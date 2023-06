Депутати виступають за зміну правил розрахунків готівкою

czytaj dalej

Pogoda we wtorek oprócz upałów może przynieść także gwałtowne burze. Wszystko to za sprawą niżów Justus i Kay, które będą wpływać na pogodę w Polsce. Gdzie należy szczególnie uważać? Sprawdź, co przewiduje nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.