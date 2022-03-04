TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Де біженці з України можуть знайти роботу? Звіт

4 marca 2022, 11:25

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Źródło:
tvn24
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт
tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Понад півмільйона українців перетнули польський кордон. Більшість – це жінки з дітьми. Де вони знайдуть роботу? Згідно даних Головного Управління Статистики, роботодавці шукають працівників, зокрема, для промисловості, послуг та простої роботи, - йдеться у звіті компанії Personal Service.

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«Війна в Україні спричинила те, що з 24 лютого цього року кордон з Польщею перетнуло понад 575 тисяч осіб», – свідчать дані Прикордонної служби. Більшість із них – це жінки з дітьми, які в першу чергу потребують медичних, житлових умов та психологічну підтримку. Наступним етапом для баатьох з них буде приєднання до польського ринку праці. Де вони знайдуть роботу? За даними Центрального Статистичного Управління (GUS), роботодавці шукають працівників для промисловості, послуг та простих робіт. Personal Service разом з роботодавцями Польщі на разі збирає пропозиції роботи від компаній, які мають вакансії для жінок. Ключовими в цьому контексті є відповідні норми, що дозволяють швидко розпочати роботу та доглядати за дітьми", - йдеться у повідомленні.

Біженці з України та польський ринок праці

Також в GUS поінформовано, що «рік тому компанії найчастіше шукали працівників у промисловість», і «потрібно було понад 93 тис. промислових робітників та ремісників».

«Друга за чисельністю група професіоналів - це 85 тис. працівників. Операторів і монтажників машин і пристроїв чекала 61 тис. пропозицій, а обслуговуючих робітників і продавців – 52 тис. Останньою з найбільших груп професій з високим попитом є прості роботи – це 44,6 тис.» – читаємо у звіті PS.

– Торік роботодавці шукали майже півмільйона працівників. І пам’ятаймо, що в нашій країні все ще панувала невизначеність, пов’язана з пандемією. Отже, можна припустити, що цього року поглинальна здатність польського ринку праці буде такою ж, якщо не більшою. Тому українки, якщо захочуть, знайдуть роботу в Польщі. Вони можуть працювати в харчовій промисловості, в магазинах, домашніми господинями чи прибиральницями. Їм найлегше буде знайти роботу на посадах нижчого рівня, особливо, якщо вони не володіють польською мовою, але потреба в спеціалістах тут - також висока. Тому особи з вищими компетенціями та особи із знанням польської мови знайдуть собі місце, - каже Кшиштоф Інглот, засновник PS, - цитується у звіті.

Доступні професії – кого шукають роботодавці?

«Детально розглянувши торішній список GUS, можна вказати щонайменше десяток посад, які могли б зайняти жінки з України. Ми шукали, між іншим, 7,2 тис. медсестер та медбратів, 9,2 тис. секретарів, 7,9 тис. офісних службовців, 4,1 тис. кухарів, 2,1 тис. офіціантів, 2,2 тис. перукарів, 31,3 тис. продавців, 24 тис. торгівельних працівників у магазини, 1,4 тис. касирів, 9,9 тис. господинь та прибиральниць, і додатково 7,8 тис. прибиральниць офісів та готелів», – наголошується в повідомленні.

Аналіз показує, що "десятки тисяч жінок знайдуть роботу в логістичних центрах e-commerce, в лікарнях на допоміжних посадах, і в найближчі кілька місяців на початку нового сезону - в секторі HoReCa". Крім того, «також будуть пропозиції роботи, які обслуговують широко зрозумілий туристичний сектор», «некваліфіковані люди або люди без досвіду роботи також можуть шукати роботу в охоронних та клінінгових компаніях, які скаржаться на відсутність робочих рук».

Швидкий розвиток харчових компаній, викликаний війною в Україні, пов’язаний переважно з виробництвом консервів та одягу, засобів гігієни, створює тисячі робочих місць, які можуть заповнити люди з України, які перетнули польський кордон, - запевнює Інглот.

«Компанії, які на даний момент мають вакансії, особливо для жінок, можуть звертатися до роботодавців Республіки Польща, які звернулися до асоційованих роботодавців з проханням повідомити про вакансії. Влаштування на роботу буде полегшено завдяки діяльності Міністерства Сім’ї та Соціальної Політики» - наголошує PS.

Міністр Сім’ї Магдалена Малонг анонсувала у вівторок відкриття ринку праці для українців, спеціальну інфолінію, центральну базу пропозицій роботи та додаток ePraca українською мовою.

Малонг додала, що «отримати легальне працевлаштування зможе кожен, хто отримав на польсько-українському кордоні спеціальний штамп, який буде засвідчувати його прибуття в країну».

Опікування дітьми з України - місця в яслах, садочках та школах

«Для українських жінок, що перетнули кордон з дітьми, буде важливо забезпечити місця для дітей в яслах, садочках та школах. Personnel Service разом із мерією Вроцлава пропонує жінкам, чиї чоловіки, партнери, брати залишилися в Україні, а вони разом із дітьми переїхали до Польщі, ясла та садочки. Під опікою буде близько 500 дітей», – йдеться у звіті.

Zaślepka materiału TVN24GO

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

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JACEK
STAWISKI,
prowadzący
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Źródło:
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Autor:
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Autor:
mb/ams
Źródło:
Reuters

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/ams
Źródło:
Reuters, BBC, PAP

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asty,
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MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Uchodźca z Ukrainy to gość po ciężkich przejściach. Utracił poczucie bezpieczeństwa, być może przeżył traumę wojenną, może cierpieć na bezsenność, apatię, czasem nawet nie chcieć opiekować się własnymi dziećmi. Co powinien zrobić gospodarz, który zaprosił ukraińską rodzinę do swojego domu? Zapewnić im prywatność, własny pokój, wydzieloną szafę, prywatną półkę w lodówce, ale przede wszystkim mieć pod ręką wsparcie profesjonalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

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mag/kg
Źródło:
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dg,
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tvnwarszawa.pl

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Autor:
red.
Źródło:
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Українсько-польський словничок - основні українські слова та словосполучення польською мовою

3 marca 2022, 20:05

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

У Польщі діє 27 пунктів прийому біженців з України. До понеділка допомогу в цих пунктах отримали 40 тисяч людей. Реєстрація необов'язкова, але для багатьох прибулих вона може бути корисною. «Ми надамо вам тимчасове житло в Польщі, гарячу їжу, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку», – перераховує деякі форми допомоги Управління у справах іноземців. Реєстрацію можна здійснити в будь-який час після прибуття в нашу країну. Пункти прийому вже працюють у всіх воєводствах.

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TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Добровільна пожежна команда з району Домбрівка Мала надала для українських вогнеборців легку пожежну машину. Загалом із Сілезії в Україну виїде 10 автомобілів. Також завершено збір пожежної техніки для наших сусідів, атакованих у четвер  Росією. По всій Польщі збирають пожежну техніку для України.

Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

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TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

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Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, Reuters

Ropa naftowa na światowych giełdach drożeje. Tylko w tym tygodniu ceny surowca notowane w Nowym Jorku oraz Londynie wzrosły o około 19 procent. Rosną obawy o możliwe zaburzenie dostaw surowca.

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4 marca 2022, 11:33

Rynki

Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, Reuters, TVN24 Biznes

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl