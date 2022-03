Дані водія, фото автомобіля. Ви сідаєте до автомобіля? Подбайте про свою безпеку

czytaj dalej

Resort obrony Ukrainy poinformował, że matki wziętych do niewoli rosyjskich jeńców, będą mogły odebrać swoich synów. Warunkiem jest przyjazd matek do Kijowa. W komunikacie ministerstwa poinformowano również, jak dostać się do ukraińskiej stolicy. "My, Ukraińcy, w przeciwieństwie do faszystów Putina, nie prowadzimy wojny z matkami i ich schwytanymi synami. Czekamy na Ciebie w Kijowie" - podkreślono w komunikacie.