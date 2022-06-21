Дональд Туск на Форумі експертів перед самітом НАТО: ми хочемо підтримати польську владу в її зусиллях посилити відданість Заходу Україні

Лідер Громадянської платформи Дональд Туск заявив у понеділок під час Форуму експертів перед самітом НАТО в Мадриді, що консенсус щодо Росії, російської агресії проти України та розширення НАТО та Європейського Союзу в Польщі практично досягнутий. Він додав, що це щось безцінне і цим варто скористатися. Він закликав уряд використати рекомендації форуму.

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У понеділок екс-прем’єр-міністр Дональд Туск разом із політиками ГП, зокрема колишнім главою міністерства національної оборони Томашем Семоняком та екс-керівником міністерства закордонних справ Радославом Сікорським, а також військовими, дипломатами та експертами з питань безпеки взяв участь у Форумі експертів "Як посилити безпеку Польщі? Рекомендації на саміт НАТО".

- Ми хотіли б максимально ефективно допомогти польським представникам на зустрічі в Мадриді. Навіть якщо наші вимоги можуть здатися надмірними - хоча це не вперше в історії цього регіону, - я закликаю владу та польських представників у Мадриді використати пропозицію опозиції та нашу добру волю. Ми хочемо підтримати польську владу в її зусиллях посилити відданість Заходу Україні, перемозі і миру, а також Польщі та цілому регіону, - звернувся Туск.

Лідер ГП сказав, що в Польщі немає поділу щодо Росії, російської агресії проти України та розширення НАТО та Європейського Союзу. - Це щось, гадаю не лише з мого погляду, абсолютно неоціненне - що консенсус з цих питань фактично повний, і цим варто було б скористатися, - відзначив Туск. Він повідомив, що розроблені на експертному форумі рекомендації будуть направлені владі, яка представлятиме Польщу в Мадриді.

Дональд Туск взяв участь у форумі експертів PAP/Rafał Guz

Туск про завдання Польщі

На думку Туска завдання Польщі на саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня полягає, насамперед, в тому, щоб переконати Захід активніше залучитися до підтримки України, а також розширити такі організації, як НАТО та Європейський Союз за рахунок інших країн, таких як Україна чи Молдова, а в подальшій перспективі, серед інших - Грузія.

- Ми рідко згадуємо слова з преамбули Північноатлантичного договору, які завжди мають бути в голові тих, хто вирішуватиме питання про допомогу Україні та її масштаби: "Сторони цього договору налаштовані захищати свободу, спільну спадщину і цивілізації своїх націй, засновані на принципах демократії, свободи та особистості та верховенства права", - зазначив лідер Громадянської платформи.

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Autor:red.

Źródło: PAP