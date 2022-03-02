TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Дані водія, фото автомобіля. Ви сідаєте до автомобіля? Подбайте про свою безпеку

2 marca 2022, 16:15

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт
Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнтtvn24
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tvn24Поїздка до Польщі може зайняти багато часу. Але відкритий кожен прикордонний пукнт

Сфотографуйте номерний знак, запитайте прізвище, розкажіть друзям, з ким їдете – польські поліцейські закликають до пильності та пояснюють правила безпечного транспортування всім, хто тікає зі східного кордону. Головне управління поліції запустило номери екстрених служб та адреси електронної пошти, на які можна повідомити про випадки підозри та зникнення родичів. Водночас речники поліції двох прикордонних воєводств наголошують: всупереч інформації, що поширюється в Інтернеті, наразі не зафіксовано жодного випадку сексуального насильства, викрадення українок чи дітей. За порядком і безпекою там стежать сотні поліцейських.

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З 24 лютого на польсько-український кордон прибувають тисячі автомобілів. За кермом – переважно поляки, люди доброї волі, які пропонують безкоштовний проїзд у глиб країни. Які правила слід пам’ятати, щоб і водії, і пасажири відчували себе в безпеці? Речник люблінської поліції Анджей Фійолек пояснює:

1) спитати дані водія, його ім'я та прізвище. Також можна попросити фотографію обличчя

2) сфотографувати номери автомобіля

3) потім визначити, куди слід їхати, і переконатися, що транспорт повністю безкоштовний

4) надіслати повний набір інформації другу, родичу, комусь, хто може прослідкувати маршрут

5) постійно інформувати цю особу про те, де ви знаходитеся і куди вам вдалося потрапити

6) записати номер 112 - це безкоштовний номер екстреної допомоги польських служб, на який можна дзвонити цілодобово у разі тривожних ситуацій

7) якщо ви подорожуєте з дітьми, одягніть на них ремінець або браслет із нашим номером телефону

8) в пунктах прийому є місця, де можна зарядити телефон - вирушати в дорогу слід з повністю зарядженим акумулятором

Випадків викрадення, зґвалтування чи торгівлі людьми не зафіксовано

Прикордонні переходи з Україною розташовані у двох воєводствах: Люблінському та Підкарпатському. Речники двох воєводських управлінь поліції наголошують: всупереч інформації, що поширюється в Інтернеті, наразі не було зафіксовано жодного випадку сексуального насильства, викрадення українок чи дітей. За порядком і безпекою там стежать сотні поліцейських.

– Інформація про нібито торгівлю людьми та сексуальні напади, які з’явилися в Інтернеті за останні години, – все це неправдива інформація, поки що жодного такого повідомлення у нас не було. Проте ми постійно дбаємо про безпеку всіх людей, які перетинають кордон. На приймальних пунктах, окрім поліцейських у формі, є й офіцери кримінального відділу, які на місці мають запобігти шахрайству, крадіжкам та іншим формам злочинів, – пояснює речниця поліції Підкарпаття Марта Табаш-Риґель.

Ви підозрюєте когось у злочині? Ви були свідком? Ваша близька людина зникла? Дзвоніть

Тим не менш, Головне управління поліції запустило номери телефонів екстреної допомоги та адреси електронної пошти для людей, які хочуть надати послуги інформацію про випадки торгівлі людьми, сексуальних злочинів чи зникнення біженців та їхніх сімей.

- відділ по боротьбі з торгівлею людьми кримінального бюро КГП веде два канали зв'язку. На адресу електронної пошти: handelludzmibsk@policja.gov.pl працівникам поліції можна надіслати інформацію про всі форми торгівлі людьми. Додатково працює спеціальна гаряча лінія під номером: 664 974 934 (для тих, хто телефонує з-за кордону +48 664 974 934). Телефонуючи за цим номером, ви можете надати інформацію про торгівлю людьми, а також про сексуальні злочини, педофілію та дитячу порнографію.

Гаряча лінія також використовується для зв’язку з неурядовими організаціями для надання допомоги жертвам цих злочинів.

- Центр розшуку зниклих безвісти Головного управління поліції запустили спеціальний номер телефону 47 72 123 07 (для тих, хто телефонує з-за кордону: 48 47 72 123 07) та скриньку електронної пошти: cpozkgp@policja.gov.pl, за якими ви можете надавати, а також отримувати інформацію та допомогу в ситуаціях, пов’язаних із зникненням людей, які перетнули кордон Республіки Польща у зв’язку з військовими діями в Україні.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Podkarpacka policja

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PAP, Reuters

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ft/kg
Źródło:
PAP

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eŁKa/rzw
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Допомога польських вогнеборців для пожежників з України

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TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

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1 marca 2022, 10:59

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Біженці можуть перетнути польський кордон з твариною, навіть якщо вони не можуть показати на пункті пропуску всі, необхідні за польськими законами, документи. Головний ветеринарний лікар повідомив, як діяти у зв’язку з надзвичайною ситуацією після початку війни в Україні.

Вони тікають від війни, а з ними – тварини.  Головний ветеринарний лікар пом’якшує вимоги

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Вони тікають від війни, а з ними – тварини.  Головний ветеринарний лікар пом’якшує вимоги

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Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Омбудсмен займається захистом прав людини і громадянина. Кожна особа, яка перебуває в Польщі, може звернутися за допомогою чи інформацією до омбудсмена.

Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України

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Як отримати допомогу від омбудсмена? Інформація для громадян України

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Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Громадяни України, які шукають притулку в Польщі, можуть розраховувати на безкоштовну медичну допомогу. Деякі установи створили «гарячі телефони» за якими можна звертатися українською мовою. Також пропонують психологічну підтримку та роботу. Вища рада адвокатів організовує правову допомогу.

Медична та юридична допомога громадянам України

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Медична та юридична допомога громадянам України

28 lutego 2022, 9:46

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Uchodźcy z Ukrainy i ich dramatyczne historie. Oto jedna z nich. Pani Irena uciekła z Kijowa z chorą mamą, przyjaciółką i jej synem. Oraz trzema kotami. W pobliże odwiózł ich mąż pani Ireny, sam jednak wrócił, żeby walczyć. - Wiele ze sobą nie mogłam wziąć, bo jestem w ciąży i nie mogę za bardzo dźwigać. Pakowaliśmy się w szoku - opowiadała kobieta. Dodała, że droga z ukraińskiej stolicy do Torunia, gdzie obecnie przebywają, to było "26 godzin piekła".

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Jest w ciąży, uciekła z Kijowa, jej mąż wrócił na wojnę. "Walczyliśmy o życie, droga to było 26 godzin piekła"

2 marca 2022, 15:03

Pomorze

Autor:
MAK//rzw
Źródło:
PAP/TVN24

Kilkoro dzieci zostało zatrzymanych w czasie antywojennego protestu w Moskwie - poinformował jeden z liderów rosyjskiej opozycji demokratycznej Ilja Jaszyn. Zamieścił zdjęcia dzieci siedzących w radiowozach i trzymających plakat z napisem "nie dla wojny".

Antywojenny plakat i kwiaty. W Moskwie zatrzymano matki z kilkuletnimi dziećmi 

Świat

Antywojenny plakat i kwiaty. W Moskwie zatrzymano matki z kilkuletnimi dziećmi 

2 marca 2022, 14:37

Świat

Autor:
ads/kg
Źródło:
PAP, meduza.io
Nie znają polskiego, nie będą wiedziały, jak pytać. "Możemy im to odrobinę ułatwić"

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Nie znają polskiego, nie będą wiedziały, jak pytać. "Możemy im to odrobinę ułatwić"

2 marca 2022, 11:12
Justyna
Suchecka

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Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Ukraina płonie. Kraj rozpalają rosyjskie rakiety i bomby uderzające we wszystkie miasta. Dosłownie co godzinę dostajemy wiadomości na specjalnych aplikacjach mówiące nam, kiedy powinniśmy spodziewać się kolejnego ataku - mówiła w środę w rozmowie z TVN24 ukraińska deputowana Łesia Wasylenko. Dodała, że kobiety, dzieci, wszyscy zbierają swoje rzeczy, chowają się po piwnicach.

Deputowana: Sytuacja jest koszmarna. Nawet na zachodzie Ukrainy, gdzie jest o wiele mniej walk i syren

Świat

Deputowana: Sytuacja jest koszmarna. Nawet na zachodzie Ukrainy, gdzie jest o wiele mniej walk i syren

2 marca 2022, 13:56

Świat

Autor:
js/dap
Źródło:
TVN24

Czworo dzieci z Ukrainy z chorobami onkologicznymi trafiło we wtorek do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (USK) we Wrocławiu. Łącznie w klinice jest już pięcioro dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Troje z nich niedługo przejdzie pilne transplantacje. W całej Polsce jest około pięćdziesięcioro dzieci z Ukrainy, które wymagają pilnego leczenia hematologicznego i onkologicznego. Otrzymają je w wielu ośrodkach w naszym kraju.

Dzieci z Ukrainy z chorobami onkologicznymi trafiają na leczenie w Polsce. "Zaoferowaliśmy pomoc, to jest dla nich szansa"

Wrocław

Dzieci z Ukrainy z chorobami onkologicznymi trafiają na leczenie w Polsce. "Zaoferowaliśmy pomoc, to jest dla nich szansa"

2 marca 2022, 13:22

Wrocław

Autor:
MAK//rzw
Źródło:
PAP/TVN24
"Ograł nas". Niemieccy politycy wypisują się z klubu Putina. Na stałe?

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"Ograł nas". Niemieccy politycy wypisują się z klubu Putina. Na stałe?

1 marca 2022, 17:37
Marcin
Zaborski

Premium

Autor:
Marcin
Zaborski
Źródło:
tvn24.pl
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Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerem jest Ambasada Ukrainy

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

TVN Grupa Discovery gotowa na wiosnę, która na antenie rozpocznie się już 28 lutego. A wiosna w kanałach telewizyjnych i serwisach Player oraz TVN24 GO to sporo nowości oraz odmienione formaty tytułów cieszących się dużą popularnością.

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

Kultura i styl

Wiosenna ramówka w TVN Grupa Discovery. Nowości TVN, TVN7 i Playera

21 lutego 2022, 12:06

Kultura i styl

Źródło:
tvn24.pl

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Na jednym z kont wspierających siły zbrojne Ukrainy opublikowano w środę nagranie, na którym trębacz w mundurze wojskowym wykonuje hymn Ukrainy. Stoi na szczycie wzniesienia, nad którym powiewa ukraińska flaga. "Zwyciężymy. Sława Ukrainie" - napisano. 

Rosyjski atak na Ukrainę. Trębacz odegrał hymn Ukrainy ze wzniesienia. Nagranie

Świat

Rosyjski atak na Ukrainę. Trębacz odegrał hymn Ukrainy ze wzniesienia. Nagranie

2 marca 2022, 10:29

Świat

Autor:
ft/kab
Źródło:
tvn24.pl