про високу базову інфляцію в країні Гість "Встаєш і знаєш" зазначив, що ми маємо справу з "тривожною тенденцією".

- Споживання падає.  Ми витрачаємо на покупки на 10 відсотків більше, але реально, з урахуванням рівня інфляції, це на 5-6 відсотків менше, ніж минулого року, тобто купуємо менше, що теоретично має спонукати продавців припинити підвищення цін, але цього не відбувається, і це, на жаль, дуже тривожно, - сказав Самцік.

Журналіст зазначив, що існує дві причини існування високої базової інфляції та такого зростання цін.

Самцік зазначив, що хоча базова інфляція формально не враховує ціни на пальне, вони туди входять, тому що "підприємці повинні якось транспортувати цю моркву на ринок".

- Якщо у нас в країні багато енергетичних монополістів, якщо у нас дійсно централізовано регулюються ціни, то важко сказати, наскільки те, що сьогодні у нас висока базова інфляція, пов’язане з тим, що продавці жадібні, і наскільки це пов'язано з тим, що  державні компанії тримають такі ціни, що змушують трейдерів продавати нам дорого, - зазначив він.

"Боюсь, що інфляція у нас вже в головах"

Журналіст зауважив, що більшість із нас не дивують високі ціни.  "Я боюся, що у нас вже в голові інфляція", - сказав він.

- З одного боку, ми до цього звикли, а з іншого - виробники, можливо, вже вписали це в свої бізнес-моделі, і тут десять виступів президента НБП не допоможуть, - додав він.

Базова інфляція в березні 2023 року

Дані Національного Банку Польщі: у березні 2023 року інфляція без урахування цін на продукти харчування та енергоносії склала 12,3 відсотка в річному вимірі.  Річний індекс споживчих цін за аналізований період становив 16,1 відсотка.

- без урахування адміністративно регульованих цін (підлягають державному контролю) - 15,7% проти 18,1%  на місяць раніше;

 - без урахування найбільш мінливих цін - 16,0% проти 15,5%  на місяць раніше;

 - без урахування цін на продукти харчування та енергоносії - 12,3% проти 12,0% на місяць раніше;

 - так звана урізана середня, що ігнорує вплив 15 відсотків  цінового кошика з найменшою та найвищою динамікою, склалп 15,5 відсотка, порівняно з 17,0 відсотками місяцем раніше.

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Pozostałe wiadomości

Strona rządowa skłoniła się do rezygnacji z kwestionowanych rozwiązań dotyczących zmian w ustawie o radiofonii i telewizji - w tym dotyczących ustalenia kolejności programów - poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oznacza to wycofanie się rządu z kontrowersyjnych propozycji - tak zwanego lex pilot.

Koniec lex pilot. Kancelaria premiera wyjaśnia

Koniec lex pilot. Kancelaria premiera wyjaśnia

19 kwietnia 2023, 17:46
Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Do groźnej kolizji z udziałem trzech samochodów doszło na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Ogrodowej w Aleksandrowie Łódzkim. Na nagraniu z monitoringu miejskiego widać, jak jeden z pojazdów nie zatrzymuje się przed znakiem stop i wjeżdża wprost pod nadjeżdżający samochód i doprowadza do zderzenia. Chwilę później dochodzi do kolizji z kolejnym pojazdem.

Jechali z trzech stron, jeden nie zauważył stopu. Zderzyli się na środku skrzyżowania. Nagranie

Jechali z trzech stron, jeden nie zauważył stopu. Zderzyli się na środku skrzyżowania. Nagranie

19 kwietnia 2023, 17:47
Autor:
pk/tok
Źródło:
tvn24.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) zareagował na informacje o tym, że w całej Polsce urzędnicy mieliby kontrolować domy i sprawdzać, jaki jest ich stan techniczny oraz czym są ogrzewane. Jak wskazał GUNB, będzie można zamówić przegląd przewodów kominowych i inwentaryzację budynku, w wyniku których otrzyma się tak zwany uproszczony audyt energetyczny.

Czy będą masowe kontrole domów? Jest odpowiedź urzędu

Czy będą masowe kontrole domów? Jest odpowiedź urzędu

19 kwietnia 2023, 16:17
Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Bosch zainwestuje 1,2 miliarda złotych w budowę fabryki pomp ciepła w Dobromierzu (województwo dolnośląskie). W zakładzie niemieckiego koncernu do 2027 roku ma być zatrudnionych 500 osób - przekazała Grupa Bosch.

