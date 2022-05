Діти відправили солдатам листівки, один із них подякував їм. «Вони як додатковий бронежилет»

czytaj dalej

Walka Ukraińców z rosyjskimi siłami trwa 82. dobę. Eksperci z amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojna oceniają, że wojska rosyjskie prawdopodobnie zrezygnowały z zamiaru okrążenia na dużą skalę jednostek ukraińskich na terenach od Doniecka do Iziumu i koncentrują się na całkowitym zajęciu obwodu ługańskiego. Dodają, że Rosjanie prawdopodobnie będą traktować priorytetowo bitwę o Siewierodonieck. Ukraińska armia odniosła symboliczny sukces w kontrofensywie we wschodnim rejonie Charkowa, zbliżając się do granicy z Rosją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że chce "utrzymać maksymalną uwagę świata na Ukrainie". W tym celu planuje przemawiać przed parlamentami krajów Afryki i Azji. Relacja na żywo w tvn24.pl.