День Незалежності України. Побажання від світових лідерів

- Прийміть мої найкращі побажання з нагоди річниці вашої незалежності, висловлені в той час, коли ми всі бачимо, яку ціну має незалежність, - звернувся до українців президент Анджей Дуда. У листі до Володимира Зеленського президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр написав, що "Німеччина та Європа на вашому боці".

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Президент Анджей Дуда почав своє привітання з Днем Незалежності України українською мовою. - Дорогі брати українці, великий народе України, - сказав він.

- Польща першою у світі визнала незалежність України. І сьогодні ми солідарно поруч з вами, коли Україна захищає свою свободу, відбиваючи російських агресорів. Я знаю, що ви переможете, - запевнив він.

- Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руїн, процвітатиме в європейській спільноті. Прошу прийняти мої найкращі побажання з нагоди річниці вашої незалежності в час, коли ми всі бачимо, яку ціну має незалежність. Нехай дружба міцно поєднує поляків і українців. Хай живе незалежна Україна, хай живе вільна Польща! – сказав президент.

"Німеччина і Європа на вашому боці"

"Від імені моїх співвітчизників я хочу висловити свою найвищу шану Вам і вашим співвітчизникам: я захоплююся тією мужністю і рішучістю, з якою Ви, збройні сили і все населення протистоїте жорстокій російській загарбницькій війні. Ви не дозволите відібрати у вас вашу країну, ваше життя, вашу свободу", - написав Франк-Вальтер Штайнмаєр у листі до Володимира Зеленського, опублікованому у вівторок на сайті президента Німеччини. "Ви знаєте, що Німеччина і Європа на вашому боці", - запевнив він.

"Пане Президенте, як Ви справедливо підкреслили нещодавно в річницю утворення української державності: Україна існувала, існує і існуватиме - як вільна, незалежна і суверенна держава», - написав Штайнмаєр. Свій лист Зеленському президент Німеччини завершив словами "Слава Україні!".

"Ви - натхнення для майбутніх поколінь"

"У день Незалежності України ми захоплюємося мужністю та стійкістю українського суспільства - захисників своїх домівок і борців за свободу, незалежність і демократію. Ви - натхнення для майбутніх поколінь", - написала президентка Молдови Майя Санду у Twitter.

Президентка Молдови запевнила, що її країна підтримує Україну та бажає їй миру та процвітання.

Прем'єр-міністр Фінляндії: ми не забудемо про Україну та її жителів

Президент Фінляндії Саула Нііністо передав "найщиріші вітання" Володимиру Зеленському та українському народу. "Фінляндія стоїть поруч з Україною і продовжуватиме надавати підтримку, поки це буде потрібно", - запевнив політик.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін написала, що український народ "хоробрий і непоступливий". "Ми з вами. Не відвернемося. Не забудемо про Україну та її жителів. Слава Україні", - додала вона.

Міністр Рау: хоча це свято відрізняється від інших, ви не самотні

"31 рік Україна з гордістю святкує День Незалежності. Хоча цьогорічне святкування, через півроку від початку російського вторгнення, відрізняється від інших, ви не самотні. Бажаю всім українкам і українцям сили, миру і наполегливості у боротьбі за свободу та незалежність", - написав міністр закордонних справ Збігнєв Рау у Twitter у середу.

День Незалежності України

День Незалежності України - державне свято України, яке відзначається 24 серпня, у річницю прийняття Акту проголошення незалежності України Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року. Цього року виповнюється 31 рік з дня виходу цієї країни з Радянського Союзу.

У середу також виповнилося півроку з моменту нападу Росії на Україну. 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" - так російська пропаганда досі називає агресію проти України - метою якої мала бути "демілітаризація та денацифікація України". Російські війська перетнули кордони України зі сходу, північного сходу та півдня, а також на півночі - з території Білорусі.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP