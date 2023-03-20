Чи можна заарештувати Путіна? Голова Гаазького трибуналу про "юридичний обов'язок виконати наказ"

Римський статут передбачає, що кожен може бути заарештований, незалежно від його посади чи імунітету, - наголосив професор Пьотр Гофманський, голова Міжнародного кримінального суду в Гаазі, в ефірі TVN24. Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

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У п'ятницю Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна. Судді встановили, що є реальні підстави вважати президента Росії відповідальним за воєнні злочини, пов’язані з незаконною депортацією дітей з окупованої України до Росії. Водночас МКС видав ордер на арешт російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, звинуваченої в тих же злочинах, що й Путін.

Гофманський: статут передбачає, що кожен може бути заарештований, незалежно від імунітету

Голова Міжнародного кримінального суду в Гаазі, професор Пьотр Гофманський був у суботу гостем "Фактів по фактах". Ведучий програми Пьотр Красько запитав його, чи повинні Путіна заарештувати, якщо він покине Росію та з’явиться в котрійсь із європейських столиць.

- Чітку відповідь на це дає Римський статут (Римський статут Міжнародного кримінального суду - прим. ред.). Держави-учасниці статуту, які ратифікували його, мають юридичне зобов’язання повною мірою співпрацювати, включаючи виконання ордерів на арешт. Отже, якщо особа, яка переслідується за ордером, з’являється на території держави, яка є учасницею Римського статуту, ця держава має юридичне зобов’язання виконати ордер, заарештувати цю особу та доставити її до Гаазького трибуналу, - пояснив Гофманський.

Prof. Piotr Hofmański i prof. Norman Davies w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Він зазначив, що "дискусії є щодо використання деякими з обвинувачених або підозрюваних міжнародного імунітету".

- Але це питання вже було вирішено трибуналом, який у справі президента Омара аль-Башира, колишнього президента Судану, встановив, що цей імунітет не захищає від відповідальності за злочини, передбачені Римським статутом, - сказав голова Міжнародного кримінального суду.

За його словами, "статут передбачає, що будь-хто може бути заарештований і кожен несе відповідальність".

- Незалежно від займаної посади. Це стосується і осіб, які мають право на недоторканність, - підкреслив він.

Гофманський: Трибунал від імені 123 держав дає сигнал, що військові злочини мають наслідки

Професор Гофманський сказав, що "юридична ситуація в цьому питанні абсолютно зрозуміла", а Римський статут "виключає заочне слухання".

- У результаті може бути проведено провадження для підтвердження звинувачень. Натомість, суд може відбутися лише за умови доставлення підозрюваного до суду, - наголосив він.

Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд "є судом, який діє на основі статуту, прийнятого та ратифікованого 123 державами".

- І від імені цих країн дає дуже чіткий сигнал, що військові злочини мають наслідки, - підкреслив голова Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Hofmański: MTK w imieniu 123 państw daje sygnał, że zbrodnie wojenne mają swoje konsekwencje TVN24

Гофманський: припускаю, що це лише початок

В інтерв’ю на TVN24 професор Гофманський "припускав і передбачав", що ордер на арешт Путіна "це лише початок усієї справи".

- Вірогідною є гіпотеза, що цей пасаж (про викрадення дітей - ред.) був найкраще задокументований, і саме цим керувався прокурор, який подав заяву про ордер на арешт, - сказав він.

- Я не виключаю, що справи можуть бути розширені. І щодо осіб, яким вже висунуто обвинувачення, і щодо осіб, щодо яких будуть подані заяви, - сказав голова МКС у "Фактах по фактах".

Володимир Путін PAP/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Гофманський: найвище покарання, яке може бути застосоване, це довічне ув'язнення

Гість TVN24 зазначив, що "у випадку Путіна поки що не інкриміновано так зване пряме вчинення, тобто ніхто не звинувачує його в тому, що він особисто жорстоко поводився з жертвами".

- Йому інкримінують відповідальність керівника, тобто злочин, який полягає у нездійсненні належного керівництва підлеглими йому керівниками та підрозділами, - пояснив він.

Він додав, що "рахуються також інші форми вчинення злочину, так зване опосередковане вчинення, що полягає у прийнятті рішень або вчиненні завданих дій чужими руками".

На запитання про максимальне покарання, яке може загрожувати російському диктатору, професор Гофманський відповів: "Римський статут не передбачає смертної кари. Максимальне покарання, яке може бути призначене особі, визнаній винною в міжнародному злочині, - довічне ув'язнення".

"Krajobraz po zbrodni". Reportaż "Czarno na Białym" o rosyjskiej okupacji Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.