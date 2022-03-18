TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Де і як шукати безпечне житло в Польщі?

18 marca 2022, 17:16

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Пункт прийому для Українців у залі Torwar у Варшаві
Пункт прийому для Українців у залі Torwar у ВаршавіTVN24
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TVN24Пункт прийому для Українців у залі Torwar у Варшаві

Вони допомагають українським біженцям, які тікають від війни, знайти безпечний притулок. Завдяки співпраці кількох десятків волонтерів була створена платформа uaSOS.org. Нею можуть скористатися українці, які шукають житло, і люди, які хотіли б надати такий притулок.

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З 24 лютого до Польщі з України прибуло 2 мільйона людей, повідомила прикордонна служба вранці. Завдяки платформі uaSOS.org вони можуть швидко знайти місце, де можна залишитися на кілька ночей або кілька місяців.

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Як це працює

UA SOS, це спеціальна безкоштовна платформа, доступна чотирма мовами: польською, українською, російською та англійською, яка допомагає біженцям знайти безкоштовне житло, що його пропонують люди та установи, які бажають допомогти.

Як це працює? Кожна особа, яка хоче надати допомогу, публікує через платформу детальну інформацію про кількість пропонованих місць, місце розташування та час, коли приміщення доступні. З іншого боку, люди, які шукають житло, після визначення своїх критеріїв автоматично отримають інформацію про найбільш підходящі пропозиції. Платформа також забезпечує пряме спілкування між тими, хто цього потребує, і тими, хто пропонує житло.

Проект підтримують інституції, які користуються великою довірою громадськості: Польська гуманітарна акція та «Шляхетна посилка», а також Союз українців у Польщі та Союз митрополій міст. Щоб скористатися довідкою, все, що вам потрібно зробити, це безкоштовно створити обліковий запис на uasos.org.

Створено платформу uaSOS.org. Як це працює?uasos.org/ua

Тих, хто потребує більше ніж квартир

Як повідомили творці платформи, найбільшою проблемою, з якою вони борються наразі, є відсутність доступного житла. Українців, які шукають кімнати чи квартири, в півтора рази більше, ніж пропозицій у базі. Тому вони закликають надавати житло та розміщувати оголошення на платформі.

– З менших міст заявок практично немає. Напевно, їх жителі вважають, що українці не хочуть там залишатися. Це не так. Люди готові їхати скрізь, аби не бути більше часу з сотнею інших на вокзалі чи в якійсь торговій залі, - розповідає Ягода Трела з uaSOS.org.

Тим більше, що у великих містах після того, як багато людей взяли біженців під свій дах, можливостей стає дедалі менше.

Портал також дозволить шукати квартири та кімнати не тільки в Польщі.

– Найпізніше у п’ятницю починаємо працювати за межами нашої країни. Охочих допомогти біженцям дуже багато. Завдяки нам вони отримають ефективний інструмент для цього. Ми вже маємо інформацію з Франції та Німеччини про готовність приймати людей з України, – каже Яцек Пьотр Тима, прес-секретар uaSOS.org.

Втім, першими в базі з’являються країни ближчі до України – Чехія, Словаччина та Угорщина.

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Хочуть, щоб українці отримували смс, як шукати підтримку

– Ми також працюємо над новими функціями. У довгостроковій перспективі ми хочемо запропонувати через платформу транспорт або допомогу в пошуку роботи, - пояснює Ягода Трела.

Також ведуться переговори з операторами мобільних мереж. – Йдеться про те, аби люди, які приїжджають до Польщі з України, отримували смс: потрібна підтримка чи притулок? Зареєструйтеся на uaSOS.org, – каже Трела.

Невдовзі опікуватися сервісом буде один із фондів.

- Ми в процесі передання. Зрештою, приблизно через два місяці буде створено новий, спеціальний фонд, який буде займатися платформою, – пояснює Трела.

Також планують об’єднати зусилля з іншими сервісами, які пропонують допомогу українцям. – Ми хочемо об’єднати існуючі портали та впровадити їх бази в наші, – пояснює Трела.

PAP/Łukasz Gągulski

Всі на палубу!

Платформу uaSOS.org створено за участю кількох десятків волонтерів.

– Після початку війни у ​​Facebook зібралася група, учасники якої задумалися, що можна зробити, як допомогти українцям. Чимало людей розміщували оголошення про те, що вони приймуть біженців, в той самий час ми отримували відчайдушні повідомлення від українців. На жаль, маса людей, незважаючи на те, що були активні оголошення, не отримала підтримки, бо ті оголошення губилися серед інших новин. І ми думали, що з цим робити, - пояснює Трела.

Так була створена платформа uaSOS.org. Серед кількох десятків людей, які безоплатно, присвячуючи свій вільний час, хочуть допомогти своїм сусідам із-за східного кордону, є, зокрема, перекладачі, програмісти чи юридичні фірми.

Партнерами платформи sosUA.pl вже є неурядові та місцеві державні організації, а також приватні компанії, зокрема: Союз українців у Польщі, Український дім – Фонд Наш вибір, Польська гуманітарна акція, Фонд Польський міграційний форум, «Шляхетна посилка», Фонд Stocznia, Союз польських міст, Союз польських митрополій, Tech To The Rescue та багато інших.

Листівка для біженців з України Kancelaria Prezydenta

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

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