Діти відправили солдатам листівки, один із них подякував їм. «Вони як додатковий бронежилет»

Діти з дитячого садка №86 у Лодзі написали листівки з привітаннями та побажаннями для українських воїнів, які воюють на фронті. На дитячі вітання відповів один із військовослужбовців – у записаному відео. - Дякую польським дітям за ці чудові малюнки. Реально для солдатів це буде ще один бронежилет, - каже чоловік. Картки з Лодзі передали солдатам, які воюють у районі Донецька та Харкова.

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Це Кароліна Новицька-Ткачик, волонтер гурту «Копер допомагає», вигадала написати вітальні листівки та відправити їх солдатам, які воюють в Україні. В інтерв'ю кореспондентові TVN24 Петру Боровському вона підтвердила, що карти вже дійшли до Львова.

- Ми отримали інформацію від нашого знайомого рятувальника, що картки вже прибули до Львова, думаю, вони будуть переправлені далі в Україну, в район Харкова та Донецька, і обов'язково будуть надіслані бійцям, - сказала Новицька-Ткачик.

Дошкільнята з Лодзі писали вітальні листівки для українських воїнів TVN24

Український солдат подякував дошкільнятам

Солдат з України, який також є фельдшером, записав та відправив відео-подяку дошкільнятам із Лодзі. - Дякую польським дітям за ці чудові малюнки. Справді для солдатів це буде ще один бронежилет (жилет – ред.) – сказав солдат.

Заступник директора дитсадка Анета Блащик каже, що акція була спонтанною і, як виявилося, дітям дуже сподобалася. – Їм весело, але вони знають, що посил фантастичний, що ці листівки долетять кудись далеко від їхніх героїв, бо українці – їхні герої, – переконана Блащик.

Волонтер: урок для дітей

Волонтер гурту «Копер допомагає» Кароліна Новицька-Ткачик наголосила, що такі акції призначені для дітей, тобто, урок патріотизму. - Діти роблять це від душі, вони знають, що можуть допомогти таким чином, і наслідують дорослих, які допомагають Україні. Для них це добрий урок виховання, патріотизму та демократії, - сказала вона.

І додала, що відповідь українського солдата є найбільшим подарунком для дошкільнят. - Дуже добре, що знайшли час нам відповісти. Відповідь у вигляді відеоролика для дітей буде найбільшим подарунком та найбільшою вдячністю, яку вони могли собі уявити, – сказала волонтер.

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Autor:tvn24.pl

Źródło: TVN24 Łódź