Bosch zainwestuje ponad miliard złotych w budowę fabryki w Polsce

Bosch zainwestuje ponad miliard złotych w budowę fabryki w Polsce

19 kwietnia 2023, 17:54
Autor:
kris/ToL
Źródło:
PAP

Rosyjskie "statki widmo" przygotowują możliwe działania sabotażowe na wodach wokół Danii, Szwecji, Norwegii oraz Finlandii - wynika ze wspólnego śledztwa telewizji publicznych państw nordyckich. Jak oceniono, działania floty mają być wymierzone w morskie elektrownie wiatrowe, podwodne rurociągi i kable energetyczne.

Mają przechwycone komunikaty rosyjskich "statków widmo". Ostrzegają

Mają przechwycone komunikaty rosyjskich "statków widmo". Ostrzegają

19 kwietnia 2023, 17:20
Autor:
pp/kg
Źródło:
PAP

Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock opisała w środę swoją niedawną wizytę w Chinach jako "więcej niż szokującą". Oceniła, że Pekin coraz bardziej staje się systemowym rywalem niż partnerem handlowym i konkurentem.

Odwiedziła w zeszłym tygodniu Pekin. Niektóre rzeczy były "więcej niż szokujące"

Odwiedziła w zeszłym tygodniu Pekin. Niektóre rzeczy były "więcej niż szokujące"

19 kwietnia 2023, 16:12
Autor:
ft/kg
Źródło:
Reuters

Opozycja chce wprowadzenia sankcji na rosyjski gaz LPG, którego Polska jest największym importerem spośród krajów Unii Europejskiej. Posłowie Lewicy, KO, KP-PSL oraz Polski 2050 poinformowali w środę o złożeniu w Sejmie projektu w tej sprawie. Zwrócili się przy tym do parlamentarzystów pozostałych ugrupowań, szczególnie Zjednoczonej Prawicy o jego poparcie.

"Uratujmy twarz panów Morawieckiego i Sasina". Jest projekt ustawy

"Uratujmy twarz panów Morawieckiego i Sasina". Jest projekt ustawy

19 kwietnia 2023, 16:45
Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście prowadzi śledztwo w sprawie przywłaszczenia mienia przez byłego premiera Kazimierza Marcinkiewicza. - Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów - przekazuje Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka warszawskiej prokuratury. Były premier działania śledczych nazywa "kolejną nagonką Zbigniewa Ziobry" na jego osobę.

Prokuratura sprawdza, czy były premier przywłaszczył mienie firmy. Marcinkiewicz: to kolejna nagonka

Prokuratura sprawdza, czy były premier przywłaszczył mienie firmy. Marcinkiewicz: to kolejna nagonka

19 kwietnia 2023, 17:20
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Ministrowie edukacji i nauki Polski i Izraela podpisali deklarację w sprawie spotkań młodzieży. - Potrzebujemy znakomitych relacji pomiędzy Polską i Izraelem, ale relacji, które będą przyszłościowe, a te muszą budować nasi młodzi mieszkańcy Polski i Izraela - powiedział minister Czarnek. Jego izraelski odpowiednik Jo'aw Kisz dodał, że porozumienie dotyczy tego, aby oba narody "uczyły się od siebie wzajemnie o wspólnej historii, przeszłości i wspólnie działały".

Polsko-izraelsko spotkania młodzieży. "Dwustronne i partnerskie" porozumienie

Polsko-izraelsko spotkania młodzieży. "Dwustronne i partnerskie" porozumienie

19 kwietnia 2023, 18:26
Autor:
mjz/kg
Źródło:
PAP

Pieśń partyzantów żydowskich "Zog nit kejn mol" wybrzmiała w czasie głównych obchodów 80. rocznicy powstania w warszawskim getcie. Wykonana została przez trzy chóry - dwa z Polski i jeden z Izraela. Wokaliści odśpiewali kilka wersów w języku jidysz, a następnie ich polski przekład.

Pieśń partyzantów żydowskich w jidysz wybrzmiała na obchodach rocznicy

Pieśń partyzantów żydowskich w jidysz wybrzmiała na obchodach rocznicy

19 kwietnia 2023, 15:26
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
tvn24.pl

Najważniejsza lekcja, jaka płynie z naszej historii, to: nigdy więcej - mówił w trakcie obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. - Stoję dzisiaj przed państwem i proszę o przebaczenie za zbrodnie, które Niemcy tu popełnili - podkreślił.

Prezydent Niemiec: stoję przed państwem i proszę o przebaczenie za zbrodnie

Prezydent Niemiec: stoję przed państwem i proszę o przebaczenie za zbrodnie

19 kwietnia 2023, 14:01
Autor:
akw/kg
Źródło:
TVN24, PAP

W 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie odbywają się centralne uroczystości, z udziałem między innymi prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i prezydenta Izraela Izaaka Herzoga. Wszyscy trzej na początku uroczystości pokłonili się przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie i złożyli kwiaty.

