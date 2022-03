Де біженці з України можуть знайти роботу? Звіт

czytaj dalej

Ukraina została zaatakowana przez Rosję, trwa inwazja. - Mimo że nie ma normalnych wojen, bo wojny zawsze są tragiczne, to zasady są. W tym przypadku mamy do czynienia z regularnymi zbrodniami wojennymi - komentował w TVN24 Paweł Kowal, poseł KO i były wiceminister spraw zagranicznych. Dlatego - dodał - "trzeba postawić Putinowi tamę, bo z terrorystą nie da się negocjować". - Teraz zatrzymać go jest łatwiej, niż będzie na przykład za dwa lata - ocenił.