Де біженці з України можуть знайти роботу? Звіт

Понад півмільйона українців перетнули польський кордон. Більшість – це жінки з дітьми. Де вони знайдуть роботу? Згідно даних Головного Управління Статистики, роботодавці шукають працівників, зокрема, для промисловості, послуг та простої роботи, - йдеться у звіті компанії Personal Service.

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«Війна в Україні спричинила те, що з 24 лютого цього року кордон з Польщею перетнуло понад 575 тисяч осіб», – свідчать дані Прикордонної служби. Більшість із них – це жінки з дітьми, які в першу чергу потребують медичних, житлових умов та психологічну підтримку. Наступним етапом для баатьох з них буде приєднання до польського ринку праці. Де вони знайдуть роботу? За даними Центрального Статистичного Управління (GUS), роботодавці шукають працівників для промисловості, послуг та простих робіт. Personal Service разом з роботодавцями Польщі на разі збирає пропозиції роботи від компаній, які мають вакансії для жінок. Ключовими в цьому контексті є відповідні норми, що дозволяють швидко розпочати роботу та доглядати за дітьми", - йдеться у повідомленні.

Біженці з України та польський ринок праці

Також в GUS поінформовано, що «рік тому компанії найчастіше шукали працівників у промисловість», і «потрібно було понад 93 тис. промислових робітників та ремісників».

«Друга за чисельністю група професіоналів - це 85 тис. працівників. Операторів і монтажників машин і пристроїв чекала 61 тис. пропозицій, а обслуговуючих робітників і продавців – 52 тис. Останньою з найбільших груп професій з високим попитом є прості роботи – це 44,6 тис.» – читаємо у звіті PS.

– Торік роботодавці шукали майже півмільйона працівників. І пам’ятаймо, що в нашій країні все ще панувала невизначеність, пов’язана з пандемією. Отже, можна припустити, що цього року поглинальна здатність польського ринку праці буде такою ж, якщо не більшою. Тому українки, якщо захочуть, знайдуть роботу в Польщі. Вони можуть працювати в харчовій промисловості, в магазинах, домашніми господинями чи прибиральницями. Їм найлегше буде знайти роботу на посадах нижчого рівня, особливо, якщо вони не володіють польською мовою, але потреба в спеціалістах тут - також висока. Тому особи з вищими компетенціями та особи із знанням польської мови знайдуть собі місце, - каже Кшиштоф Інглот, засновник PS, - цитується у звіті.

Доступні професії – кого шукають роботодавці?

«Детально розглянувши торішній список GUS, можна вказати щонайменше десяток посад, які могли б зайняти жінки з України. Ми шукали, між іншим, 7,2 тис. медсестер та медбратів, 9,2 тис. секретарів, 7,9 тис. офісних службовців, 4,1 тис. кухарів, 2,1 тис. офіціантів, 2,2 тис. перукарів, 31,3 тис. продавців, 24 тис. торгівельних працівників у магазини, 1,4 тис. касирів, 9,9 тис. господинь та прибиральниць, і додатково 7,8 тис. прибиральниць офісів та готелів», – наголошується в повідомленні.

Аналіз показує, що "десятки тисяч жінок знайдуть роботу в логістичних центрах e-commerce, в лікарнях на допоміжних посадах, і в найближчі кілька місяців на початку нового сезону - в секторі HoReCa". Крім того, «також будуть пропозиції роботи, які обслуговують широко зрозумілий туристичний сектор», «некваліфіковані люди або люди без досвіду роботи також можуть шукати роботу в охоронних та клінінгових компаніях, які скаржаться на відсутність робочих рук».

Швидкий розвиток харчових компаній, викликаний війною в Україні, пов’язаний переважно з виробництвом консервів та одягу, засобів гігієни, створює тисячі робочих місць, які можуть заповнити люди з України, які перетнули польський кордон, - запевнює Інглот.

«Компанії, які на даний момент мають вакансії, особливо для жінок, можуть звертатися до роботодавців Республіки Польща, які звернулися до асоційованих роботодавців з проханням повідомити про вакансії. Влаштування на роботу буде полегшено завдяки діяльності Міністерства Сім’ї та Соціальної Політики» - наголошує PS.

Міністр Сім’ї Магдалена Малонг анонсувала у вівторок відкриття ринку праці для українців, спеціальну інфолінію, центральну базу пропозицій роботи та додаток ePraca українською мовою.

Малонг додала, що «отримати легальне працевлаштування зможе кожен, хто отримав на польсько-українському кордоні спеціальний штамп, який буде засвідчувати його прибуття в країну».

Опікування дітьми з України - місця в яслах, садочках та школах

«Для українських жінок, що перетнули кордон з дітьми, буде важливо забезпечити місця для дітей в яслах, садочках та школах. Personnel Service разом із мерією Вроцлава пропонує жінкам, чиї чоловіки, партнери, брати залишилися в Україні, а вони разом із дітьми переїхали до Польщі, ясла та садочки. Під опікою буде близько 500 дітей», – йдеться у звіті.

Źródło: tvn24