Prezydenci Polski, Niemiec i Izraela pokłonili się przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie

Prezydenci Polski, Niemiec i Izraela pokłonili się przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie

19 kwietnia 2023, 12:39
Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Tych, którzy sieją nienawiść, "J'accuse" - oskarżam - mówił były więzień Auschwitz i historyk Marian Turski. Przemawiał podczas obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. - Musimy się przeciwstawić antysemityzmowi, łamaniu praw człowieka, agresji na ziemi sąsiada, zakłamywaniu historii, nieposzanowaniu interesów i woli mniejszości - apelował Turski.

Marian Turski: mam obowiązek powtórzyć wezwanie - ludzie, nie bądźcie obojętni na zło

Marian Turski: mam obowiązek powtórzyć wezwanie - ludzie, nie bądźcie obojętni na zło

19 kwietnia 2023, 12:56
Autor:
akr/kab,kg
Źródło:
TVN24, PAP

Prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim podkreślił, że tamten zryw to symbol "determinacji i odwagi, woli walki". Zaznaczył, że uczestnicy powstania w getcie są "niegasnącym przykładem męstwa, bohaterstwa, są symbolem odwagi, godności". - Każdy, kto sieje nienawiść, kto depcze drugiego człowieka, depcze po grobach bohaterów powstania w getcie warszawskim, depcze groby pomordowanych Żydów - stwierdził.

Prezydent Duda: każdy, kto sieje nienawiść, depcze po grobach bohaterów powstania w getcie

Prezydent Duda: każdy, kto sieje nienawiść, depcze po grobach bohaterów powstania w getcie

19 kwietnia 2023, 13:16
Autor:
mjz/kg
Źródło:
TVN24, PAP

Kiedy zamykam oczy, mogę zobaczyć dzielnych bojowników powstania naprzeciwko tysięcy nazistowskich żołnierzy, którzy napłynęli jak wielka rzeka do getta, by ich unicestwić - mówił prezydent Izraela Izaak Herzog podczas oficjalnych obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Dodał, że większość bojowników nie przeżyła, ale "duch ludzki zwyciężył tutaj, na tej ziemi uświęconej krwią naszych bohaterskich braci".

Prezydent Izraela: duch ludzki zwyciężył na tej ziemi uświęconej krwią naszych bohaterskich braci

Prezydent Izraela: duch ludzki zwyciężył na tej ziemi uświęconej krwią naszych bohaterskich braci

19 kwietnia 2023, 13:56
Autor:
js/kg
Źródło:
TVN24, PAP

W wieku 59 lat zmarł Andrzej Bryjok, lekarz i były radny powiatu bieruńsko-lędzińskiego (woj. śląskie). Wcześniej o jego zaginięciu poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych żona. Przyczyny jego śmierci bada prokuratura.

Wyszedł do kościoła i nie wrócił. Dzień później znaleziono ciało lekarza i byłego radnego

Wyszedł do kościoła i nie wrócił. Dzień później znaleziono ciało lekarza i byłego radnego

19 kwietnia 2023, 16:24
Autor:
bp/tok
Źródło:
tvn24.pl, Urząd Miasta w Lędzinach

Pogranicznicy zatrzymali kampera wartego 900 tysięcy złotych. Poszukiwanym autem, na zamknięte przejście graniczne w Gronowie (woj. warmińsko-mazurskie), przyjechał obywatel Niemiec. Zrobił to omyłkowo, bo planował przekroczyć granicę w pobliskich Grzechotkach.

Pomylił przejścia graniczne. Stracił samochód za 900 tysięcy złotych

Pomylił przejścia graniczne. Stracił samochód za 900 tysięcy złotych

19 kwietnia 2023, 14:50
Autor:
ng/
tam
Źródło:
WMOSG

Siedemnastoletnia Erica Vicente z Portugalii miała na sobie tylko bikini, gdy wiatr porwał deskę, na której pływała, na otwarte wody oceanu. Odnaleziono ją po 22 godzinach, ok. 40 kilometrów od miejsca zaginięcia - informuje CNN. Dziewczyna początkowo miała objawy silnej hipotermii, ale jej stan szybko się poprawił.

