Чи може Путін застосувати ядерну зброю?  Експертка: він бореться за владу і своє життя

5 października 2022, 14:41
Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Doktor Małgorzata Bonikowska o Władimirze Putinie: on walczy o władzę i swoje życie
Doktor Małgorzata Bonikowska o Władimirze Putinie: on walczy o władzę i swoje życie TVN24
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TVN24 Doktor Małgorzata Bonikowska o Władimirze Putinie: on walczy o władzę i swoje życie

Володимир Путін витягне тактичну ядерну зброю лише тоді, коли всі інші варіанти будуть вичерпані, - сказала в ефірі TVN24 доктор Малгожата Боніковська, президент центру THINKTANK і Центру міжнародних відносин.  Водночас вона зазначила, що російський лідер "бореться за владу і за своє життя".

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Колишній олігарх Михайло Ходорковський в інтерв'ю CNN заявив, що факт оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації означає, що російський лідер не планує найближчим часом застосовувати ядерну зброю.

Про це в ефірі програми "Встаєш і знаєш" на TVN24 запитали доктора Малгожату Боніковську, президента центру THINKTANK і Центру міжнародних відносин, члена TEAM EUROPE.  За її оцінкою, якщо брати до уваги ситуацію в Росії та просування російських сил на фронті під час вторгнення в Україну, "схоже, що використання ядерної зброї  для Росії та Путіна є абсолютним, останнім заходом".  

- Ніхто при здоровому глузді не вжив би це в першу, в другу чи навіть третю чергу.  Це найважча зброя, яку може використовувати Путін.  Він витягне її лише тоді, коли всі інші можливості будуть вичерпані, - сказала Боніковська.

Володимир ПутінPAP/EPA/SERGEI BOBELYV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

- Я також згодна з діагнозом, що він бореться за владу і своє життя, - додала доктор Боніковська.  Вона підкреслила, що "це війна, яку ініціював Путін і його хворі амбіції щодо України".  

- Через те, що українські та російські сили не були належно оцінені, Росія була втягнена в цю авантюру, за яку Путін несе персональну відповідальність.  Тому невдалий хід кампанії безпосередньо, персонально б'є по Володимиру Путіну, - зазначилп співрозмовниця TVN24.

- Тому, здається, що в якийсь момент, коли ніщо не йтиме за його задумом, він може виявити рішучість і розглянути можливість застосування тактичної ядерної зброї, - додала експертка.

"Не виграють, втрачають ресурси, десятки тисяч солдатів мертві"

Боніковська звернула увагу, що "ми ніколи не були в такій ситуації з часів Другої світової війни". 

- Бо ніколи так відкрито, напряму ядерна держава не атакувала незалежну державу.  У 2014 році (коли почалися розпалювані Росією бої на сході України - прим. ред.) Путін не зважився на це.  У 2022 році він вирішив відкрито вторгнутися, бо почувався безкарним, - пояснила вона.

- Це робить ситуацію абсолютно безпрецедентною і важко вирішуваною, в тому числі для Заходу, - відзначила вона.  

- Якби це була маленька країна, без ядерної зброї, ситуація, напевно, давно б вирішилася.  Проблема в тому, що це Росія, найбільша за територією країна світу.  Тому ніхто не може собі уявити ситуації, в якій цю Росію можна повністю розгромити.  У тому сенсі, як це сталося з Німеччиною чи Японією наприкінці Другої світової війни, – пояснила Боніковська.  Вона додала, що "така тотальна капітуляція, із захопленням столиці та захопленням влади, у випадку з Росією є немислимою ситуацією".

Співрозмовниця TVN24 зазначила, що "війна для Росії - це невдалий сценарій".  

Боніковська: війна для Росії - це невдалий сценарійPAP/Vladyslav Musiienko

- Росіяни не виграють, вони втрачають ресурси, десятки тисяч російських солдатів загинули, - наголосила вона.

На її думку, "політика Путіна - це політика поступового означення Заходу як ворога і перегляду світового порядку, який був вироблений ще з часів холодної війни'.  

- Як бачите, Росії цей сценарій невигідний.  Росія не виграє в цій сутичці, - підкреслила президентка центру THINKTANK і Центру міжнародних відносин.

За словами експерта, "в оточенні Путіна є люди, які все ясніше бачать, що він вже не та персона, яка гарантує більше благ, а насправді він став проблемою сьогодні". 

- Можливо, Путін не повністю поінформаваний, йому, звичайно, не повідомляють повної правди, - підкреслила вона.

На думку Боніковської, це означає, що в якийсь момент Путіна можуть усунути від влади.  

- Він це добре усвідомлює, оскільки кожен диктатор оточує себе гроном вірних людей, які його захищають, - зазначила вона.

Боніковська про мобілізацію: буде дуже важко вгамувати дедалі більше розчарування

Говорячи про оголошену мобілізацію в Росії, Боніковська оцінила, що "буде дуже важко вгамувати дедалі більше розчарування та відчуття, що суспільство обманули".  За її словами, багато росіян, які стежили лише за публічними ЗМІ, могли не знати, що відбувається в Україні.

Боніковська про мобілізацію: буде дуже важко вгамувати дедалі більше розчаруванняArkady Budnitsky/Abaca/PAP

- Зараз мобілізація дає можливість багатьом родинам стикнутися з цим питанням.  Це вже не те, про що можна почути в ЗМІ, а те, що увійшло в життя багатьох російських сімей, - сказала президентка центру THINKTANK і Центру міжнародних відносин.

Водночас вона зазначила, що "до революції ще далеко".  

- Питання в тому, скільки часу знадобиться, щоб змінилося мислення, і чи має світ стільки часу.  Здається, набагато швидшим і ближчим рішенням може виявитися бунт еліти, – додала доктор Малгожата Боніковська.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEI BOBELYV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Tagi:
Wojna w Ukrainie
Ukraina
Rosja
Władimir Putin
Wojsko rosyjskie
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