Депутати виступають за зміну правил розрахунків готівкою
Сейм прийняв закон про скасування обмежень щодо розрахунків готівкою для споживачів і підприємців, які мали набути чинності 1 січня 2024 року.
У п'ятницю Сейм проголосував за внесення поправок до Закону про податок на доходи фізичних осіб, Закону про податок на прибуток підприємств та деяких інших законів. Йдеться про скасування положень, запроваджених у рамках "Польського ладу" (урядова програма відбудови економіки після пандемії COVID-19 - ред.) щодо обмежень на готівкові розрахунки. Вони мали набути чинності з початку наступного року.
За закон проголосували 438 депутатів, проти були вісім, жоден депутат при голосуванні не утримався.
Метою нових правил є виключення положень, згідно з якими підприємці у відносинах з іншими підприємцями можуть платити готівкою лише тоді, коли одноразова вартість операції, незалежно від кількості платежів, не перевищує 8000 злотих. Прийняття закону означає, що нинішня межа в 15 тисяч злотих залишиться чинною.
Транзакції звичайного Ковальського
Іншим рішенням, запровадженим у рамках "Польського ладу", було накладення на споживача обов'язку платити через платіжний рахунок, якщо вартість транзакції - незалежно від кількості платежів - перевищує 20 000 злотих. Ця положення також мало набути чинності з 1 січня 2024 року і також має бути вилучене на підставі прийнятого в п'ятницю закону.
Закон також передбачає усунення положень, що обмежують виплати готівкою, які містяться в Законі про фіксований податок на доходи і стосуються окремих видів доходів фізичних осіб.
Тепер законопроект передадуть на розгляд у Сенат.
Źródło: PAP
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