Wiatr porwał 17-letnią surferkę. Dobę później znaleziono ją 40 kilometrów od brzegu

Wiatr porwał 17-letnią surferkę. Dobę później znaleziono ją 40 kilometrów od brzegu

19 kwietnia 2023, 17:49
Autor:
kgo//am
Źródło:
CNN Portugal

Rzeszowski ratusz przygotował pismo skierowane do tamtejszego sądu okręgowego z prośbą o włączenie się w akcję usuwania szczurów, pojawiających się na głównym placu miasta. Siedziba Sądu Okręgowego w Rzeszowie mieści się w Zamku Lubomirskich, a pod jego murami mają żyć gryzonie.

Szczury panoszą się w centrum miasta. Miasto prosi o pomoc sąd

Szczury panoszą się w centrum miasta. Miasto prosi o pomoc sąd

19 kwietnia 2023, 15:03
Autor:
wini/tam
Źródło:
PAP, tvn24.pl

O kolejnym kroku naukowców w stronę opracowania skutecznej i odwracalnej metody antykoncepcji dla mężczyzn poinformowali na łamach czasopisma "Nature Communications" akademicy z Washington State University, którzy prowadzą badania na tym polu.

Krok w stronę męskiej antykoncepcji. Innowacyjna metoda ma być nie tylko skuteczna, ale i odwracalna

Krok w stronę męskiej antykoncepcji. Innowacyjna metoda ma być nie tylko skuteczna, ale i odwracalna

19 kwietnia 2023, 15:43
Autor:
jdw//am
Źródło:
PAP, Nature Communications

Inflacja w Unii Europejskiej w marcu 2023 roku spadła do 8,3 procent rok do roku wobec 9,9 procent w lutym. Najmocniej ceny wzrosły na Węgrzech, które w niechlubnej klasyfikacji wyprzedzają Łotwę - wynika z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. Polska znalazła się tuż za podium tego zestawienia. Tempo wzrostu cen przyspieszyło jedynie w przypadku dwóch krajów.

Inflacja w Unii Europejskiej hamuje. Dwa kraje na liście wyjątków

Inflacja w Unii Europejskiej hamuje. Dwa kraje na liście wyjątków

19 kwietnia 2023, 11:57
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Luiz Inacio Lula da Silva powiedział, że jego rząd potępia naruszenie terytorium Ukrainy. Wtorkowa wypowiedź prezydenta Brazylii była zaskoczeniem. Wcześniej twierdził bowiem, że "wojna wybuchła w wyniku decyzji podjętych przez dwa państwa", wzywał Unię i USA, by "przestały zachęcać Ukrainę" do walki.

Prezydent Brazylii zmienił zdanie w sprawie wojny w Ukrainie

Prezydent Brazylii zmienił zdanie w sprawie wojny w Ukrainie

19 kwietnia 2023, 8:05
Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP

Środa jest 420. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ukraińscy żołnierze prowadzą obecnie aktywne akcje szturmowe na froncie i są to również działania kontrofensywne – powiedziała wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar zaznaczając jednocześnie, że szczegóły nadchodzących głównych działań kontrofensywnych oraz ich data pozostają tajne. Malar poinformowała także, że Rosjanie atakują głównie na czterech kierunkach na wschodzie Ukrainy: bachmuckim, marjinskim, awdijiwskim i łymańskim. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska armia: siły zbrojne już prowadzą działania kontrofensywne

Ukraińska armia: siły zbrojne już prowadzą działania kontrofensywne

19 kwietnia 2023, 5:08
Aktualizacja: 19 kwietnia 2023, 16:11
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Przed wybuchem powstania w getcie przebywało około 50 tysięcy cywilów, którzy nie mieli szans na przeżycie. - Podjęli decyzję, że nie opuszczą getta. Nie dadzą się zapędzić na Umschlagplatz, wywieźć do obozu zagłady w Treblince, tylko stawią opór. I ten ich opór cywilny, ludzi, którzy nie mieli broni, którzy chowali się w bunkrach, jest dowodem skrajnego bohaterstwa - ocenił dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński.

"Opór cywilny, ludzi którzy nie mieli broni, jest dowodem skrajnego bohaterstwa"

"Opór cywilny, ludzi którzy nie mieli broni, jest dowodem skrajnego bohaterstwa"

19 kwietnia 2023, 17:09
Autor:
katke/b
Źródło:
tvnwarszawa.pl
"Kogo pani tam ma? Wszystkich. Wszyscy, którzy tam są, są moi"

"Kogo pani tam ma? Wszystkich. Wszyscy, którzy tam są, są moi"

19 kwietnia 2023, 11:58
Estera
Flieger
Autor:
Estera
Flieger
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim IPN otworzył wystawę "Prosimy Cię, Boże, o walkę krwawą…". - Mieli odwagę, aby wzniecić pierwsze w okupowanej przez Niemców Europie wielkomiejskie powstanie ludności żydowskiej - powiedział prezes IPN dr Karol Nawrocki na stołecznym skwerze Hoovera.

