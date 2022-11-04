Допомога для біженців на суму 1,5 мільйона злотих. Гроші на подарунки зібрали лютерани

Подарунки для біженців з України вартістю близько 1,5 мільйона злотих надійшли до муніципального складу в Кракові. Кошти на закупівлю найнеобхідніших речей збирали лютеранські церкви майже зі ста країн. Пакунки включали, серед іншого, миючі засоби та продукти харчування. Тепер продукти будуть роздавати біженцям. – Це певною мірою підготовка до зими, – зізнався в інтерв’ю кореспонденту TVN24 священник євангельсько-аугсбурзької парафії в Кракові отець Лукаш Остружка.

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Міський склад у Кракові збагатився на сотні пакунків із подарунками для біженців з України. Допомогу на загальну суму 1,5 мільйона злотих зібрали лютерани з 99 країн, у яких діє Всесвітня лютеранська федерація.

Подарунки для біженців з України в Кракові

У коробках знаходяться речі першої необхідності, зокрема продукти харчування та засоби гігієни. Подаровані продукти видаватимуть гостям з України у двох пунктах Кракова: на вул. Дашинського 16 та Новака-Єзьоранського 1.

Подарунки для біженців з України вартістю близько 1,5 мільйона злотих надійшли до муніципального складу в Кракові TVN24

- Це результат нашої міжнародної співпраці. Всесвітня лютеранська федерація, тобто 149 церков у майже ста країнах світу, звернулась до нас із пропозицією про співпрацю і завдяки коштам, які лютеранські церкви зібрали, ми мали можливість придбати та доставити на склад поточну допомогу для біженців. Це миючі засоби, їжа, а також вода, молоко - тобто базові речі, які видають біженцям, які прибувають до Кракова, - сказав журналісту TVN24 Матеуш Плосконка з департаменту соціальної політики та охорони здоров’я краківського магістрату.

Лютерани - біженцям. "Підготовка до зими"

Лютерани наголошують, що розпочата співпраця є відповіддю на поточну гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні.

- Євангельсько-аугсбурзька парафія в Кракові пов’язана зі Всесвітньою лютеранською федерацією, яка, побачивши проблему біженців у Польщі, пов’язану з війною в Україні, вирішила збирати дари і діяти в цій сфері на благоі біженців, - підкреслив у інтерв’ю кореспонденту TVN24 отець Лукаш Остружка, парох Краківської парафії.

Подарунки для біженців з України вартістю близько 1,5 мільйона злотих надійшли до муніципального складу в Кракові TVN24

Священнослужитель зазначив, що парафія долучилася до допомоги біженцям із самого початку війни. Вони створили в столиці Малопольщі центр розміщення гостей з України, який одночасно може прийняти сто осіб.

- Ця допомога дуже різнобічна. Вона полягає, зокрема, в тому, що Всесвітня лютеранська федерація організувала виплату коштів від ООН безпосередньо біженцям. Вона підтримує проекти, які здійснюють парафії, наприклад, наш центр розміщення. А тепер пожертвувала 1,5 мільйона злотих на придбання речових подарунків (...). Це певним чином підготовка до зими, якої ми всі трохи боїмося, - зізнався отець Остружка.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP, TVN24