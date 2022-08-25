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День України на Замковій площі. «Ми змінили історію, змінили світ і змінилися самі»

25 sierpnia 2022, 15:50

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvnwarszawa.pl, PAP
Uroczystości na placu Zamkowym
TVN24Uroczystości na placu Zamkowym

На Замковій площі відзначили День Незалежності України. Транслювали виступ президента Володимира Зеленського. Перед присутніми також виступив президент Варшави Рафал Тшасковский.

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Українці в національних костюмах і синьо-жовтих прапорах почали заповнювати Замкову площу у Варшаві ще до 18-тої. Вони прийшли святкувати День Незалежності далеко від своєї країни, де вже півроку точиться війна. Прапори та вироби українських майстрів можна було купити вже на Краківському передмісті.

Урочистість розпочалася виконанням гімнів України та Польщі, коли площа вже була заповнена людьми. Крім українців там були поляки та білоруси.

Організатори заходу зі сцени зверталися до польської влади, а також лідерів країн Європейського Союзу із закликом визнати Росію країною-терористом і заохочували присутніх скандувати: "Терористи!"

На початку транслювали виступ українського лідера Володимира Зеленського. 

- Вільний народе незалежної України! І цим усе сказано. Всього чотири слова, але як багато стоїть за ними сьогодні, - сказав він і зазначив, що в середу спливає рівно півроку з моменту початку повномасштабної війни з Росією.

- Після шести місяців, коли нас намагаються знищити, ми вільний народ незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України, - підкреслив Зеленський.

- За ці шість місяців ми змінили історію, змінили світ і змінилися самі. Тепер точно знаємо, хто справді нам брат і друг, кому ми насправді не потрібні, а хто відчиняє нам двері. Ми зрозуміли, що завдяки допомозі та підтримці нас ніхто не позбавить незалежності, - додав він.

«Хай живе незалежна Україна, хай живе вільна Польща!»

Також показали відео із заявою президента Анджея Дуди. Президент нагадав, що Польща була першою країною у світі, яка визнала незалежність України. 

- Ми й сьогодні солідарні з вами, коли Україна відстоює свою свободу, відбиваючись від російських агресорів. Я знаю, що ви переможете. Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована після спустошення, процвітатиме в європейській спільноті, - сказав Анджей Дуда.

- Прошу прийняти мої найкращі побажання з нагоди річниці вашої незалежності в час, коли ми всі бачимо, яку ціну має незалежність. Нехай дружба міцно поєднує поляків і українців. Хай живе незалежна Україна, хай живе вільна Польща! – сказав президент.

Будуємо історію разом

Тимчасовий повірений у справах України Олег Куць під час урочистості подякував полякам за підтримку.

- З першої миті, з першого дня ви не чекали жодних рішень, жодних міжнародних організацій, ви просто діяли. Це йшло від серця, ми це дуже цінуємо, завжди будемо пам’ятати і дякувати, - сказав він.

- Хоча подяки замало за ті посмішки, замало за ті обійми та теплий чай на кордоні. Цього замало за безпеку для наших дітей. Саме таке ставлення дозволяє нам вірити, що разом ми творимо нову історію та будуємо прекрасне майбутнє для наших дітей. Завдяки вам маємо впевненість, що наступний День Незалежності святкуватимемо разом в Україні, - додав він.

Також дипломат звернувся до земляків. 

- Дякуємо за підтримку, за те, що наближаєте нас до перемоги. Це буде потрібно для відбудови нашої країни, в тому числі після перемоги, - сказав він.

«Україна сильна держава і такою залишиться»

Зі сцени виступив Рафал Тшасковський, президент Варшави. 

- Думаю, ви всі хотіли б відсвяткувати цю річницю на вулицях своїх міст. На жаль це не дано ні вам, ні нам. Сьогодні ви тут з нами і разом ми святкуємо цей надзвичайно важливий для нас день. На жаль, зараз російські ракети летять до України. Але це не перекреслить того факту, що Україна є сильною державою і нею залишиться, - наголосив столичний президент.

- Я хотів вам сказати, що зараз ви - жителі нашого міста. Коли дивлюся на дітей, а я часто буваю у варшавських школах, я бачу, що починаються такі дружні стосунки, які триватимуть все життя, незалежно від того, скільки ви залишатимитеся у Варшаві та Польщі, - сказав він.

Тшасковський запевнив, що українці завжди можуть розраховувати на підтримку поляків. 

- Пам’ятайте, що ми з вами, що ви можете на нас покластися, що Польща Варшава зроблять усе від нас залежне, щоб вам тут було добре, - пообіцяв мер.

Під час заходу прозвучало звернення з передової від українських воїнів, які привітали земляків. Були й музичні акценти - і в традиційній народній формі, і сучасні пісні, як-от пісня гурту Kozak System «Азов-сталь» про ситуацію на металургійному комбінаті «Азовсталь» у Маріуполі, який став фортецею під час російського вторгнення.

Зі сцени неодноразово дякували полякам і Польщі за прийняття українських воєнних біженців, переважно жінок і дітей.

31 річниця

День Незалежності України - українське державне свято, яке відзначається 24 серпня, у річницю прийняття Акту проголошення незалежності України Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року. Цього року виповнюється 31 рік з дня виходу цієї країни з Радянського Союзу.

Четвер - 183-й день російського вторгнення в Україну.

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Autor:red.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
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Atak Rosji na Ukrainę
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