"Prosimy Cię, Boże, o walkę krwawą…"

"Prosimy Cię, Boże, o walkę krwawą…"

19 kwietnia 2023, 12:20
Autor:
pop
Źródło:
PAP
Tajemnica skrzyni numer cztery

Tajemnica skrzyni numer cztery

19 kwietnia 2023, 6:02
Klaudia
Ziółkowska
Autor:
Klaudia
Ziółkowska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała podjęcie działań zapobiegawczych w sprawie obowiązujących zasad handlu zbożem z Ukrainy. Taka informacja znalazła się w odpowiedzi na list Polski, Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii w sprawie importu produktów ze Wschodu. O szczegółach mówiła w środę rzeczniczka KE Danna Spinant.

Szefowa Komisji Europejskiej odpowiedziała na list pięciu krajów, w tym Polski

Szefowa Komisji Europejskiej odpowiedziała na list pięciu krajów, w tym Polski

19 kwietnia 2023, 12:37
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, Reuters, PAP

Podczas wtorkowej konferencji minister rolnictwa Robert Telus ogłosił, że transporty ukraińskiego zboża będą monitorowane, a do tego zabezpieczone elektronicznymi plombami z systemem GPS. Zapowiedź plomb nie jest nowa. O tym samym mówił poprzedni szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk po spotkaniu z ministrem rolnictwa Ukrainy, które odbyło się półtora miesiąca temu.

Miały być sposobem na ukraińskie zboże. Obietnica plomb wraca jak bumerang

Miały być sposobem na ukraińskie zboże. Obietnica plomb wraca jak bumerang

19 kwietnia 2023, 13:34
Autor:
JW/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

W 2018 roku wicepremier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński obiecywali, że po wygranych wyborach PiS zadba o uczącą się i niepracującą młodzież, wprowadzając dla niej bon 500 złotych na zajęcia sportowe i kulturalne. Po pięciu latach obietnica ta pozostaje niezrealizowana, a materiały z rządowych prac nad tym projektem trafiły do archiwum KPRM.

Obietnice minus. Bonu na kulturę dla młodzieży nie ma i raczej już nie będzie

Obietnice minus. Bonu na kulturę dla młodzieży nie ma i raczej już nie będzie

19 kwietnia 2023, 11:54
Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Franciszek wyraził wdzięczność dziennikarzom "za nieustanne wysiłki na rzecz promowania przejrzystości, przywrócenia godności i nadziei ofiarom nadużyć". Przesłanie zawarte zostało w liście napisanym w jego imieniu przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina na spotkanie z okazji 20. rocznicy przyznania Pulitzera dla zespołu "Spotlight" za ujawnienie skandalu pedofilskiego w bostońskim kościele.

Papież do dziennikarzy: ufam, że pomożecie rzucić dalsze światło na plagę nadużyć, aby wykorzenić to głębokie zło

Papież do dziennikarzy: ufam, że pomożecie rzucić dalsze światło na plagę nadużyć, aby wykorzenić to głębokie zło

19 kwietnia 2023, 11:29
Autor:
akr
/ prpb
Źródło:
Agencja SIR

Warner Bros. Discovery zaprezentowało swoją platformę streamingową Max. Zadebiutuje ona oficjalnie w USA 23 maja. Max połączy produkcje dostępne w HBO Max, uniwersum komiksowych superbohaterów DC, świat Harry'ego Pottera, bogatą i wciąż rosnącą ofertę programów dla dzieci oraz najlepsze w swych kategoriach programy poświęcone jedzeniu, mieszkaniu, lifestyle'owi, a także dokumenty. Wraz z zaprezentowaniem platformy Max, Warner Bros. Discovery ogłosiło stworzenie nowej serii o przygodach Harry'ego Pottera, której producentką wykonawczą będzie sama J.K. Rowling. Powstanie też kolejny po "Rodzie smoka" prequel kultowej już "Gry o tron".

Max. Nowa platforma łącząca HBO Max i Discovery+ zaprezentowana

Max. Nowa platforma łącząca HBO Max i Discovery+ zaprezentowana

12 kwietnia 2023, 23:41
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Można już zgłaszać kandydatów do tegorocznego plebiscytu Medal Wolności Słowa organizowanego przez Fundację Grand Press. Gala ogłoszenia laureatów odbędzie się 30 sierpnia.

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

Medal Wolności Słowa 2023. Można zgłaszać kandydatów

18 kwietnia 2023, 8:25
Autor:
red.
Źródło:
Fundacja Grand Press

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl