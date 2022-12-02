"До українських дипломатичних установ надійшли закривавлені посилки". Два з них знаходяться в Польщі
Посольства та консульства України в шести країнах отримали закривавлені пакунки, в яких виявили очі тварин, - повідомив у п'ятницю речник Міністерства закордонних справ у Києві Олег Ніколенко. Дві з цих установ знаходяться в Польщі.
"Після теракту в Іспанії посольства в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральні консульства в Неаполі та Кракові, консульство в Брно отримали закривавлені посилки. У посилках були очі тварин", - написав речник МЗС України Олег Ніколенко у п'ятницю у Facebook.
"Ми аналізуємо сенс цього повідомлення"
Він додав, що пакунки були просякнуті "речовиною характерного кольору" та мали характерний запах. "Ми аналізуємо сенс цього повідомлення", - сказав речник. У записі він також повідомив, що був розгромлений вхід до квартири посла у Ватикані, а посольство в Казахстані отримало неправдиве повідомлення про закладений вибуховий пристрій.
Натомість посольство України в США отримало листа з фотокопією статті з критикою України. Як і більшість інших конвертів, цей лист надіслано з однієї з європейських країн, - зазначив речник.
Кулеба: йде добре спланована кампанія терору і залякування
"У нас є підстави вважати, що триває добре спланована кампанія терору та залякування українських посольств і консульств", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, цитований у записі.
- Не в змозі зупинити Україну на дипломатичному фронті, вони намагаються залякати нас. Однак відразу можу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі будемо ефективно працювати для перемоги України, - додав він.
Згідно з повідомленням, українська сторона співпрацює з правоохоронними органами інших держав для розслідування обставин усіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. Згідно з наказом міністра, в усіх посольствах і консульствах України посилено заходи безпеки.
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Źródło: PAP