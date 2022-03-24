Допомога біженцям з України. Професор Мацєй Дущик: це абсолютний феномен національного піднесення поляків

Професор Мацєй Дущик з Центру міграційних досліджень Варшавського університету розповів про допомогу біженцям з України в «Rozmowie Piaseckiego». Відзначив, що «поляки роблять чудову роботу». При цьому зауважив, що "медовий місяць ось-ось закінчиться". - Ми повинні це знати. Те, що ми зробили домашнє завдання, що ми маємо у вікторині п’ятірку як нація, ще не означає, що ми склали іспит у кінці навчального року, - сказав він.

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З початку нападу Росії на Україну, за даними Прикордонної служби до Польщі прибуло понад 2,1 мільйона біженців. Професор Мацєй Дущик з Центру міграційних досліджень Варшавського університету, на запитання, чи можна сказати, що Польщі це вдалося, сказав, що «коли розмовляє зі своїми друзями з різних країн і розповідає їм про цю ситуацію, він дуже часто каже, що пишається нашою нацією, що він поляк, бо ми робимо чудову роботу».

– Поляки роблять чудову роботу, але пам’ятаймо, що робимо її як громадянське суспільство. Це було дивовижно, без нічого, без жодного поштовху ззовні, 24 лютого сотні тисяч поляків побачили по телевізору, що відбувається, поспілкувалися зі знайомими, і з’явилося просте рішення. Чоловік сказав дружині: слухай, вони втікають, ми беремо, - підкреслив Дущик.

На його думку, прийняття біженців у Польщі це «абсолютний феномен». – Гадаю це опишуть не лише в міграційній літературі, а й соціологічній та психологічній. Яким чином у нації, що налічує понад 38 мільйонів, раптом, у якийсь момент зникли будь-які образи на українців, а вони прецінь 23 лютого ще були, і в такому масштабі вдалося отримати допомогу, - сказав проф. Дущик.І додав, що «медовий місяць вже закінчується». – Ми повинні усвідомити це. Те, що ми зробили домашнє завдання, що маємо п’ятірку у вікторині як нація, ще не означає, що ми склали іспит у кінці навчального року, - відзначив він.

Професор Дущик: нам дуже багато чого бракує

На думку Дущика «нам дуже багато чого бракує». – Те, що ми охопили так звані базові потреби, оскільки суспільство відгукнулось, не означає, що ми вирішили проблему. Ключовим увесь час залишається питання житлової інфраструктури. Ми бачимо, що відбувається з цінами оренди квартир у у великих містах, бачимо, що відбувається в тих центрах, які прийняли (біженців – ред.). Там ліжко біля ліжка, - зазначив.

За його словами, «значній частині пансіонатів та готелів, які зараз надають допомогу, бо був мертвий туристичний сезон, доведеться щось зробити, бо треба буде заробляти».

- Насправді ми ще не вирішили проблему, і свистати всіх нагору! Ми ще не можемо просурмити перемогу, - підкреслив він.

Він також зауважив, що у нас немає таборів, у нас є пункти тимчасового перебування. Відзначив, що "працювати за стандартами, за якими ці осередки функціонують зараз, це напрошуватися на дуже серйозні проблеми».

Волонтер допомагає біженцям на залізничному вокзалі Катовіце Zbigniew Meissner/PAP

– Пора подумати про такі пункти тимчасового перебування, які забезпечать приватність. Це зробити дуже легко. Це так звані модульні будинки, а також великі зали в яких поставлено намети чи бокси, - сказав він. Додав, що вони дають елементарну приватність.

Дущик зазначив, що «коли у біженців проходить травма, вони повертаються до певної реальності, але увесь час мають проблеми з призвичаєнням».

- Інколи їм потрібно вимкнути світло. Вони зараз не можуть вимкнути світло в цих місцях. Їм потрібно забезпечити місце, де вони зможуть вимкнути світло, – підкреслив.

