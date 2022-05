Дітей біженців можна записати до дитячих садків і ясел, як і польських дітей. Але чи можна?

czytaj dalej

W wybuchach metanu na kopalni Pniówek zginęło dziewięciu górników, kolejnych siedmiu zostało pod ziemią, są uważani za zaginionych. Związkowcy twierdzą, że tych ludzi w ogóle nie powinno tam być z uwagi na wysoką temperaturę. Górnik w rozmowie z reporterem TVN24 powiedział, że są zmuszani do wydłużania czasu pracy. - Jakbyś odmówił, to zostaniesz wyrzucony po prostu, gdzieś cię dadzą do tyłu, do czyszczenia, do łopaty, i zarobisz 1000 - 1500 złotych mniej - stwierdził.