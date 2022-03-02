Дані водія, фото автомобіля. Ви сідаєте до автомобіля? Подбайте про свою безпеку

Сфотографуйте номерний знак, запитайте прізвище, розкажіть друзям, з ким їдете – польські поліцейські закликають до пильності та пояснюють правила безпечного транспортування всім, хто тікає зі східного кордону. Головне управління поліції запустило номери екстрених служб та адреси електронної пошти, на які можна повідомити про випадки підозри та зникнення родичів. Водночас речники поліції двох прикордонних воєводств наголошують: всупереч інформації, що поширюється в Інтернеті, наразі не зафіксовано жодного випадку сексуального насильства, викрадення українок чи дітей. За порядком і безпекою там стежать сотні поліцейських.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

З 24 лютого на польсько-український кордон прибувають тисячі автомобілів. За кермом – переважно поляки, люди доброї волі, які пропонують безкоштовний проїзд у глиб країни. Які правила слід пам’ятати, щоб і водії, і пасажири відчували себе в безпеці? Речник люблінської поліції Анджей Фійолек пояснює:

1) спитати дані водія, його ім'я та прізвище. Також можна попросити фотографію обличчя

2) сфотографувати номери автомобіля

3) потім визначити, куди слід їхати, і переконатися, що транспорт повністю безкоштовний

4) надіслати повний набір інформації другу, родичу, комусь, хто може прослідкувати маршрут

5) постійно інформувати цю особу про те, де ви знаходитеся і куди вам вдалося потрапити

6) записати номер 112 - це безкоштовний номер екстреної допомоги польських служб, на який можна дзвонити цілодобово у разі тривожних ситуацій

7) якщо ви подорожуєте з дітьми, одягніть на них ремінець або браслет із нашим номером телефону

8) в пунктах прийому є місця, де можна зарядити телефон - вирушати в дорогу слід з повністю зарядженим акумулятором

Випадків викрадення, зґвалтування чи торгівлі людьми не зафіксовано

Прикордонні переходи з Україною розташовані у двох воєводствах: Люблінському та Підкарпатському. Речники двох воєводських управлінь поліції наголошують: всупереч інформації, що поширюється в Інтернеті, наразі не було зафіксовано жодного випадку сексуального насильства, викрадення українок чи дітей. За порядком і безпекою там стежать сотні поліцейських.

– Інформація про нібито торгівлю людьми та сексуальні напади, які з’явилися в Інтернеті за останні години, – все це неправдива інформація, поки що жодного такого повідомлення у нас не було. Проте ми постійно дбаємо про безпеку всіх людей, які перетинають кордон. На приймальних пунктах, окрім поліцейських у формі, є й офіцери кримінального відділу, які на місці мають запобігти шахрайству, крадіжкам та іншим формам злочинів, – пояснює речниця поліції Підкарпаття Марта Табаш-Риґель.

Ви підозрюєте когось у злочині? Ви були свідком? Ваша близька людина зникла? Дзвоніть

Тим не менш, Головне управління поліції запустило номери телефонів екстреної допомоги та адреси електронної пошти для людей, які хочуть надати послуги інформацію про випадки торгівлі людьми, сексуальних злочинів чи зникнення біженців та їхніх сімей.

- відділ по боротьбі з торгівлею людьми кримінального бюро КГП веде два канали зв'язку. На адресу електронної пошти: handelludzmibsk@policja.gov.pl працівникам поліції можна надіслати інформацію про всі форми торгівлі людьми. Додатково працює спеціальна гаряча лінія під номером: 664 974 934 (для тих, хто телефонує з-за кордону +48 664 974 934). Телефонуючи за цим номером, ви можете надати інформацію про торгівлю людьми, а також про сексуальні злочини, педофілію та дитячу порнографію.

Гаряча лінія також використовується для зв’язку з неурядовими організаціями для надання допомоги жертвам цих злочинів.

- Центр розшуку зниклих безвісти Головного управління поліції запустили спеціальний номер телефону 47 72 123 07 (для тих, хто телефонує з-за кордону: 48 47 72 123 07) та скриньку електронної пошти: cpozkgp@policja.gov.pl, за якими ви можете надавати, а також отримувати інформацію та допомогу в ситуаціях, пов’язаних із зникненням людей, які перетнули кордон Республіки Польща у зв’язку з військовими діями в Україні.

Autor:red.

Źródło: TVN24