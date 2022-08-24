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День Незалежності України. Побажання від світових лідерів

24 sierpnia 2022, 18:46

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP
Prezydent Andrzej Duda z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy
Prezydent Andrzej Duda z okazji Dnia Niepodległości UkrainyKancelaria Prezydenta
wideo 2/12
Kancelaria PrezydentaПрезидент Анджей Дуда з нагоди Дня Незалежності України

- Прийміть мої найкращі побажання з нагоди річниці вашої незалежності, висловлені в той час, коли ми всі бачимо, яку ціну має незалежність, - звернувся до українців президент Анджей Дуда. У листі до Володимира Зеленського президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр написав, що "Німеччина та Європа на вашому боці".

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Президент Анджей Дуда почав своє привітання з Днем Незалежності України українською мовою. - Дорогі брати українці, великий народе України, - сказав він.

- Польща першою у світі визнала незалежність України. І сьогодні ми солідарно поруч з вами, коли Україна захищає свою свободу, відбиваючи російських агресорів. Я знаю, що ви переможете, - запевнив він.

- Ми, поляки, віримо, що вільна Україна, відбудована з руїн, процвітатиме в європейській спільноті. Прошу прийняти мої найкращі побажання з нагоди річниці вашої незалежності в час, коли ми всі бачимо, яку ціну має незалежність. Нехай дружба міцно поєднує поляків і українців. Хай живе незалежна Україна, хай живе вільна Польща! – сказав президент.

"Німеччина і Європа на вашому боці"

"Від імені моїх співвітчизників я хочу висловити свою найвищу шану Вам і вашим співвітчизникам: я захоплююся тією мужністю і рішучістю, з якою Ви, збройні сили і все населення протистоїте жорстокій російській загарбницькій війні. Ви не дозволите відібрати у вас вашу країну, ваше життя, вашу свободу", - написав Франк-Вальтер Штайнмаєр у листі до Володимира Зеленського, опублікованому у вівторок на сайті президента Німеччини. "Ви знаєте, що Німеччина і Європа на вашому боці", - запевнив він.

"Пане Президенте, як Ви справедливо підкреслили нещодавно в річницю утворення української державності: Україна існувала, існує і існуватиме - як вільна, незалежна і суверенна держава», - написав Штайнмаєр. Свій лист Зеленському президент Німеччини завершив словами "Слава Україні!".

"Ви - натхнення для майбутніх поколінь"

"У день Незалежності України ми захоплюємося мужністю та стійкістю українського суспільства - захисників своїх домівок і борців за свободу, незалежність і демократію. Ви - натхнення для майбутніх поколінь", - написала президентка Молдови Майя Санду у Twitter.

Президентка Молдови запевнила, що її країна підтримує Україну та бажає їй миру та процвітання.

Прем'єр-міністр Фінляндії: ми не забудемо про Україну та її жителів

Президент Фінляндії Саула Нііністо передав "найщиріші вітання" Володимиру Зеленському та українському народу. "Фінляндія стоїть поруч з Україною і продовжуватиме надавати підтримку, поки це буде потрібно", - запевнив політик.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін написала, що український народ "хоробрий і непоступливий". "Ми з вами. Не відвернемося. Не забудемо про Україну та її жителів. Слава Україні", - додала вона.

Міністр Рау: хоча це свято відрізняється від інших, ви не самотні

"31 рік Україна з гордістю святкує День Незалежності. Хоча цьогорічне святкування, через півроку від початку російського вторгнення, відрізняється від інших, ви не самотні. Бажаю всім українкам і українцям сили, миру і наполегливості у боротьбі за свободу та незалежність", - написав міністр закордонних справ Збігнєв Рау у Twitter у середу.

День Незалежності України

День Незалежності України - державне свято України, яке відзначається 24 серпня, у річницю прийняття Акту проголошення незалежності України Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року. Цього року виповнюється 31 рік з дня виходу цієї країни з Радянського Союзу.

У середу також виповнилося півроку з моменту нападу Росії на Україну. 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" - так російська пропаганда досі називає агресію проти України - метою якої мала бути "демілітаризація та денацифікація України". Російські війська перетнули кордони України зі сходу, північного сходу та півдня, а також на півночі - з території Білорусі.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kancelaria Prezydenta

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Konflikty zbrojne Rosji
Rosja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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ft,js/kab
Źródło:
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ams
Źródło:
Reuters, Le Monde, PAP

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js/dap
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PAP

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Zaatakowana przez Rosję Ukraina obchodzi Święto Niepodległości w najtrudniejszym możliwym czasie. TVN24 i tvn24.pl od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji jest blisko bohaterów i bohaterek Ukrainy. Codziennie relacjonujemy ich walkę o wolność, opowiadamy o ich losach w Ukrainie i w Polsce, w której tyle osób znalazło schronienie. Stworzyliśmy serwis TVN24 po ukraińsku, w którym publikujemy artykuły w języku naszych sąsiadów i opisujemy pomoc, jaką wy - Polki i Polacy - zaoferowaliście im w niespotykanej skali. Przypominamy wydarzenia, historie i materiały z i wokół Ukrainy z tych sześciu miesięcy wojny.

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mp/ToL
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