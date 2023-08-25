День Незалежності України. Святкування у найбільших містах Польщі

У День Незалежності України у багатьох містах Польщі відбулися урочистості, концерти та мітинги. Вдруге від початку російського вторгнення в нашій країні організували відзначення українського свята.

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- Польща була першою країною, яка визнала незалежну Україну, - сказав Генеральний консул України в Любліні Олег Куц. Вулицями Кракова пройшов Марш Солідарності та Свободи, який закінчився виконанням гімнів України та Польщі. Святкувань не забракло також, зокрема, в Ополі, Познані та Варшаві.

День Незалежності України встановлено 24 серпня 1991 року Верховною Радою України. Це символічна дата відновлення суверенітету держави та річниця прийняття Акту проголошення незалежності України. Відзначається з 1992 року.

Урочистості в польських містах

Як і в 2022 році, у польських містах також відбулося урочисте відзначення українського свята.

У четвер в Ополі відбулися мистецькі майстер-класи, флешмоб, дебати, концерт української музики та кінопокази. У Катовіцах організували безкоштовні майстер-класи з малювання, а в Кєлецькому Технологічному парку відбулася зустріч з дискусією та іграми для дітей. У Гданську синьо-жовтими барвами засяяв фонтан Нептуна.

У Щецині на ярмарку можна було придбати різну українську продукцію , а скільки заплатити вирішували самі відвідувачі. Святкування прикрасили художні виступи. Відбулася також хода проти злочинів і звірств в Україні. Організатором заходу виступило Товариство "Мі-Грація".

Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Szczecinie (wideo z drona) TVN24

Членкиня товариства Катерина Завіженець розповіла TVN24, що в цей день люди виходять на вулиці, щоб "нагадати, що за незалежну Україну наші воїни в Україні продовжують воювати".

- Ми боремося за мир не лише в Україні, а й у всій Європі, - наголосила вона.

- Ми виходимо, щоб висловити солідарність з тими людьми, які надалі живуть в Україні, і в цей день не всі можуть вийти на вулицю, аби підняти український прапор, заспівати український гімн. Ми сьогодні виходимо, щоб показати, що ми солідарні, що ми за мир", - заявила вона.

День Незалежності України. Святкування в Щецині TVN24

З нагоди їхнього свята українців привітав президент Кракова Яцек Майхровський.

- Хай свобода думки і дії завжди буде вашою перевагою. Бажаємо вам відчувати її у своїй праці, міжлюдських стосунках і в житті. Ми пишаємося нашою дружбою і вдячні за хоробрість, з якою ви боретеся за всю Європу, - сказав очільник самоврядування у дописі, опублікованому у Facebook.

У Кракові також організували марш вулицями міста, який завершився на Сукєнніцах.

День Незалежності України. Святкування у Кракові TVN24

Консул у Любліні: Польща стала першою державою, яка визнала незалежну Україну

У Познані триває Тиждень українського мистецтва, який відкривали концерти класичної та української музики, під час яких відбувся збір коштів для вояків на фронті. Крім того, будівлю мерії на площі Колегіацькій у вівторок і середу підсвітили синьо-жовтими кольорами українського прапора.

Святкування в Любліні розпочалися з богослужіння. Відтак учасники заходу поклали вінки до пам’ятника воїнам УНР на православному кладовищі на вулиці Липовій. Під час офіційних церемоній перед ратушею підняли прапори та прозвучали державні гімни України та Польщі, а також гімн Європейського Союзу.

- Польща була першою державою, яка визнала незалежну Україну, а також була першою державою, яка прийшла їй на допомогу на початку вторгнення Росії в Україну, - сказав генеральний консул України в Любліні Олег Куц. Люблінський воєвода Лех Справка висловив сподівання, що наступний День Незалежності України відзначатиметься в інших обставинах, без війни.

Після спільної молитви за Україну в церкві Св. Йосафата, учасники урочистостей зібралися на площі Литовській, де було розпочато акцію польсько-українського братерства, яка триватиме до Дня Незалежності Польської Республіки.

На площі утворили ланцюг єдності, презентували відеоролик із привітаннями від відомих українських та польських зірок, презентували ролик "Дякую, тобі, Польщо!». Також відкрилася благодійна виставка. "Душа моя - Україна", організована українською молоддю та студентами факультету мистецтв Університету Марії Склодовської-Кюрі.

Polscy i ukraińscy artyści składają życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy Ukrayina.pl, Generalny Konsulat Ukrainy w Lublinie

Вроцлавський марш солідарності та свободи

У Вроцлаві заплановані кількаденні святкування. У четвер після літургії у греко-католицькому соборі св.Вікентія і св. Якова Марш Солідарності та Свободи рушив від площі Нанкера до площі Голубів, після чого прозвучали гімни України та Польської Республіки. Увечері на площі Ринок створили Ланцюг Єдності.

Вроцлавська опера підготувала показ просто неба українського твору Семена Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм". Виставу було поставлено в будівлі Академії образотворчого мистецтва, поруч із Польським Пагорбом та Цеглярс ким Бастіоном. У виставі взяли участь спеціально запрошені артисти з України, деякі з яких знайшли прихисток у Польщі. Крім того, в опері виступили українські діти, які зараз проживають у Вроцлаві та Нижньосілезькому регіоні.

Марш Солідарності та Свободи під час святкування Дня Незалежності України у Вроцлаві TVN24

У п’ятницю вдень і ввечері на Площі Свободи відбудеться концерт і ярмарок, а в суботу - 4-й Інтеграційний фестиваль Сковорода-Фест 2023.

У Варшаві святкування були організовані на Замковій площі. Елементом урочистостей стало вручення "Stand With Ukraine Awards", тобто відзнак громадянського суспільства України для поляків, які підтримують українців. "Ми разом святкуватимемо незалежність України, будемо дякувати Польщі та полякам за солідарність", - наголошують організатори.

Також на сцені на Замковій пл. Також відбувся концерт на Замковій.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak Dzień Niepodległości Ukrainy. Obchody w Warszawie | PAP/Paweł Supernak

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Kraków, PAP