Професор Дущик: за моїми підрахунками маємо зараз в Польщі 1,2 - 1,3 мільйони біженців від війни.

На запитання, скільки людей із хвилі біженців може бути в Польщі зараз, Мацєй Дущик сказав, що оцінює кількість українців, які є біженцями від війни, тобто прибули після 24 лютого, у 1,2-1,3 мільйони. На запитання, куди виїхали близько 700-800 тисяч - на Захід, чи повернулися в Україну, він відповів, що переважно на Захід.

– Але маємо і приріст повернень. Вчора остання статистика Прикордонної служби показала відтік 10 тисяч осіб. Це вже не ті, хто повернувся аби стати солдатом, це вже повернення різного типу. Деякі люди просто не пристосувалися взагалі. Подзвонили на захід України, їм сказали: слухайте, у нас мир, приїжджайте, повертайтеся, і ці люди повертаються, – сказав він.

Проф. Дущик додав, що ми не знаємо, яким буде розвиток війни в Україні і скільки людей в кінцевому підсумку захоче дістатися до Польщі в наступних можливих хвилях.

За його словами, згідно з одним із сценаріїв «у нас повномасштабна війна, яка однак не охоплює цілу територію України, що означає, що маємо так званих внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які тікають зі сходу, але не виїжджають за кордон».

Він повідомив, що «поблизу Львова, Івано-Франківська та Луцька, за нашими підрахунками, їх близько 600-700 тисяч (переселенців – ред.), але статистика Управління верховного комісара ООН у справах біженців каже, що внутрішньо переміщених осіб є аж 6 мільйонів. Виходить що за цей час покинути свої домівки мали б 10 мільйонів, або чверть українського населення, переважно жінки з дітьми».

Profesor Duszczyk: szacuję, że obecnie w Polsce jest 1,2 - 1,3 miliona uchodźców wojennych TVN24

- Тут вже абсолютно (маємо справу - ред.) з гуманітарною катастрофою, - додав він. Він відзначив, що Україна як держава, увесь час ефективно дає собі раду з біженцями за допомогою різних організацій з усього світу.

- Якщо ситуація там не погіршиться, можна очікувати, що кількість людей, які переїздитимуть до Польщі утримається на рівні 20-30 тисяч, а з цим ми спокійно справимося. – відзначив науковець.

Дущик про освіту українських дітей та вихід жінок на ринок праці

Мацєй Дущик у «Розмові Пясецького» сказав, що «за оцінками, у Польщі на тимчасовій основі можна розумно та відповідально інтегрувати максимум 800 тис. біженців».

– Йдеться про те, щоб діти пішли до школи, отримали можливу підтримку, щоб вони могли навчатися за українською програмою за погодженням з Міністерством освіти України. Щоб жінки вийшли на ринок праці, - додав він.

Зазначив, однак, що потрібно «пам’ятати про невідповідність кваліфікації».

– Не все так просто, якщо поглянути які вакансії є на польському ринку праці. Що буде з польським ринком праці через три місяці чи півроку, ми теж не знаємо, – додав він.

На запитання, чи можуть жінки, які приїхали сюди з дітьми, взагалі думати про вихід на ринок праці, чи їм потрібно зосередитися на турботі про дітей, він відповів, що «уряду з обмірковуванням цього запізнився на тиждень або й на два».

Проф.Дущик зауважив, що днями представники Міністерства освіти і науки заявили, що «більшість дітей підуть або до польських, або до підготовчих класів». Додав, що зараз є "постанова, яка говорить, що українські діти в Польщі можуть навчатися дистанційно відповідно до української шкільної програми". «Можна сказати – нарешті», – додав він.

Дущик відзначивв, що якби ми частково визнали кваліфікацію українських вчителів, що вони можуть навчати українських дітей у Польщі, то вони б подбали певним чином про дітей, а жінки, які знаходяться у центрах тимчасового перебування, могли б вийти на роботу.

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Autor:red.

Źródło: TVN24