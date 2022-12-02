"До українських дипломатичних установ надійшли закривавлені посилки". Два з них знаходяться в Польщі

2 grudnia 2022, 18:51
Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Ukraińskie placówki dyplomatyczne w sześciu krajach otrzymały zakrwawione przesyłki z oczami zwierząt
Ukraińskie placówki dyplomatyczne w sześciu krajach otrzymały zakrwawione przesyłki z oczami zwierząt
TVN24
TVN24Ukraińskie placówki dyplomatyczne w sześciu krajach otrzymały zakrwawione przesyłki z oczami zwierząt

Посольства та консульства України в шести країнах отримали закривавлені пакунки, в яких виявили очі тварин, - повідомив у п'ятницю речник Міністерства закордонних справ у Києві Олег Ніколенко. Дві з цих установ знаходяться в Польщі.

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"Після теракту в Іспанії посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства в Неаполі та Кракові, консульство в Брно отримали закривавлені посилки. У посилках були очі тварин", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у п'ятницю у Facebook.

"Ми аналізуємо сенс цього повідомлення"

Він додав, що пакунки були просякнуті "речовиною характерного кольору" та мали характерний запах. "Ми аналізуємо сенс цього повідомлення", - сказав речник. У записі він також повідомив, що був розгромлений вхід до квартири посла у Ватикані, а посольство в Казахстані отримало неправдиве повідомлення про закладений вибуховий пристрій.

Натомість посольство України в США отримало листа з фотокопією статті з критикою України. Як і більшість інших конвертів, цей лист надіслано з однієї з європейських країн, - зазначив речник.

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Кулеба: йде добре спланована кампанія терору і залякування

"У нас є підстави вважати, що триває добре спланована кампанія терору та залякування українських посольств і консульств", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, цитований у записі.

- Не в змозі зупинити Україну на дипломатичному фронті, вони намагаються залякати нас. Однак відразу можу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі будемо ефективно працювати для перемоги України, - додав він.

Згідно з повідомленням, українська сторона співпрацює з правоохоронними органами інших держав для розслідування обставин усіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. Згідно з наказом міністра, в усіх посольствах і консульствах України посилено заходи безпеки.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

Ukraina
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