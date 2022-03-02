Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

Добровільна пожежна команда з району Домбрівка Мала надала для українських вогнеборців легку пожежну машину. Загалом із Сілезії в Україну виїде 10 автомобілів. Також завершено збір пожежної техніки для наших сусідів, атакованих у четвер Росією. По всій Польщі збирають пожежну техніку для України.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Державна пожежна служба Катовіце завершила збір протипожежного спорядження для вогнеборців з України, які здійснюють рятувальні операції в умовах військових нападів на свою країну. За даними Сілезької Державної Пожежної Служби, зібране обладнання, зокрема: 80 насосних агрегатів і мотопомп, понад дві тисячі пожежних рукавів, понад дві тисячі комплектів спеціального одягу, 70 медичних сумок. Обладнання приготовується до транспортування.

Друзі Добровольчої Пожежної Частини в Домбрівці Малій у Катовіцях разом із місцевою владою Катовіце передали, окрім обладнання, легкий пожежний автомобіль для українських пожежників.

– Це була наша ініціатива, бо в списку зібраної техніки не було автомобілів. Автомобіль належав місцевій владі. Ми звернулися до міської влади, і вони погодилися на передачу. У понеділок його забрали, – розповідає Давід Дурал, президент Добровільної пожежної охорони в Домбрівці Малій.

Наш підрозділ спільно з містом Катовіце - офіційним профілем міста вирішили передати легкий пожежний автомобіль для українських пожежників, які з особливим ризиком для життя допомагають всім тим, хто потребує допомоги під час бойових дій. Сьогодні в Україну їде наш 329s22. Нехай автомобіль служить їм у ці важкі часи.

Крім того, вчора ми також передали засоби індивідуального захисту та засоби пожежогасіння.

За словами речниці Державної пожежної служби Катовіце Анети Голембьовської, сілезькі вогнеборці передадуть Україні 10 пожежних машин, у тому числі сім із підрозділів Добровольчої пожежної частини.

Автомобіль із Домбрівки Малої рідко використовували на пожежах. – Його використовувала пошуково-рятувальна група з собаками, але також не дуже часто, бо у них є приватні автомобілі. Пожежники використовували його для транспортування людей на противірусну вакцинацію. Він п’ятимісний, але в нього є і бак на двісті літрів. Він може гасити пожежі в міських будівлях, де є вузькі вулиці і важко керувати важким авто, – пояснює Дурал.

Autor:red.

Źródło: TVN24