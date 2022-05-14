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Державні Ліси хочуть відібрати у росіян центр на Зегжинському водосховищі. Вони подають до суду

14 maja 2022, 7:13

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvnwarszawa.pl
Lasy Państwowe wypowiedziały Rosjanom umowę dzierżawy nieruchomości nad Zalewem Zegrzyńskim
"Fakty" TVNLasy Państwowe wypowiedziały Rosjanom umowę dzierżawy nieruchomości nad Zalewem Zegrzyńskim

Держліси вимагають від російського посольства звільнити курорт в Скубянці на Зегжинському водосховищі. Вони подають позов у ​​цій справі і наголошують, що співпрацюють у цьому питанні з Генеральною Прокуратурою.

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Речник Державних Лісів Міхал Гзовський нагадав, що це курорт у Скубянці біля водосховища Зегже, лише за 40 кілометрів від центру Варшави. У 2010 році тодішня влада знову віддала його в оренду дипломатичному представництву Російської Федерації. – Сім’ї посла та його оточення відвідували сосновий ліс біля Зегжинського водосховища, – підкреслив він.

«Ми не могли терпіти представників держави, яка вбиває, ґвалтує й руйнує»

Директор Державних Лісів Йозеф Кубіца  додав, що сьогодні в Скубянці вже не  чути російської мови. – 14 квітня ми розірвали договір. Як орендарі, ми не могли терпіти офіційних представників держави, яка вбиває, ґвалтує й руйнує», - сказав він.

Згідно інформації з підприємства, росіяни дали підстави попрощатися з ними, не дотримуючись усіх умов землекористування. З лютого на рахунок Яблонського лісництва, яке є стороною договору, перестали надходити 12 тис. злотих щомісячної оплати за оренду курорту, -повідомляє LP.

Також додали, що, не зважаючи на заклик передати ділянку площею майже п’ять гектарів, посол Сергій Андрєєв заявив, що не віддасть ділянку.

За оренду росіяни платили 12 тисяч злотих

- Державні Ліси були змушені повернути контроль над центром через суд, - повідомив Гзовскі. Він додав, що відповідно до регламенту, компанія співпрацює з Генеральною прокуратурою в цьому питанні. - Ми діємо в інтересах Держказначейства, - підкреслив він.

Речник Державних Лісів нагадав, що оренда землі тривала з 1980-х років на тих самих – вигідних для росіян умовах. Відтоді російська сторона зводила будівлі на місцях. Щомісяця вона платила за оренду близько 12 тис. злотих.

Ми вже повідомляли на  tvnwarszawa.pl, що Держліси оголосили, що якщо росіяни не передадуть майно полюбовно, справа закінчиться судом. Прес-секретар Державних Лісів Міхал Гзовський повідомив, що генеральний директор Держлісів наказав негайно розірвати договір оренди землі, яку займає посольство Росії, щойно отримав інформацію про те, що умова продовжується. До волевиявлення додано клопотання про негайне звільнення нерухомості. Термін закінчився наприкінці квітня.

Яким буде майбутнє курорту, якщо його вдасться повернути? – Можливо, це дасть можливість гміні використати центр у громадських та соціальних цілях, – сказав «Фактам» TVN мер Сероцька  Артур Борковський.

Lasy Państwowe odbierają nieruchomość nad Zalewem Zegrzyńskim

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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