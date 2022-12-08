Держдепартамент США схвалив продаж Польщі 116 танків Abrams. "Сильна армія - безпечна Польща"

Державний департамент США санкціонував продаж Польщі 116 танків M1A1 Abrams і супутнього обладнання за ціною, що не перевищує 3,75 мільярда доларів, повідомило Агентство зі співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA), яке належить до Пентагону. Віце-прем'єр-міністр, голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак написав, що це "ще один крок на шляху до збільшення бронетанкового потенціалу Збройних Сил Польської Республіки".

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"Пропонований продаж посилить здатність Польщі протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечуючи надійні сили, здатні стримувати супротивників і брати участь в операціях НАТО", - заявили в DSCA.

Згідно з повідомленням, замовлення включало 116 танків, а також 12 машин технічної підтримки M88A2 Hercules, вісім танкових мостів M1074 Joint Assault Bridge, шість командних машин M577, 26 машин HMMWV (Humvee) і 26 легких броньованих машин JLTV, а також автомати і десятки тисяч танкових боєприпасів.

Блащак: сильне військо - це безпечна Польща

"Зроблено наступний крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі. Державний департамент США схвалив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Ми починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі вже у 2023 році. Сильне військо – це безпечна Польща", - написав у вівторок увечері у Twitter віце-прем’єр-міністр, глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак.

Згідно з повідомленням Міноборони Польщі, ці танки мають заповнити прогалину, утворену технікою, яку Польща подарувала Україні. За словами Блащака, ці "Абрамси" Польща мала отримати по ціні їх розконсервації та пакету запчастин. Це старіша модифікація, ніж 250 машин Abrams M1A2 SEP v3, які Польща замовляла раніше.

Танки Abrams для Польщі. Ціна

У заяві, опублікованій у вівторок Defense Security Cooperation Agency, сказано, що орієнтовна вартість покупки склала 3,75 мільярда доларів. Згідно з американськими процедурами, це максимальна ціна, яку не можна перевищувати під час переговорів, які тепер вестимуть представники урядів Польщі та США.

Остаточна вартість закупленого у США озброєння і військової техніки, які отримують за участі DSCA, як правило, явно нижча від тієї, про яку спочатку повідомляє агентство. Наприклад, коли в квітні 2022 року Польща купила першу партію Abrams у США, вартість контракту становила 4,75 мільярда доларів, тоді як опубліковане в лютому комюніке DSCA вказувало орієнтовну вартість у 6 мільярдів доларів.

Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl